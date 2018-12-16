Футбол

«Витесс» Слуцкого победил «Венло»
Спорт-Экспресс
вчера в 16:40

"Витесс" под руководством Леонида Слуцкого обыграл "Венло" в матче 16-го тура чемпионата Голландии - 2:1. Победный мяч на счету нападающего Уссамы Дарфалу. Команда Слуцкого набрала 25 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице, которое дает право на участие в плей-офф за Лигу Европы.
Спорт-Экспрессвчера в 16:40

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«Витесс» Слуцкого одержал первую победу в декабре

Газета.Ruвчера в 17:01

Эдегору - гол на день рождения, Слуцкому - победу. «Витесс» в первой шестерке

Спорт-Экспрессвчера в 18:00

«Витесс» Слуцкого переиграл «Венло» и вышел на шестое место в чемпионате Голландии

Советский спортвчера в 16:37

«Витесс» Слуцкого одолел «ВВВ-Венло» в домашнем матче Эредивизии

Чемпионатвчера в 16:38

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Sportbox.RUвчера в 16:36

«Витесс» Слуцкого догнал четверку лидеров чемпионата Нидерландов

Матч ТВвчера в 16:36

Прогноз на матч «Витесс» - «ВВВ-Венло»: команда Слуцкого должна сделать выводы

Евро-футбол.ру14 декабря в 04:57
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Обновлено вчера в 16:45
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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