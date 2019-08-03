Футбол

«Витесс» сыграл вничью с «Аяксом» в матче чемпионата ГолландииСоветский спорт 14:25

В матче первого тура чемпионата Голландии Витесс на своем поле сыграл вничью с Аяксом 2:2. Хозяева дважды вели в счете.
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