Футбол
«Витесс» Слуцкого проиграл «Аяксу» в чемпионате ГолландииREGNUM 01:13
Хаким Зиеш
|41′
|53′
Матуш Беро
Душан Тадич
|54′
Маттейс Де Лигт
|58′
Хаким Зиеш
Давид Нерес
|63′
Николас Тальяфико
Расмус Ниссен
|63′
|66′
Наварон Фор
|67′
Наварон Фор
Тим Матавж
Йоэл Велтман
|69′
|78′
Томас Бейтинк
Уссама Дарфалу
Лассе Шёне
Юрген Эккеленкамп
|79′
|80′
Майкель Ван дер Верфф
Душан Тадич
|80′
|82′
Уссама Дарфалу
Донни ван де Бек
|86′
|86′
Майкель Ван дер Верфф
Расмус Теландер
|90′+1′
Матуш Беро
|57%
|Владение мячом
|43%
|5
|Удары в сторону ворот
|2
|9
|Удары в створ ворот
|4
|2
|Сейвы вратарём
|5
|3
|Офсайды
|–
|5
|Угловые
|2
|15
|Фолы
|14
|2
|Желтые карточки
|3
|–
|Красные карточки
|1
Аякс
Расстановка 4‑2‑1‑3
24
Онана
3
Велтман
4
Де Лигт
17
Блинд
2
Ниссен
40
Эккеленкамп
6
ван де Бек
21
Де Йонг
7
Нерес
25
Дольберг
10
Тадич
2 ×
22
Пасвеер
21
Беро
26
Теландер
30
Дуки
14
Кларк-Солтер
5
Кларк
18
Эдегор
17
Сереро
9
Матавж
10
Дауда
13
Дарфалу
Витесс
Расстановка 5‑4‑1
«Аякс» одержал победу над «Витессом» в матче 32-го тура чемпионата Голландии. Встреча завершилась со счётом 4:2. В составе «Аякса» дубль оформил нападающий Душан Тадич, забивший два гола с пенальти.
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Они могли выступать за «Зенит», «Динамо» и ЦСКА. Но перешли в «Аякс» и переиграли «Реал», «Ювентус» и Слуцкого
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