Футбол
«Витесс» Слуцкого одержал победу над «Виллемом II»Газета.Ru 17:25
Арнемский "Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, одержал победу над "Виллемом II" из Тилбурга в матче второго тура чемпионата Нидерландов. Встреча, прошедшая в Тилбурге, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 17:57, Вашингтон
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