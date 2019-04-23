Футбол

«Витесс» Слуцкого проиграл «Аяксу» в чемпионате ГолландииREGNUM 01:13

«Аякс» одержал победу над «Витессом» в матче 32-го тура чемпионата Голландии. Встреча завершилась со счётом 4:2. В составе «Аякса» дубль оформил нападающий Душан Тадич, забивший два гола с пенальти.
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Слуцкий: «Витесс» забил два гола «Аяксу», чего не смог сделать «Ювентус»

ProstoProSportвчера в 18:12

Леонид Слуцкий – о поражении от «Аякса»: «Витесс» забил им два гола, а это не удалось сделать даже «Ювентусу»

Матч ТВвчера в 18:14

Они могли выступать за «Зенит», «Динамо» и ЦСКА. Но перешли в «Аякс» и переиграли «Реал», «Ювентус» и Слуцкого

Спорт день за днемвчера в 17:36

Дубль Тадича помог «Аяксу» обыграть «Витесс» Слуцкого

Советский спортвчера в 16:38

Слуцкий: «Витесс» забил «Аяксу» два мяча, «Ювентусу» это сделать не удалось

Чемпионатвчера в 18:31

Леонид Слуцкий: «Витесс» многому научился у «Аякса»

Спорт-Экспрессвчера в 19:43

Эредивизие. «Витесс» Слуцкого проиграл «Аяксу», забив два гола

Бомбардир.рувчера в 16:43
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Армия и оружие

США признали самым мощным танком в мире Т-14 «Армата»

Обновлено в 07:06
Здоровье

Россияне стали вдвое меньше пить

«Потребление алкоголя сократилось в 2018 году до 9,3 л на душу населения с 18 л в 2011 году, то есть почти в два раза», — цитирует доклад ведомства «Интерфакс».
Обновлено в 04:58
Общество

Суд впервые оштрафовал россиянина за неуважение к власти

Российский суд впервые оштрафовал человека по новому закону о неуважении к власти, сообщил в своем Telegram-канале руководитель правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
Обновлено вчера в 14:03
Политика

Ким Чен Ына накормят икрой, пельменями и борщом во Владивостоке

Обновлено в 05:55
Происшествия

В Саратове женщине по ошибке удалили грудь

В Саратове врачи по ошибке удалили женщине грудь, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК.
Обновлено в 05:49
Общество

Промышленный памятник конструктивизма в Петербурге продают на Avito

В Санкт-Петербурге выставлено на продажу здание канатного цеха с водонапорной башней, построенное в стиле конструктивизма в 1929—1930 годах по проекту архитектора Якова Чернихова.
Обновлено в 06:59
Игры

Игроки «бомбят» рейтинг Mortal Kombat 11 в Steam и на Metacritic

Последнее особенно затронуло публику, поскольку этим недовольны и посетители Metacritic, где у игры также низкий пользовательский рейтинг — 26% при среднем балле журналистов в 83%.
Обновлено в 04:21
Здоровье

В разы выросла смертность от алкоголя в ЕАО

За два месяца нового года 11 жителей ЕАО скончались по причине случайного отравления алкоголем.
Обновлено вчера в 22:49
Армия и оружие

Шойгу предупредил об асимметричном ответе на действия НАТО у границ РФ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предупредил НАТО о своевременных мерах, которые примет Россия в ответ на действия альянса у своих границ.
Обновлено в 03:49
Происшествия

СК попросил об аресте трех силовиков по делу Арашуковых

Правоохранителей задержали накануне в рамках уголовного дела в отношении временно отстраненного от должности сенатора от КЧР Рауфа Арашукова и его отца.
Обновлено в 06:53
Армия и оружие

Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море

Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.
Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

В Челябинской области на обочине обнаружили гроб с телом младенца

Обновлено в 05:04
Шоу-бизнес

Коллеги рассказали о плохом состоянии актера Леонова-Гладышева

Звезда "Убойной силы" и легендарного "Место встречи изменить нельзя" Евгений Леонов-Гладышев находится в плохом состоянии и практически не разговаривает.
Обновлено в 05:22
Музыка

Киркоров пожелал дочери Алсу победы в финале шоу «Голос. Дети»

Певец считает, что у Микеллы есть все шансы, чтобы реализовать свой потенциал на большой сцене.
Обновлено в 07:05
Происшествия

Кузнецова изучает ситуацию с найденными истощенными в Липецке детьми

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова изучает ситуацию в Липецке, где в квартире нашли двух истощенных детей с посторонним мужчиной.
Обновлено вчера в 09:55
Кино

Названа дата проведения церемонии вручения «Оскара 2020»

Отмечается, что она будет показана более чем в 225 странах мира. Напомним, 91-я церемония вручения «Оскара» состоялась 24 февраля 2019 года.
Обновлено в 06:15
Политика

Генпрокурор Украины заявил, что Януковича ждут с конвоем и наручниками

Генеральная прокуратура Украины ждет возвращения в страну экс-президента Виктора Януковича для вручения ему нового обвинения по делу о расстреле митингующих на Майдане Незалежности (площади Независимости) в Киеве в 2014 году, сообщил в среду украинский генеральный прокурор Юрий Луценко.
Обновлено в 05:46
Политика

МИД РФ: Киев уходит от предметного обсуждения провокации в Чёрном море

Киев уходит от предметного обсуждения инцидента в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, об этом говорится в комментарии МИД РФ, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 05:28
Общество

С 1 июня звонки через таксофоны по РФ станут бесплатными

"Ростелеком" принял решение с 1 июня сделать звонки через таксофоны на номера фиксированной связи бесплатными по всей России.
Обновлено в 05:04
Происшествия

ФСБ задержала двух членов банды Басаева

Еще два участника банды Шамиля Басаева и Хаттаба задержаны по подозрению в нападении на российских военнослужащих в Чечне в 2000 году.
Обновлено в 03:52
Шоу-бизнес

Певица МакSим госпитализирована после ДТП

Певица МакSим (Марина Абросимова) попала в ДТП. Об этом во вторник, 23 апреля, сообщила менеджер артистки Маргарита Соколова.
Обновлено вчера в 06:04
Кино

Финал «Игры престолов» покажут на стадионе в Москве

Обновлено в 05:00
Футбол

Врач «Зенита» дал рекомендации по лечению Кокорина в СИЗО

Обновлено в 06:06
Наука

Найден способ распознать рак легких до появления первых симптомов

Сотрудники Бостонского университета нашли способ определить онкологию легких еще до начальных симптомов, чтобы предотвратить развитие болезни.
Обновлено в 05:08
Происшествия

Замглавы Чесменского района задержан по подозрению во взятках

В Чесменском районе задержали заместителя главы администрации Константина Гнипу. Против него возбудили уголовное дело.
Обновлено в 07:03
Политика

Памфилова предрекла ликвидацию трети российских партий

К концу года примерно треть зарегистрированных в России партий может быть ликвидирована из-за несоответствия требованиям законодательства.
Обновлено в 05:39
Армия и оружие

В Генштабе заявили о завершении военной фазы конфликта в Сирии

«Герасимов заявил, что военная фаза конфликта в Сирии уже завершена», — уточняет агентство Nation News.
Обновлено в 05:39
Энергетика

Правительство выделит из ФНБ более 400 млрд на компенсации нефтяникам

Нефтяники получат компенсацию за удержание цен на топливо в размере от 400 млрд до 450 млрд руб. в 2019 году, деньги возьмут из Фонда национального благосостояния (ФНБ), сообщила пресс-служба Минфина.
Обновлено в 06:26
Общество

Архангельские чиновники выступили против ввоза мусора из Москвы

Обновлено в 07:06
Энергетика

Белоруссия приостановила экспорт нефти

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов на Украину, в Польшу и страны Балтии.
Обновлено вчера в 03:30
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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Витесс
Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
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