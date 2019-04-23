Футбол

«Витесс» Слуцкого проиграл «Аяксу» в чемпионате ГолландииREGNUM 01:13

Аякс — Витесс
4 – 2
Матч завершён
Чемпионат Нидерландов, вчера
Стадион «Амстердам Арена»
Хаким Зиеш
41′
53′
Матуш Беро
Душан Тадич
54′
Маттейс Де Лигт
58′
Хаким Зиеш
Давид Нерес
63′
Николас Тальяфико
Расмус Ниссен
63′
66′
Наварон Фор
67′
Наварон Фор
Тим Матавж
Йоэл Велтман
69′
78′
Томас Бейтинк
Уссама Дарфалу
Лассе Шёне
Юрген Эккеленкамп
79′
80′
Майкель Ван дер Верфф
Душан Тадич
80′
82′
Уссама Дарфалу
Донни ван де Бек
86′
86′
Майкель Ван дер Верфф
Расмус Теландер
90′+1′
Матуш Беро
«Аякс» одержал победу над «Витессом» в матче 32-го тура чемпионата Голландии. Встреча завершилась со счётом 4:2. В составе «Аякса» дубль оформил нападающий Душан Тадич, забивший два гола с пенальти.
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Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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