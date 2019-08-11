Футбол

«Витесс» Слуцкого победил «Виллем II» в чемпионате НидерландовРИА Новости 16:43

"Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, обыграл "Виллем II" в матче второго тура чемпионата Нидерландов по футболу.
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«Витесс» Слуцкого обыграл «Виллем II» во 2-м туре чемпионата Голландии

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«Витесс» Слуцкого победил «Виллем II» в чемпионате Нидерландов

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Чемпионат Голландии. «Витесс» Слуцкого обыграл «Виллем II», «Аякс» разгромил «Эммен»

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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
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