Футбол
«Витесс» Слуцкого приобрел игрока сборной МароккоМатч ТВ вчера в 13:34
Нападающий «Сент-Этьена» Уссама Таннане перешел в «Витесс». Сообщается, что контракт с 25-летним игроком заключен на три года.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 03:18, Вашингтон
Происшествия
Здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомета
Здание телеканала "112 Украина" в Киеве обстреляли неизвестные в ночь на субботу из гранатомета, никто не пострадал.
Обновлено в 02:42
Здоровье
Сомнолог рассказал, сколько часов сна необходимо человеку
У каждого человека есть своя норма по количеству часов сна. Об этом рассказал RT врач-сомнолог Александр Пальман.
Обновлено в 02:24
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан
Обновлено вчера в 15:05
Политика
В США одобрили введение санкций против госдолга России
Конгресс США одобрил введение санкций в отношении российского госдолга.
Обновлено вчера в 02:32
Политика
Трамп намерен уволить главу нацразведки
Президент США Дональд Трамп хочет отправить в отставку главу Национальной разведки страны Дэниела Коутса, передает Axios со ссылкой на собственные источники.
Обновлено вчера в 18:17
Политика
На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено вчера в 13:20
Политика
Зеленский поручил вернуть осужденного в Италии бойца ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИДу и генпрокуратуре страны начать работу по возвращению на родину осужденного в Италии военнослужащего Виталия Маркива.
Обновлено вчера в 16:40
Политика
На дом Габунии повесили позорную табличку
В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".
Обновлено в 00:09
Единоборства
Бадд защитила пояс Bellator, победив Рубин
Представительница Канады Джулия Бадд нокаутировала Ольгу Рубин из Израиля в первом раунде поединка на турнире Bellator 224.
Обновлено в 02:34
Общество
Роструд назвал допустимый возраст для начала трудовой деятельности
Если один из родителей против заключения трудового договора с ребенком младше 15 лет, учитывается мнение самого несовершеннолетнего или органа опеки и попечительства.
Обновлено в 03:08
Происшествия
СК уточнил обстоятельства гибели девяти человек на переправе в Туве
Девять человек погибли в Туве во время пересечения реки Шуй после того, как автомобиль остановился из-за вышедшего из строя двигателя.
Обновлено в 02:26
Наука
Некоторые рыбы умеют менять свой пол
Ученые сообщают, что некоторые виды рыб умеют менять свой пол при жизни.
Обновлено 11 июля в 15:30
Космос
Астрономы NASA обнаружили в космосе золотой астероид
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия
В Уфе неизвестные избили полицейского и похитили табельное оружие
Несколько молодых людей, которые дрались у ночного клуба в Уфе, избили полицейского, прибывшего на место конфликта.
Обновлено в 02:12
Спорт
Сборная России по волейболу проиграла США в «Финале шести» Лиги наций
Мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций в Чикаго.
Обновлено в 02:12
Общество
Россиянам дали совет, как выбирать грибы
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору грибов.
Обновлено в 02:25
Футбол
«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ
Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено вчера в 14:55
Политика
Зеленский поспорил с мэром Днепра из-за недостроенного моста
Обновлено вчера в 07:39
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Карелии погибли два человека
Обновлено вчера в 20:19
Футбол
Синиша Михайлович может покинуть «Болонью» из-за проблем со здоровьем
Главный тренер «Болоньи» Синиша Михайлович может покинуть клуб.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
Россия начала поставлять ЗРК С-400 в Турцию
Обновлено вчера в 11:30
Здоровье
Медики напомнили о вреде долгого нахождения на солнце
Долгое нахождение на солнце без защитных средств и головного убора увеличивает риск предраковых изменений, ожогов кожи и развития меланомы.
Обновлено вчера в 12:03
Армия и оружие
Российские ПВО отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии
Обновлено вчера в 15:07
Интернет
Эксперты рассказали, как защитить финансы и данные от хакеров
Компьютеры и смартфоны давно стали основной целью хакеров при попытке кражи денежных средств и персональных данных россиян.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Дом родителей Зеленского проверяют после сообщения о минировании
Украинские правоохранители проверяют информацию о минировании дома родителей президента Владимира Зеленского в Кривом Роге.
Обновлено вчера в 12:59
Шоу-бизнес
Леди Гага переехала к актеру Брэдли Куперу
Ранее Леди Гагу заподозрили в беременности. Как утверждали западные СМИ, отцом ребенка является актер Купер.
Обновлено вчера в 11:51
Политика
Телемост «Надо поговорить» прошел между Россией и Украиной
Телемост "Надо поговорить" состоялся на канале "Россия 1". В рамках эфира заслуженные артисты РСФСР, России и УССР впервые за несколько лет смогли пообщаться с обычными жителями Украины и России.
Обновлено вчера в 19:18
Шоу-бизнес
Подольская и Пресняков отметили годовщину венчания семейными снимками
12 июля для Натальи Подольской и Владимира Преснякова-младшего является особенной датой.
Обновлено вчера в 08:43