Футбол

«Витесс» Слуцкого приобрёл защитника «Виктории Пльзень» ГаекаЧемпионат 17:01

«Витесс» на официальном сайте клуба объявил о переходе защитника пльзеньской «Виктории» Томаша Гаека. Контракт 27-летнего футболиста с нидерландским клубом рассчитан на 3 года.
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«Витесс» Слуцкого приобрёл защитника «Виктории Пльзень» Гаека

Чемпионат17:01

Защитник «Виктории Пльзень» Гаек перешел в «Витесс» Слуцкого

Sports.ru16:32

Защитник «Виктории Пльзень» Гаек стал третьим новичком «Витесса» Слуцкого в это межсезонье

Sport24.ru13:03

«Витесс» Слуцкого подписал защитника из «Виктории Пльзень»

Sportbox.RU16:27

«Витесс» Слуцкого приобрел защитника «Виктории Пльзень»

Спорт-Экспресс16:11

«Витесс» Слуцкого подписал защитника из «Виктории Пльзень»

Матч ТВ16:27

«Витесс» Слуцкого завершил третий трансфер в межсезонье

Евро-футбол.ру13:43
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Происшествия

В Москве нашли потерянный курьером пакет с сотнями карт Сбербанка

В московском парке найден пакет с утерянными курьерской службой картами Сбербанка, передает «РИА Новости» со ссылкой на источник в банке.
Обновлено в 12:56
Происшествия

Российским полицейским пригрозили делом из-за серийного отравителя

Прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности в отношении полицейских, отпустивших задержанного в Москве предполагаемого серийного отравителя.
Обновлено в 12:15
Игры

Новый конкурс Steam ударил по инди-разработчикам

Разработчики предположили, что дело в новом конкурсе Steam «Гран-при», в рамках которого пользователи сервиса могут получить игру бесплатно.
Обновлено в 01:13
Политика

Делегацию «новой церкви» Украины не пустили в афонские монастыри

Священников "новой церкви" Украины не допустили к службе в некоторых из афонских монастырей, сообщила "Страна.UA".
Обновлено в 11:10
Происшествия

В России вступил в силу закон об ужесточении наказания за «пьяные» ДТП

28 июня 2019 года в России вступил в силу закон, который ужесточает наказание за ДТП, совершенные в состоянии алкогольного опьянения и повлекшие за собой травмы и гибель людей.
Обновлено в 05:37
Музыка

В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски из-за давки

По данным Шегал, на концерт Хаски пришли порядка 20 тысяч зрителей.
Обновлено в 15:41
Происшествия

По делу «Рольфа» обыски прошли по 27 адресам

Накануне следователи провели обыски в офисах компании в Москве и Петербурге По делу в отношении руководства автодилера "Рольф" было вынесено не менее 27 постановлений об обысках по разным адресам.
Обновлено в 04:55
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой

Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено в 09:39
Футбол

Бистрович прибыл в расположение ЦСКА на сбор в Австрии

Обновлено в 16:10
Гаджеты

Акции Apple упали после объявления об уходе Джони Айва

Сегодня на официальном сайте Apple появилось заявление об уходе главного дизайнера из компании.
Обновлено в 06:11
Игры

Игру Flappy Bird превратили в «королевскую битву»

Обновлено в 17:45
Политика

Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей

Позже расследовательская группа Bellingcat заявила, что Федотов — на самом деле выпускник Дипломатической академии МИД России и высокопоставленный сотрудник ГРУ Денис Вячеславович Сергеев.
Обновлено в 17:41
Происшествия

«Краснодарский каннибал» получил 12 лет колонии строгого режима

Обновлено в 11:02
Футбол

Сборная Марокко обыграла Кот-д’Ивуар в матче Кубка африканских наций

В матче 2-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Марокко встречалась с национальной командой Кот-д'Ивуара.
Обновлено в 15:14
Общество

В Сети появилось видео косаток, выпущенных из «китовой тюрьмы»

Обновлено в 10:34
Спорт

Девять медалей завоевали россияне на Европейских играх в четверг

Обновлено вчера в 16:10
Политика

Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение

Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.
Обновлено в 12:46
Происшествия

В Уфе завершено расследование дела об изнасиловании дознавательницы

Прокуратура РБ сообщает об утверждении обвинительного заключения по делу бывших начальника Отдела по вопросам миграции МВД по Уфимскому району 51-летнего Эдуарда Матвеева, начальника УВД Кармаскалинского района 50-летнего Салавата Галиева и начальника отдела ОМВД по вопросам миграции 34-летнего Павла Яромчука.
Обновлено в 03:35
Происшествия

Сбой в движении поездов в Подмосковье произошел из-за кражи кабеля

Обновлено в 07:01
Происшествия

Две тысячи жилых домов подтопило в Иркутской области

"В результате выпадения обильных осадков и подъёма уровня воды в реках в Иркутской области в 19 населенных пунктах трех муниципальных районах подтоплен 1801 жилой дом и 206 приусадебных участков, с населением 4744 человека (в том числе 865 детей)", - сообщает пресс-служба.
Обновлено вчера в 20:39
Футбол

Аргентина вышла в полуфинал Кубка Америки, где сыграет с Бразилией

В рамках четвертьфинала Кубка Америки сборная Аргентины на поле стадиона "Маракана" в бразильском городе Рио-де-Жанейро обыграла национальную команду Венесуэлы со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Лаутаро Мартинес и Джовани Ло Чельсо, забившие на 10-й и 74-й минутах соответственно.
Обновлено в 17:00
Шоу-бизнес

Екатерина Климова и Гела Месхи официально развелись

Иск Екатерины Климовой о расторжении брака с Гелой Месхи был удовлетворен. Супруги на заседании суда не присутствовали.
Обновлено в 11:30
Интернет

Разработчики «раздевающего» приложения закрыли проект

Создатели приложения DeepNude, которое «раздевает» девушек на фотографиях, объявили о закрытии проекта.
Обновлено в 04:19
Кино

Депардье снимется в новой комедии со звездным составом

Обновлено в 12:48
Общество

Россияне рассказали о своих доходах на пенсии

Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено в 08:40
Общество

Шарапова показала свой трехэтажный дом в США

Российская теннисистка Мария Шарапова показала журналистам свой дом в Лос-Анджелесе (США).
Обновлено в 11:50
Экономика

Россия заняла четвертое место по дешевизне мобильного интернета

Россия поднялась с восьмого на четвертое место в рейтинге стран с самым дешевым мобильным интернетом после Ирана, Казахстана и Египта, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на данные Content Review.
Обновлено в 00:31
Общество

Мосгорсуд уменьшил штраф Звереву за пикет в защиту Байкала

Мосгорсуд уменьшил до 10 тыс. рублей штраф, наложенный на стилиста Сергея Зверева за одиночный пикет возле Кремля против строительства завода на Байкале.
Обновлено в 08:40
Авто

Новый Opel Astra на платформе PSA пропишется в Германии

Как отметили в Opel, возвращение производства Astra в Рюссельсхайм стало возможным благодаря дополнительным инвестициям, позволившим предприятию создать новые рабочие места (для второй смены) и, тем самым, повысить эффективность работы.
Обновлено в 10:25
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Британский журналист поделился впечатлениями от интервью с Путиным

Обновлено в 13:52
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Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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