Футбол
«Витесс» Слуцкого подписал нападающего сборной Марокко ТаннанеSports.ru 14:28
Нападающий «Сент-Этьена» и сборной Марокко Уссама Таннане продолжит карьеру в «Витессе». 25-летний футболист подписал с голландским клубом контракт до конца сезона-2021/22.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 16:26, Вашингтон
Политика
Яшина могут не допустить до выборов в Мосгордуму
Главу муниципалитета Красносельский Илью Яшина могут не допустить к выборам в Мосгордуму.
Обновлено в 14:27
Политика
Между Россией и Украиной прошел телемост «Надо поговорить»
Обновлено в 15:45
Политика
Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Происшествия
Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан
Обновлено в 15:05
Политика
В правительстве поддержали запрет на уничтожение санкционных продуктов
В июне Роспотребнадзор предложил разработать нормативно-правовые акты, которые запретят захоронение и уничтожение продуктов, пригодных для употребления в пищу.
Обновлено вчера в 23:45
Футбол
«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ
Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:55
Теннис
Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона
Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
Обновлено в 14:44
Кино
В Минкультуры РФ одобрили субсидирование десяти российских фильмов
Экспертный совет по экспериментальному и игровому авторскому кино Министерства культуры РФ рекомендовал департаменту кинематографа добавить десять проектов в список получателей государственных субсидий в 2019 году.
Обновлено в 05:12
Авто
Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году
Аналитики портала «Автовзгляд» назвали пятерку наиболее интересных для российских автомобилистов моделей автомобилей, которые должны добраться до нашей страны до конца этого года.
Обновлено в 12:50
Политика
Ярош угрожает итальянцам в связи с приговором боевику «Нацгвардии»
Экс-лидер «Правого сектора»* Дмитрий Ярош заявил, что в ответ вынесенный судом вердикт убийце итальянского журналиста, боевику «Нацгвардии» Украины Виталию Маркиву, который был приговорён к 24 годам заключения, украинские правоохранители и «патриоты-предприниматели» должны «упаковать» десяток итальянцев.
Обновлено в 15:16
Политика
На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено в 13:20
Политика
Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»
Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 12:14
Футбол
Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»
Обновлено в 16:13
Политика
Сенаторы призвали Трампа ввести санкции против Турции из-за С-400
Группа сенаторов США призвала главу Белого дома Дональда Трампа ввести санкции против Турции в связи с поставками российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 15:48
Политика
В Конгрессе США одобрили введение санкций против госдолга РФ
Поправка к проекту оборонного бюджета США на 2020-й финансовый год, предусматривающая введение санкций в отношении российского суверенного долга, одобрена Палатой представителей американского Конгресса.
Обновлено в 01:01
Авто
FCA инвестирует 700 млн евро в производство электрокара Fiat 500e
Размер инвестиций составит 700 000 000 евро. Всего же в развитие общего производства FCA намерен потратить до 2021 года 5 млрд евро.
Обновлено в 08:04
Политика
Патриархия Грузии вступила в полемику с Путиным
В патриархии Грузии заявили, что слова президента РФ Владимира Путина должны стать вызовом для грузинского государства, сообщает "Грузия.Online".
Обновлено в 15:27
Недвижимость
Эксперты согласились с прогнозом ЦБ о спаде цен на жилье через 7-9 лет
В опубликованной на сайте Банка России в пятницу аналитической записке "Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства", эксперты предположили, что цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", но произойдет это не раньше, чем через 7-9 лет.
Обновлено в 11:10
Общество
Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел
Россельхознадзор пришел к выводу, что массовая гибель пчел в регионах РФ в последнее время связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей.
Обновлено в 12:00
Армия и оружие
Израильские военные засекли запуск ракеты из сектора Газа
Израильские военные сообщили, что засекли пуск ракеты из сектора Газа. Информации о пострадавших или материальном ущербе не поступало.
Обновлено в 15:28
Политика
Около 300 человек у посольства Италии в Киеве устроили акцию протеста
Около 300 человек в пятницу вечером устроили акцию протеста у посольства Италии в Киеве.
Обновлено в 15:23
Финансы
«Нафтогаз» разместил облигации объемом более $1 млрд
По данным Коболева, суммарный объем выпуска еврооблигаций превысил $1 млрд.
Обновлено в 14:18
Политика
Состоялся первый разговор Путина и Зеленского
Владимир Зеленский, в свою очередь, рассказывал СМИ, что при встрече с Путиным его первой фразой будет: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».
Обновлено вчера в 12:02
Происшествия
В Якутии мужчина расстрелял полицейских и покончил с собой
Житель Якутии после семейного скандала открыл огонь по приехавшему на вызов наряду полиции. Погиб сотрудник Росгвардии, ранен полицейский.
Обновлено в 12:53
Здоровье
Региональный Минздрав рассказал, как правильно загорать
В Подмосковье стоит пока совсем не летняя погода, но пресс-служба регионального Минздрава все равно подготовила напутствия для всех, про любит принимать солнечные ванны.
Обновлено в 11:25
Политика
Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Экономика
Суд в Лондоне блокировал активы Минца и его сыновей на $572 миллиона
Высокий суд Лондона принял решение о блокировке активов владельца O1 Group Бориса Минца и трех его сыновей - Дмитрия, Игоря и Александра - на сумму 572 миллиона долларов, сообщает пресс-служба банка «Траст», на основе которого был создан Банк непрофильных активов.
Обновлено вчера в 20:27
Автоспорт
На Гран-при Великобритании стартовала вторая свободная практика
В 16:00 по московскому времени стартовала вторая свободная практика.
Обновлено в 09:00