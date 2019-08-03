В матче первого тура чемпионата Голландии Витесс на своем поле сыграл вничью с Аяксом 2:2. Хозяева дважды вели в счете.

«Витесс» сыграл вничью с «Аяксом» в матче чемпионата Голландии

Политика «Слуга народа» выдвинет главу партии на пост спикера Верховной рады Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, политсила будет предлагать его в качестве кандидата на пост спикера Верховной рады.

Армия и оружие Израиль обезвредил российские С-300 в Сирии Согласно сведениям, представленным российским изданием «Свободная пресса», Израиль смог обезвредить сирийские комплексы противовоздушной обороны С-300, расположенные на авиабазе «Хмеймим» в Сирии.

Интернет В Роскачестве посоветовали заклеивать камеры и микрофоны в ноутбуках Специалисты рекомендуют также ограничивать доступ приложений к диктофону или камере, не скачивать программы из недостоверных источников.

Общество В Улан-Удэ уровень воды в Селенге поднялся до 209 см В Улан-Удэ уровень воды в Селенге по состоянию на шесть утра четвертого августа поднялся до 209 см. С трех часов утра приход воды составил один сантиметр.

Авто Сразу 10 брендов изменили цены на свои авто во второй половине июля В ходе очередного мониторинга актуальных рублевых цен на новые легковушки эксперты специализированного портала «Цена Авто» зафиксировали изменение прайсов сразу у десяти автопроизводителей во второй половине июля.

Политика Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.

Происшествия Школьник умер в Екатеринбурге после падения с недостроенного здания Подросток погиб, упав с недостроенного одноэтажного здания в Екатеринбурге. Об этом в воскресенье, 4 августа, сообщает Ura.ru.

Общество Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.

Общество Власти Финляндии ужесточили визовые требования для россиян С 1 сентября Финляндия расширит список документов для граждан России, желающих получить шенгенскую визу.

Армия и оружие Террористы отказались покинуть демилитаризованную зону в Идлибе Террористы группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) заявили об отказе вывести свои формирования из демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб.

Политика США ввели новые санкции против России Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.

Армия и оружие Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полет Новейший российский военный беспилотный летательный аппарат "Охотник" совершил первый полет длительностью более 20 минут, сообщили в Минобороны.

Экономика Закон о страховании жилья от ЧС вступил в силу в России Закон о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций вступил в силу в РФ в воскресенье, 4 августа.

Авто Новые фотографии Renault Talisman появились в Сети Возможно, автомобиль появится уже нынешней осенью – рестайлинговая версия призвана возродить его продажи.

Общество Беглов пообещал поддержать садоводов Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проинспектировал состояние садоводства в регионе.

Общество ВЦИОМ: москвичи разрешили власти жестко разгонять акции протеста 61% жителей Москвы не возражает, если против несанкционированных акций протеста власть применяет жесткие меры.

Политика Постпред Украины сообщил о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ Украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба рассказал, как Украина пыталась сорвать возвращение России в ПАСЕ.

Армия и оружие Под Дамаском восстановлено крупное пищевое предприятие Предприятие расположено в городке Сабура к западу от Дамаска и является одним из крупнейших в стране.

Космос Оставленные на Луне багги наделили статусом достопримечательностей На прошлой неделе правительство города Кент штата Вашингтон, США, единогласно проголосовало за предоставление лунным роверам, принимавшим участие в миссиях Аполлон 15, 16 и 17, звания исторических достопримечательностей.