Футбол

«Витесс» Слуцкого победил 2:0 «Виллем» в чемпионате ГолландииКомсомольская правда вчера в 19:00

Виллем II — Витесс
0 – 2
Матч завершён
Чемпионат Нидерландов, вчера
Тилбург, Стадион «Конинг Виллем II»
10′
Вячеслав Караваев
Поль Льонк
15′
Дрис Саддики
41′
55′
Джей-Рой Грот
59′
Матуш Беро
Поль Льонк
Паул Гладон
61′
67′
Джей-Рой Грот
Чарли Мусонда
70′
Тим Матавж
Мариус Врусай
Рик Зейдервейк
71′
81′
Усама Таннане
Наварон Фор
Дамил Данкерлуи
Карим Кулибали
81′
90′
Тим Матавж
Уссама Дарфалу
В субботу, 10 августа, футболисты "Витесса" в гостях обыграли со счетом 2:0 в Тилбурге местный клуб "Виллем II". Для команды российского тренера Леонида Слуцкого эта победа продлила успешный старт нового сезона в чемпионате Голландии.
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Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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