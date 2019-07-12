Нападающий «Сент-Этьена» Уссама Таннане перешел в «Витесс». Сообщается, что контракт с 25-летним игроком заключен на три года.

Происшествия Здание телеканала «112 Украина» в Киеве обстреляли из гранатомета Здание телеканала "112 Украина" в Киеве обстреляли неизвестные в ночь на субботу из гранатомета, никто не пострадал.

Здоровье Сомнолог рассказал, сколько часов сна необходимо человеку У каждого человека есть своя норма по количеству часов сна. Об этом рассказал RT врач-сомнолог Александр Пальман.

Политика В США одобрили введение санкций против госдолга России Конгресс США одобрил введение санкций в отношении российского госдолга.

Политика Трамп намерен уволить главу нацразведки Президент США Дональд Трамп хочет отправить в отставку главу Национальной разведки страны Дэниела Коутса, передает Axios со ссылкой на собственные источники.

Политика На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.

Политика Зеленский поручил вернуть осужденного в Италии бойца ВСУ Президент Украины Владимир Зеленский поручил МИДу и генпрокуратуре страны начать работу по возвращению на родину осужденного в Италии военнослужащего Виталия Маркива.

Политика На дом Габунии повесили позорную табличку В Тбилиси на дом журналиста "Рустави 2" Георгия Габунии, оскорбившего президента России Владимира Путина, повесили позорную табличку, пишет "КП".

Единоборства Бадд защитила пояс Bellator, победив Рубин Представительница Канады Джулия Бадд нокаутировала Ольгу Рубин из Израиля в первом раунде поединка на турнире Bellator 224.

Общество Роструд назвал допустимый возраст для начала трудовой деятельности Если один из родителей против заключения трудового договора с ребенком младше 15 лет, учитывается мнение самого несовершеннолетнего или органа опеки и попечительства.

Происшествия СК уточнил обстоятельства гибели девяти человек на переправе в Туве Девять человек погибли в Туве во время пересечения реки Шуй после того, как автомобиль остановился из-за вышедшего из строя двигателя.

Наука Некоторые рыбы умеют менять свой пол Ученые сообщают, что некоторые виды рыб умеют менять свой пол при жизни.

Происшествия В Уфе неизвестные избили полицейского и похитили табельное оружие Несколько молодых людей, которые дрались у ночного клуба в Уфе, избили полицейского, прибывшего на место конфликта.

Спорт Сборная России по волейболу проиграла США в «Финале шести» Лиги наций Мужская сборная России по волейболу уступила США в матче группы A «Финала шести» Лиги наций в Чикаго.

Здоровье Медики напомнили о вреде долгого нахождения на солнце Долгое нахождение на солнце без защитных средств и головного убора увеличивает риск предраковых изменений, ожогов кожи и развития меланомы.

Интернет Эксперты рассказали, как защитить финансы и данные от хакеров Компьютеры и смартфоны давно стали основной целью хакеров при попытке кражи денежных средств и персональных данных россиян.

Происшествия Дом родителей Зеленского проверяют после сообщения о минировании Украинские правоохранители проверяют информацию о минировании дома родителей президента Владимира Зеленского в Кривом Роге.

Шоу-бизнес Леди Гага переехала к актеру Брэдли Куперу Ранее Леди Гагу заподозрили в беременности. Как утверждали западные СМИ, отцом ребенка является актер Купер.

Политика Телемост «Надо поговорить» прошел между Россией и Украиной Телемост "Надо поговорить" состоялся на канале "Россия 1". В рамках эфира заслуженные артисты РСФСР, России и УССР впервые за несколько лет смогли пообщаться с обычными жителями Украины и России.