Футбол
«Витесс» Слуцкого победил 2:0 «Виллем» в чемпионате ГолландииКомсомольская правда вчера в 19:00
В субботу, 10 августа, футболисты "Витесса" в гостях обыграли со счетом 2:0 в Тилбурге местный клуб "Виллем II". Для команды российского тренера Леонида Слуцкого эта победа продлила успешный старт нового сезона в чемпионате Голландии.
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«Сложная игра для нас». Слуцкий прокомментировал первую победу «Витесса» в чемпионате Голландии
Спорт-Экспрессвчера в 17:46
Чемпионат Голландии. «Витесс» Слуцкого обыграл «Виллем II», «Аякс» разгромил «Эммен»
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