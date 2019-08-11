Футбол

«Витесс» Слуцкого одержал победу над «Виллемом II»Газета.Ru 17:25

Арнемский "Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, одержал победу над "Виллемом II" из Тилбурга в матче второго тура чемпионата Нидерландов. Встреча, прошедшая в Тилбурге, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
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Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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