Футбол
«Витесс» Слуцкого победил «Виллем II» в чемпионате НидерландовРИА Новости 16:43
"Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, обыграл "Виллем II" в матче второго тура чемпионата Нидерландов по футболу.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 19:29, Ашберн
Армия и оружие
Ким Чен Ын понаблюдал за испытанием нового оружия
Обновлено в 18:53
Армия и оружие
Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали публике
Обновлено в 08:57
Происшествия
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн покончил с собой в тюрьме
Американский миллиардер Джеффри Эпштейн, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, минувшей ночью покончил с собой в тюрьме, сообщил телеканал АВС со ссылкой на трех сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено в 09:23
Футбол
На стадионе АЗ обрушилась крыша
На стадионе нидерландского «АЗ Алкмар» обрушилась крыша. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Indehekken Брайан Вийкер.
Обновлено в 13:18
Армия и оружие
Конкурс «Аварийный район» для военнослужащих открылся в Подмосковье
Международный профессиональный конкурс военнослужащих аварийно-спасательных подразделений "Аварийный район" открылся в Сергиевом Посаде Московской области.
Обновлено в 14:31
Политика
Путин приехал на байк-шоу на мотоцикле «Урал»
Президент Владимир Путин приехал на организованное мотоклубом "Ночные волки" международное байк-шоу "Тень Вавилона" в Севастополе за рулем мотоцикла "Урал".
Обновлено в 11:55
Политика
Турецкий радикал призвал Эрдогана признать Крым российским
Напомним, что президент Турции Раджеп Тайип Эрдлган на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским 7 августа подтвердил, что Турция не признавала и никогда не признает Крым российским.
Обновлено в 02:44
Общество
В России появится единый стандарт для школьной формы
Обновлено вчера в 05:52
Политика
«Врут давно, ложь уже опирается на насилие». Выступление Леонида Парфенова
Нынешняя кампания явила такое количество вранья и порожденного им насилия, что уже дело стало не в Мосгордуме.
Обновлено в 09:55
Происшествия
В Петербурге арестовали учителя за изнасилование несовершеннолетней
Школьный учитель, обвиняемый в совершении ряда преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетней, арестован в Санкт-Петербурге, сообщили в субботу в Главном следственном управлении СК РФ по городу.
Обновлено в 11:18
Гаджеты
Huawei представила телевизоры Honor Vision с ОС Harmony
В Пекине состоялась долгожданная презентация телевизора Honor Vision.
Обновлено в 11:56
Экономика
Bloomberg опубликовал рейтинг богатейших семей мира
25 богатейших семей мира в сумме владеют капиталом на $1,4 трлн, говорится в ежегодном рейтинге Bloomberg.
Обновлено в 18:49
Общество
Полиция заявила об уведомлении от организаторов митинга о провокациях
Организаторы митинга на проспекте Сахарова в Москве обратились к полиции с заявлением, что «Л.Соболь и другие участники митинга собираются организовать провокации при проведении согласованного мероприятия».
Обновлено в 07:17
Здоровье
Минздрав назвал самые здоровые регионы России
Жители Кабардино-Балкарии и Чечни болеют меньше всего в России, следует из статистических данных Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:49
Футбол
«Барселона» разгромила «Наполи», Суарес оформил дубль
«Барселона» одержала победу над итальянским «Наполи» (4:0) в товарищеском матче, прошедшем в рамках турне по США.
Обновлено в 19:00
Общество
Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти
Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Культура
Слухи о нищете воевавшего за Киев актера Пашинина опровергли
Обновлено в 11:15
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на федеральной трассе на Ставрополье
Два человека погибли и еще один пострадал в столкновении двух легковых автомобилей на федеральной автодороге "Кавказ" в городе Минеральные Воды (Ставропольский край).
Обновлено в 16:05
Экономика
В Правительстве хотят субсидировать 50% первого взноса за ипотеку на деревянные дома
Кабмин прорабатывает возможность субсидирования 50% первоначального ипотечного взноса при покупке деревянного дома, изготовленного заводским способом.
Обновлено в 05:18
Армия и оружие
Иран показал модернизированную систему ПРО Falagh
Обновлено в 18:11
Футбол
«Ахмат» и «Спартак» сыграли вничью в матче молодежного первенства
Состоялся матч 5-го тура молодежного первенства между «Ахматом» и «Спартаком». Встреча завершилась вничью — 1:1.
Обновлено в 11:03
Происшествия
В пригороде Осло произошла стрельба в мечети
Стрельба произошла в мечети в коммуне Берум близ Осло: один человек убит, преступник арестован, сообщает полиция норвежской столицы.
Обновлено в 11:44
Политика
Украинцы попросили Зеленского сделать доллар нацвалютой
Президент Украины Владимир Зеленский получил петицию от граждан страны с просьбой сделать доллар национальной валютой.
Обновлено в 05:59
Политика
Глава МВД Италии предложил Ричарду Гиру забрать мигрантов с собой
Глава МВД Италии Маттео Сальвини раскритиковал американского актера Ричарда Гира за акцию с мигрантами.
Обновлено в 15:15
Общество
Умерла руководитель группы выпуска «Коммерсанта» Анна Афанасьева
Руководитель группы выпуска газеты "Коммерсант" Анна Афанасьева скончалась после болезни, сообщается на сайте издания.
Обновлено в 11:53
Общество
Глава Минприроды рассказал, как защитить леса от пожаров
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин считает, что для защиты лесов от пожаров и чёрных лесорубов необходимо увеличивать число лесничеств.
Обновлено в 12:45
Наука
2 500 000 неизвестных белков обнаружено в микрофлоре человека
В микрофлоре человека специалисты смогли найти примерно 2 500 000 неизвестных белков, сообщает информационно-новостное издание nplus1.ru.
Обновлено в 15:09
Политика
Украина упустила шанс на членство в ЕС 15 лет назад
Пятнадцать лет назад, вероятно, еще имелся хоть какой-то шанс стать членом Евросоюза.
Обновлено в 09:00