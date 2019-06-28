Футбол
«Витесс» Слуцкого приобрел защитника «Виктории Пльзень»Спорт-Экспресс вчера в 16:11
"Витесс", который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, подписал контракт с центральным защитником "Виктории Пльзень" Томашом Гаеком, информирует официальный сайт клуба.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Защитник «Виктории Пльзень» Гаек стал третьим новичком «Витесса» Слуцкого в это межсезонье
Sport24.ruвчера в 13:03
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 05:02, Ашберн
Музыка
В Екатеринбурге прервали концерт рэпера Хаски из-за давки
Обновлено вчера в 15:41
Спорт
Российские волейболисты вышли в финальный раунд Лиги наций
В финальный раунд выйдут пять сильнейших сборных, а также команда США на правах организатора.
Обновлено в 04:19
Шоу-бизнес
Перенесший инсульт Борис Моисеев отдыхает в Юрмале
Обновлено в 02:12
Происшествия
В Коврове из-за взрыва газа в доме погиб человек
В результате хлопка газа в доме в городе Коврове Владимирской области, по предварительным данным, погиб один человек.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия
В Индии при обрушении стены погибли 16 человек
Обновлено в 00:04
Наука
Люди перестанут размножаться без помощи врачей: прогноз ученых
Да, есть исследования, сопоставляющие уровень здоровья обычных детей и детей, рожденных с помощью ЭКО, но пока слишком рано делать четкие выводы.
Обновлено в 01:04
Политика
Большое унижение от Путина: кажется, он выигрывает медиавойну
Обычно за интервью политических лидеров финансовым СМИ следят в основном трейдеры, финансисты и чиновники экономических министерств и ведомств разных стран, но в данном случае тезисы российского лидера вышли далеко за рамки финансовых вопросов и уже сейчас можно смело предсказывать, что это интервью Путина станет источником ярких и острых цитат для самой широкой западной аудитории.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Происшествия
Уэсли Снейдера арестовали в Нидерландах, пишут СМИ
Полиция голландского Утрехта арестовала бывшего футболиста мадридского "Реала" Уэсли Снейдера из-за инцидента с помятым автомобилем, сообщает ad.nl.
Обновлено в 02:16
Политика
Элтон Джон обвинил Путина в двуличии из-за заявлений в интервью FT
Обновлено вчера в 16:53
Авто
Из старого Volkswagen Transporter сделали уникальный дом на колёсах
Под капотом фургона ничего нет, кроме гриля, поэтому владелец всегда сможет приготовить себе трапезу.
Обновлено вчера в 12:56
Футбол
Глушаков перешел в грозненский «Ахмат»
Российский полузащитник Денис Глушаков подписал контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат».
Обновлено в 03:50
Гаджеты
Раскрыт внешний вид увеличенного Samsung Galaxy Note 10
Судя по снимкам и сообщению источника, старшая модель в линейке будет называться не Galaxy Note 10 Pro, как предполагалось ранее, а именно Galaxy Note 10+.
Обновлено вчера в 10:11
Общество
Россияне рассказали о желаемом уровне дохода на пенсии
РБК со ссылкой на НПФ «Сбербанк» сообщает о результатах опроса россиян, которые рассказали о желаемом уровне дохода на пенсии.
Обновлено вчера в 11:40
Происшествия
Город Тулун Иркутской области эвакуируют из-за сильного паводка
В городе Тулун Иркутской области объявлена эвакуация из-за сильного паводка, сообщается на сайте регионального управления МЧС России.
Обновлено вчера в 09:57
Игры
Опубликован топ-20 самых продаваемых игр Steam за май
В Steam составили топ-20 игр, которые оказались наиболее успешными финансово на протяжении первых двух недель после релиза.
Обновлено вчера в 16:13
Футбол
Хамес Родригес: «Мы с партнерами сражались до конца, до смерти»
Нападающий сборной Колумбии Хамес Родригес прокомментировал поражение от сборной Чили в четвертьфинале Кубка Америки.
Обновлено в 00:21
Политика
Ангела Меркель заявила об отсутствии серьезных проблем со здоровьем
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она не имеет никаких серьезных проблем со здоровьем. Её слова приводит 29 июня агентство DPA.
Обновлено в 02:36
Общество
В России утвердили список запрещенных к содержанию животных
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к содержанию животных и обозначил исключения из этого запрета.
Обновлено вчера в 05:41
Политика
Эрдоган рассказал о плановых поставках российских С-400 в Турцию
Как сообщало Накануне.RU, Штаты принуждали Анкару отказаться от покупки российских ЗРК под угрозой исключения государства из программы поставки истребителей F-35.
Обновлено в 03:41
Космос
Обман века! Назван ТОП-5 планов Илона Маска, которые могут не осуществиться
У великого инженера 21 века есть 5 лет для оправдания надежд миллионов людей.
Обновлено вчера в 12:48
Культура
Автор музыки для рэпера Face умер от передозировки
Обновлено вчера в 15:21
Интернет
«Раздевающее» девушек приложение взломали и слили в Сеть
По Сети разлетелось приложение DeepNude, способное раздевать людей, изображенных на фотографиях.
Обновлено в 02:29
Шоу-бизнес
Юрий Шатунов угодил в больницу в Новороссийске
Обновлено вчера в 13:34
Происшествия
ЧП в Иркутской области: сильнейший потоп, затоплена федеральная трасса «Сибирь», дома смывает в реку
Перекрыты почти два десятка дорог, в том числе — из-за разлива реки Ия и прорыва дамбы — федеральная трасса «Сибирь» на участке 1490-1496 км. Уровень воды над проезжей частью трассы в зоне затопления утром 29 июня составлял около 3 метров, и вода продолжала прибывать.
Обновлено в 03:50
Политика
Трамп назвал Путина прекрасным парнем
Ранее, 28 июня, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин и Трамп проявили интерес к решению проблем между странами.
Обновлено в 02:22
Политика
Путин и Меркель продолжат работу в «нормандском формате»
Обновлено в 03:42