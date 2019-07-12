Футбол

«Витесс» Слуцкого приобрел игрока сборной МароккоМатч ТВ вчера в 13:34

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Нападающий «Сент-Этьена» Уссама Таннане перешел в «Витесс». Сообщается, что контракт с 25-летним игроком заключен на три года.
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Если один из родителей против заключения трудового договора с ребенком младше 15 лет, учитывается мнение самого несовершеннолетнего или органа опеки и попечительства.
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