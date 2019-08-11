Футбол
«Витесс» Слуцкого победил «Виллем II» в чемпионате НидерландовРИА Новости вчера в 16:43
"Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, обыграл "Виллем II" в матче второго тура чемпионата Нидерландов по футболу.
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«Сложная игра для нас». Слуцкий прокомментировал первую победу «Витесса» в чемпионате Голландии
Спорт-Экспрессвчера в 17:46
Чемпионат Голландии. «Витесс» Слуцкого обыграл «Виллем II», «Аякс» разгромил «Эммен»
Sports.ruвчера в 05:50
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