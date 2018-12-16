Футбол

«Витесс» Слуцкого одолел «ВВВ-Венло» в домашнем матче Эредивизии
Чемпионат
вчера в 16:38

Прозвучал финальный свисток в матче 16-го тура чемпионата Нидерландов, в котором приняли участие «Витесс» и «ВВВ-Венло». Встреча прошла на арене «Гелредом» в Арнеме и завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Леонида Слуцкого.
Чемпионатвчера в 16:38

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«Витесс» Слуцкого одержал первую победу в декабре

Газета.Ruвчера в 17:01

Эдегору - гол на день рождения, Слуцкому - победу. «Витесс» в первой шестерке

Спорт-Экспрессвчера в 18:00

«Витесс» Слуцкого переиграл «Венло» и вышел на шестое место в чемпионате Голландии

Советский спортвчера в 16:37

«Витесс» Слуцкого одолел «ВВВ-Венло» в домашнем матче Эредивизии

Чемпионатвчера в 16:38

«Витесс» Слуцкого догнал четверку лидеров чемпионата Нидерландов

Sportbox.RUвчера в 16:36

«Витесс» Слуцкого догнал четверку лидеров чемпионата Нидерландов

Матч ТВвчера в 16:36

Прогноз на матч «Витесс» - «ВВВ-Венло»: команда Слуцкого должна сделать выводы

Евро-футбол.ру14 декабря в 04:57
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Футбол

Криштиану Роналду – забил 5000-й гол «Ювентуса» в Серии А

Обновлено вчера в 18:51
Футбол

Fanatik: «Локомотив» согласился продать Фернандеша в «Истанбул»

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш может стать игроком «Истанбула».
Обновлено в 04:30
Футбол

Сборная России поздравила Ромащенко с днем рождения

Сборная России в официальном Twitter поздравила с днем рождения тренера национальной команды Мирослава Ромащенко.
Обновлено в 04:11
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Кураньи записал видео в поддержку Кокорина

Экс-нападающий московского "Динамо" и сборной Германии Кевин Кураньи поддержал своего бывшего одноклубника Александра Кокорина, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 03:57
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Куртуа: «Симеоне критикует „Реал“, чтобы повысить свою популярность»

Бывший вратарь «Атлетико» Тибо Куртуа, который впоследствии выступал за «Челси», а прошлым летом перешел в «Реал», в интервью AS поделился мнением, почему главный тренер «матрасников» Диего Симеоне критикует сливочных.
Обновлено в 03:59
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Отец капитана «Штутгарта» умер на стадионе во время матча с «Гертой»

Обновлено в 00:27
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«Раньше мне нравился Игнашевич». Сорокин – о лучшем защитнике в РПЛ

Защитник "Рубина" Егор Сорокин рассказал клубному телевидению казанской команды, что ему нравилась игра бывшего футболиста ЦСКА Сергея Игнашевича .
Обновлено в 03:24
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«Валенсия» с Черышевым сыграла вничью с «Эйбаром»

«Валенсия» сыграла вничью с «Эйбаром» в матче 16-го тура чемпионата Испании.
Обновлено вчера в 16:36
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Почеттино в сотый раз выиграл вместе с «Тоттенхемом»

Наставник «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино оказался в ситуации сотой победы за свой клуб.
Обновлено вчера в 19:51
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Дортмундская «Боруссия» на своем поле взяла верх над «Вердером»

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Пулишич намерен перейти в «Челси»

Полузащитник дортмундской "Боруссии" Кристиан Пулишич заинтересован в переезде в АПЛ и выступлении за лондонский "Челси".
Обновлено в 02:48
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Моуриньо: «Ничего не могу сказать о трансферах этой зимой»

Наставник МЮ Жозе Моуриньо еще не знает планы клуба на зимнее трансферное окно.
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В услугах защитника мадридского "Атлетико" Филипе Луиса заинтересованы "Интер" и "Милан". Обь этом сообщает Calciomercato.
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«Реал» обыграл «Райо Вальекано» в матче 16-го тура чемпионата Испании.
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Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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