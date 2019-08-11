Футбол
«Витесс» Слуцкого победил «Виллем II» в чемпионате НидерландовРИА Новости вчера в 16:43
"Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, обыграл "Виллем II" в матче второго тура чемпионата Нидерландов по футболу.
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«Сложная игра для нас». Слуцкий прокомментировал первую победу «Витесса» в чемпионате Голландии
Спорт-Экспрессвчера в 17:46
Чемпионат Голландии. «Витесс» Слуцкого обыграл «Виллем II», «Аякс» разгромил «Эммен»
Sports.ruвчера в 05:50
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Снайперы ВСУ получили разрешение на расстрел мирных жителей Донбасса
Сообщается, что снайперы могут «самостоятельно выбирать цель, для поражения, угрожающую безопасности Украины, вне зависимости от ее принадлежности: член вооруженных формирований или гражданское лицо».
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Universal Pictures отменила премьеру фильма после стрельбы в США
Киностудия Universal Pictures отменила премьеру фильма «Охота» (The Hunt), которая была запланирована на 27 сентября, пишет Deadline.
Обновлено вчера в 21:42
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В КНДР испытано новое оружие под руководством Ким Чен Ына
Успешные испытания нового оружия проведены в КНДР под руководством лидера страны Ким Чен Ына, сообщает 11 августа Центрально телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
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Производитель телекоммуникационного оборудования компания Huawei презентовала платформу сервисов смешанной VR и AR (виртуальной и дополненной) реальности Cyberverse, которая помогает людям ориентироваться в пространстве и узнавать больше информации об окружающем мире.
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Обновлено вчера в 13:41
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Екатерина Нишанова из Геленджика стала победительницей конкурса «Миссис Россия — 2019», который проходил в Московском культурном центре под руководством Людмилы Рюминой.
Обновлено вчера в 18:44
Происшествия
Неизвестные напали на ночной клуб в Бразилии, погибли пятеро
Несколько человек напали на ночной клуб в бразильском штате Риу-Гранди-ду-Сул, передает ТАСС. В результате инцидента погибли пять человек.
Обновлено вчера в 22:03
Энергетика
«Северный поток-2» отреагировал на данные о срыве сроков
В четверг, 8 августа, Reuters сообщило, что строительство «Северного потока-2» может задержаться на восемь месяцев, а его стоимость в этом случае увеличится на 660 миллионов евро (около 740 миллионов долларов).
Обновлено 09 августа в 08:07
Общество
В Приморье объявили штормовое предупреждение
В Китае из-за тайфуна погибли 28 человек, передает «Синьхуа». Осадки могут достигать 30 мм и более за 1 час.
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В бундестаге отвергли угрозы США вывести войска из Германии
Обновлено вчера в 06:56
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Украинские силовики провели обыск на танкере «Мария», который подозревается в контрабанде нефтепродуктов для подразделений Черноморского флота.
Обновлено вчера в 23:34