Футбол

«Витесс» Слуцкого победил 2:0 «Виллем» в чемпионате ГолландииКомсомольская правда вчера в 19:00

В субботу, 10 августа, футболисты "Витесса" в гостях обыграли со счетом 2:0 в Тилбурге местный клуб "Виллем II". Для команды российского тренера Леонида Слуцкого эта победа продлила успешный старт нового сезона в чемпионате Голландии.
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Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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