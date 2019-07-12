Футбол

«Витесс» Слуцкого подписал нападающего сборной МароккоSport24.ru 13:56

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«Витесс» усилился нападающим «Сент-Этьена» Оуссамой Таннане. Об этом сообщает официальный сайт голландского клуба. С 25-летним футболистом заключен контракт на 3 года.
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