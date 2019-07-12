Футбол
«Витесс» Слуцкого подписал нападающего сборной МароккоSport24.ru 13:56
«Витесс» усилился нападающим «Сент-Этьена» Оуссамой Таннане. Об этом сообщает официальный сайт голландского клуба. С 25-летним футболистом заключен контракт на 3 года.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 14:55, Вашингтон
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Хэмилтон показал шлем для Гран-при Великобритании
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Футбол
CAS оставил в силе 10-летнее отстранение «Скендербеу» от еврокубков
В конце марта 2018 года УЕФА отстранил «Скендербеу» от еврокубков на 10 лет и обязал выплатить штраф в размере € 1 млн.
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Кайли Дженнер вслед за Ким Кардашян облачилась в леопардовое боди
Ранее изгибы тела в соблазнительном леопардовом боди продемонстрировала звезда реалити-шоу Ким Кардашян.
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В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского
Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.
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Футбол
«Парма» арендовала у «Зенита» Эрнани
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Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 начал продаваться в России
Компания Xiaomi начала официальные продажи умного браслета Mi Band 4 а России.
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Происшествия
Дом родителей Зеленского проверяют из-за сообщения о минировании
Украинские правоохранители проверяют анонимное сообщение о минировании ряда объектов в Кривом Роге, в частности, дома, где живут родители президента Владимира Зеленского, сообщило местное издание "Первый криворожский".
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На Украине телеведущий нецензурно обратился к Путину
Телеведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту России Владимиру Путину, содержащее нецензурную лексику по образцу грузинского телеведущего с телеканала «Рустави 2» Георгия Габунии.
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В Toro Rosso рассчитывают на выход в финал квалификации
В команде довольны скоростью и рассчитывают выйти в финал квалификации.
Обновлено в 13:33
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Федерер обыграл Надаля и вышел в финал Уимблдона
Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над испанцем Рафаэлем Надалем в полуфинале третьего в сезоне турнира серии Большого шлема — Уимблдона.
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Избившей племянницу жительнице Ингушетии предъявили обвинения
Следователи предъявили обвинение жительнице Ингушетии, жестоко избившей свою семилетнюю племянницу, сообщает СК РФ.
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Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором
Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
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Политика
Телемост с Украиной растрогал Симоньян до слез
«Несмотря на дичайшие уголовные дела, упоротые обвинения в терроризме, госизмене и прочие кары прокурорские, обрушившиеся на несчастный украинский телеканал Newsone, телемост с Украиной все-таки победоносно прошел», – написала Симоньян в своем телеграм-канале.
Обновлено в 10:08
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Российские гимнастки завоевали золото в многоборье на Универсиаде
Ранее сообщалось, что российская гимнастка Екатерина Селезнева завоевала золотую медаль в индивидуальном многоборье на летней Универсиаде в Неаполе.
Обновлено в 13:56
Общество
Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел
Россельхознадзор пришел к выводу, что массовая гибель пчел в регионах РФ в последнее время связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей.
Обновлено в 12:00
Политика
Рейтинг «Единой России» упал до минимума за последние 14 лет
Именно с низкими рейтингами партии в Москве собеседники «Ведомостей» в «Единой России» связывали то, что на выборы в Мосгордуму действующие депутаты – члены «Единой России» – пошли самовыдвиженцами.
Обновлено в 10:27
Футбол
Арсенал (Тула) — Динамо 1:1
Кардозу вошел в историю нового чемпионата, как автор первого гола. Начало встречи осталось за "Динамо".
Обновлено в 13:31
Политика
Конгресс США ограничил Трампа в праве начать войну с Ираном
Палата представителей Конгресса США приняла поправку, ограничивающую право президента страны Дональда Трампа самостоятельно принимать решение о начале военных действий против Ирана.
Обновлено в 14:35
Футбол
Игорь Черевченко: «„Арсеналу“ предстоит исторический сезон»
Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко в преддверии матча первого тура РПЛ против «Динамо» рассказал о готовности своей команды к сезону.
Обновлено в 12:58
Общество
Мигранты захватили Пантеон в Париже
Сотни мигрантов заняли помещение Пантеона, расположенного в Париже в пятом округе, сообщают местные СМИ.
Обновлено в 14:34
Космос
«Роскосмос» получил первые снимки Земли со спутника «Метеор-М»
Обновлено в 13:05
Политика
Медведев возродит институт типового проектирования
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что правительство готовится возродить институт типового проектирования.
Обновлено в 09:25
Политика
Украина выразила протест России из-за «Всемирного конгресса украинцев»
Министерство иностранных дел Украины прокомментировало признание деятельности канадской неправительственной организации «Всемирный конгресс украинцев» на территории России нежелательной.
Обновлено в 02:13
Культура
Клюев рассказал о тайных корпоративах Кикабидзе в России
Актер Борис Клюев в интервью "МК" рассказал о тайных корпоративах грузинского артиста Вахтанга Кикабидзе в России.
Обновлено в 12:10
Политика
Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»
Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 12:14
Экономика
В Петербурге начали выпускать тракторы «Кировец» нового поколения
"Петербургский тракторный завод", который входит группу "Кировский завод", запустил в пятницу в серийное производство новое поколение сельскохозяйственных тракторов "Кировец К-7".
Обновлено в 08:28