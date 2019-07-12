Футбол

«Витесс» Слуцкого подписал нападающего сборной Марокко ТаннанеSports.ru 14:28

Нападающий «Сент-Этьена» и сборной Марокко Уссама Таннане продолжит карьеру в «Витессе». 25-летний футболист подписал с голландским клубом контракт до конца сезона-2021/22.
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«Витесс» Слуцкого подписал нападающего сборной Марокко

Sport24.ru13:56

«Витесс» объявил о переходе форварда сборной Марокко

Чемпионат14:15

«Витесс» Слуцкого подписал нападающего сборной Марокко Таннане

Sports.ru14:28

«Витесс» подписал двух игроков

Советский спорт14:36

«Витесс» Слуцкого приобрел игрока сборной Марокко

Sportbox.RU13:34

«Витесс» Слуцкого приобрел игрока сборной Марокко

Матч ТВ13:34

"Витесс" Слуцкого приобрел у"Сент-Этьена" полузащитника сборной Марокко

Спорт-Экспресс13:17
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 16:26, Вашингтон
Политика

Яшина могут не допустить до выборов в Мосгордуму

Главу муниципалитета Красносельский Илью Яшина могут не допустить к выборам в Мосгордуму.
Обновлено в 14:27
Политика

Между Россией и Украиной прошел телемост «Надо поговорить»

Обновлено в 15:45
Политика

Актер Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России

Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе выступает в России на тайных корпоративах.
Обновлено в 14:45
Происшествия

Подозреваемый в убийстве стюардессы в отеле задержан

Обновлено в 15:05
Политика

В правительстве поддержали запрет на уничтожение санкционных продуктов

В июне Роспотребнадзор предложил разработать нормативно-правовые акты, которые запретят захоронение и уничтожение продуктов, пригодных для употребления в пищу.
Обновлено вчера в 23:45
Футбол

«Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» в первом матче нового сезона РПЛ

Московское «Динамо» и тульский «Арсенал» разошлись миром в матче открытия нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 14:55
Теннис

Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона

Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
Обновлено в 14:44
Кино

В Минкультуры РФ одобрили субсидирование десяти российских фильмов

Экспертный совет по экспериментальному и игровому авторскому кино Министерства культуры РФ рекомендовал департаменту кинематографа добавить десять проектов в список получателей государственных субсидий в 2019 году.
Обновлено в 05:12
Авто

Составлен ТОП-5 автомобилей, которые выйдут в продажу в РФ в этом году

Аналитики портала «Автовзгляд» назвали пятерку наиболее интересных для российских автомобилистов моделей автомобилей, которые должны добраться до нашей страны до конца этого года.
Обновлено в 12:50
Политика

Ярош угрожает итальянцам в связи с приговором боевику «Нацгвардии»

Экс-лидер «Правого сектора»* Дмитрий Ярош заявил, что в ответ вынесенный судом вердикт убийце итальянского журналиста, боевику «Нацгвардии» Украины Виталию Маркиву, который был приговорён к 24 годам заключения, украинские правоохранители и «патриоты-предприниматели» должны «упаковать» десяток итальянцев.
Обновлено в 15:16
Политика

На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину

Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
Обновлено в 13:20
Политика

Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»

Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 12:14
Футбол

Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»

Обновлено в 16:13
Политика

Сенаторы призвали Трампа ввести санкции против Турции из-за С-400

Группа сенаторов США призвала главу Белого дома Дональда Трампа ввести санкции против Турции в связи с поставками российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 15:48
Армия и оружие

Российские ПВО отразили атаку боевиков на авиабазу Хмеймим в Сирии

Обновлено в 15:07
Политика

В Конгрессе США одобрили введение санкций против госдолга РФ

Поправка к проекту оборонного бюджета США на 2020-й финансовый год, предусматривающая введение санкций в отношении российского суверенного долга, одобрена Палатой представителей американского Конгресса.
Обновлено в 01:01
Авто

FCA инвестирует 700 млн евро в производство электрокара Fiat 500e

Размер инвестиций составит 700 000 000 евро. Всего же в развитие общего производства FCA намерен потратить до 2021 года 5 млрд евро.
Обновлено в 08:04
Политика

Патриархия Грузии вступила в полемику с Путиным

В патриархии Грузии заявили, что слова президента РФ Владимира Путина должны стать вызовом для грузинского государства, сообщает "Грузия.Online".
Обновлено в 15:27
Недвижимость

Эксперты согласились с прогнозом ЦБ о спаде цен на жилье через 7-9 лет

В опубликованной на сайте Банка России в пятницу аналитической записке "Проблемы и риски кредитного финансирования жилищного строительства", эксперты предположили, что цены на жилье в России могут упасть в случае реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", но произойдет это не раньше, чем через 7-9 лет.
Обновлено в 11:10
Общество

Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел

Россельхознадзор пришел к выводу, что массовая гибель пчел в регионах РФ в последнее время связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей.
Обновлено в 12:00
Армия и оружие

Израильские военные засекли запуск ракеты из сектора Газа

Израильские военные сообщили, что засекли пуск ракеты из сектора Газа. Информации о пострадавших или материальном ущербе не поступало.
Обновлено в 15:28
Политика

Около 300 человек у посольства Италии в Киеве устроили акцию протеста

Около 300 человек в пятницу вечером устроили акцию протеста у посольства Италии в Киеве.
Обновлено в 15:23
Финансы

«Нафтогаз» разместил облигации объемом более $1 млрд

По данным Коболева, суммарный объем выпуска еврооблигаций превысил $1 млрд.
Обновлено в 14:18
Политика

Состоялся первый разговор Путина и Зеленского

Владимир Зеленский, в свою очередь, рассказывал СМИ, что при встрече с Путиным его первой фразой будет: «Начнем с того, что Донбасс и Крым — это Украина».
Обновлено вчера в 12:02
Происшествия

В Якутии мужчина расстрелял полицейских и покончил с собой

Житель Якутии после семейного скандала открыл огонь по приехавшему на вызов наряду полиции. Погиб сотрудник Росгвардии, ранен полицейский.
Обновлено в 12:53
Происшествия

Сторонники ИГИЛ получили тюремные сроки за попытку теракта в «Сапсане»

Обновлено в 06:45
Здоровье

Региональный Минздрав рассказал, как правильно загорать

В Подмосковье стоит пока совсем не летняя погода, но пресс-служба регионального Минздрава все равно подготовила напутствия для всех, про любит принимать солнечные ванны.
Обновлено в 11:25
Политика

Трамп заявил о смерти Шварценеггера

Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Экономика

Суд в Лондоне блокировал активы Минца и его сыновей на $572 миллиона

Высокий суд Лондона принял решение о блокировке активов владельца O1 Group Бориса Минца и трех его сыновей - Дмитрия, Игоря и Александра - на сумму 572 миллиона долларов, сообщает пресс-служба банка «Траст», на основе которого был создан Банк непрофильных активов.
Обновлено вчера в 20:27
Автоспорт

На Гран-при Великобритании стартовала вторая свободная практика

В 16:00 по московскому времени стартовала вторая свободная практика.
Обновлено в 09:00
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Марокканский футболист
Марокканский футболист, атакующий полузащитник клуба «Сент-Этьен». Игрок национальной сборной.
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Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
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