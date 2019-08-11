Футбол
«Витесс» Слуцкого победил 2:0 «Виллем» в чемпионате ГолландииКомсомольская правда вчера в 19:00
|10′
Вячеслав Караваев
Поль Льонк
|15′
Дрис Саддики
|41′
|55′
Джей-Рой Грот
|59′
Матуш Беро
Поль Льонк
Паул Гладон
|61′
|67′
Джей-Рой Грот
Чарли Мусонда
|70′
Тим Матавж
Мариус Врусай
Рик Зейдервейк
|71′
|81′
Усама Таннане
Наварон Фор
Дамил Данкерлуи
Карим Кулибали
|81′
|90′
Тим Матавж
Уссама Дарфалу
|58%
|Владение мячом
|42%
|3
|Удары в сторону ворот
|3
|2
|Удары в створ ворот
|10
|7
|Сейвы вратарём
|2
|1
|Офсайды
|–
|4
|Угловые
|7
|10
|Фолы
|12
|2
|Желтые карточки
|2
|–
|Красные карточки
|–
Виллем II
Расстановка 4‑3‑3
1
Велленройтер
2
Льюис
26
Хольмен
4
Петерс
3
Херкенс
17
Саддики
20
Кулибали
9
Гладон
7
Нуннели
33
Зейдервейк
11
Кёлерт
22
Пасвеер
8
Караваев
30
Дуки
3
Обиспо
5
Кларк
25
Фор
17
Сереро
27
Мусонда
21
Беро
11
Линссен
13
Дарфалу
Витесс
Расстановка 4‑3‑1‑2
В субботу, 10 августа, футболисты "Витесса" в гостях обыграли со счетом 2:0 в Тилбурге местный клуб "Виллем II". Для команды российского тренера Леонида Слуцкого эта победа продлила успешный старт нового сезона в чемпионате Голландии.
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Чемпионат Голландии. «Витесс» Слуцкого обыграл «Виллем II», «Аякс» разгромил «Эммен»
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«Сложная игра для нас». Слуцкий прокомментировал первую победу «Витесса» в чемпионате Голландии
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