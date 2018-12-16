Прозвучал финальный свисток в матче 16-го тура чемпионата Нидерландов, в котором приняли участие «Витесс» и «ВВВ-Венло». Встреча прошла на арене «Гелредом» в Арнеме и завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Леонида Слуцкого.

Чемпионат вчера в 16:38