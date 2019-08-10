Футбол
«Витесс» Слуцкого одержал первую победу в сезонеSoccer.ru 17:26
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 20:57, Вашингтон
Шоу-бизнес
Певица Наргиз рассказала о конфликте с Фадеевым
Обновлено в 14:21
Здоровье
В Минздраве назвали причину каждого третьего случая ишемии сердца
По словам Салагая, физическая активность позволяет сократить риск гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, а также некоторых раковых заболеваний и депрессии.
Обновлено в 14:49
Экономика
Производство солнечной энергии в Южной Корее выросло на 1,64 ГВатт
Всего же совокупная выработка солнечной энергии в Южной Корее оценивается в 9,5 ГВатт.
Обновлено в 06:30
Кино
Universal отозвала рекламу нового триллера после стрельбы в США
Студия Universal Pictures отложила маркетинговую кампанию нового триллера "Охота" о том, как американцы охотятся на других американцев из спортивного интереса.
Обновлено 08 августа в 06:11
Театры
Путин в Севастополе похвалил спектакль «Грифон»
Обновлено в 18:57
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал рекордные 50 000 человек
Проект «Белый счетчик», который занимается подсчетом людей на акциях протеста, насчитал 49 900 участников.
Обновлено в 10:28
Экономика
Глава британского Минфина заявил, что стране не грозит рецессия
Министр финансов Великобритании Саджид Джавид выразил уверенность в том, что стране не грозит рецессия после того, как ВВП королевства впервые за 7 лет сократился во II квартале текущего года.
Обновлено вчера в 17:39
Футбол
«Порту» проиграл «Жил Висенте» в стартовом туре чемпионата Португалии
«Порту» уступил на выезде «Жил Висенте» со счётом 1:2 в стартовом туре чемпионата Португалии.
Обновлено в 18:11
Политика
Украинский чиновник опубликовал письма от крымчан
Двое жителей полуострова обратили внимание, что разница между Крымом и материковой Украиной видна невооруженным глазом сразу по пересечении границы.
Обновлено в 13:41
Космос
Искусственный интеллект поймал сигналы из далекого прошлого
Обновлено 08 августа в 04:42
Происшествия
В Киргизии арестовали экс-главу аппарата Атамбаева
Обновлено в 09:53
Транспорт
Беглов «ВКонтакте» подвел итоги прошедшей недели
Врио губернатора Петербурга Александр Беглов на официальной страничке в социальной сети «Вконтакте» подвел итоги прошедшей недели.
Обновлено в 13:57
Общество
Уровень Амура у Хабаровска превысил пять метров
Согласно неблагоприятному прогнозу, вода может превысить критический уровень на 50-100 см и достич отметок 650-700 см. Это приведет к затоплению четырех тысяч приусадебных участков и домов в 34 населенных пунктах Хабаровского края.
Обновлено вчера в 04:09
Экономика
Дешевые лекарства исчезнут из аптек
Минпромторг планирует ввести требования к аптечному ассортименту, а также ответственность за их нарушение, чтобы предотвратить вымывание из продажи дешевых лекарств.
Обновлено 08 августа в 23:41
Общество
Опасная деталь на снимке школьницы чуть не погубила ее
Брук встала около дерева, и женщина сделала пару снимков, а затем пришла в ужас. Мать заметила на дереве рядом с дочерью огромную змею.
Обновлено в 20:15
Общество
Названы самые распространенные фамилии в России
Например, по всей России Кузнецовы занимают почетное второе место. А вот на Урале это самая распространенная фамилия.
Обновлено в 03:49
Происшествия
Шесть человек пострадали из-за торнадо в Люксембурге
Шесть человек пострадали из-за смерча, который пронесся 9 августа в Люксембурге над двумя населенным пунктами рядом с бельгийской границей.
Обновлено вчера в 19:39
Политика
Депутат Госдумы обвинил Запад в применении климатического оружия
Аномальная погода и лесные пожары могут быть следствием применения против России климатического оружия.
Обновлено в 01:55
Общество
В Самарской области на берег Волги выбросило огромного мертвого сома
Фотографиями рыбы, которую выбросило на левый берег Куйбышевского водохранилища в районе Портпосёлка Центрального района Тольятти, поделились очевидцы в социальных сетях.
Обновлено вчера в 03:11
Армия и оружие
Конкурс «Аварийный район» для военнослужащих открылся в Подмосковье
Международный профессиональный конкурс военнослужащих аварийно-спасательных подразделений "Аварийный район" открылся в Сергиевом Посаде Московской области.
Обновлено в 14:31
Общество
Роспотребнадзор приостановил ввоз папайи из Китая из-за ГМО
Роспотребнадзор приостановил ввоз свежей папайи из Китая с 1 июля 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 10:43
Происшествия
Супертайфун «Лекима» обрушился на Китай
По меньшей мере 18 человек погибли из-за супертайфуна «Лекима», обрушившегося на восточную часть Китая.
Обновлено в 10:35
Киберспорт
Представлен геймплей симулятора выживания Ancestors: The Humankind Odyssey
Показан трейлер игрового процесса симулятора выживания Ancestors: The Humankind Odyssey от Panache Digital Games и Private Division.
Обновлено в 11:11
Армия и оружие
Ким Чен Ын понаблюдал за испытанием нового оружия
Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал при испытании "нового оружия", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 18:53
Экономика
В Правительстве хотят субсидировать 50% первого взноса за ипотеку на деревянные дома
Кабмин прорабатывает возможность субсидирования 50% первоначального ипотечного взноса при покупке деревянного дома, изготовленного заводским способом.
Обновлено в 05:18
Финансы
Банк «Открытие» за I полугодие выдал кредитов юрлицам на 307 млрд руб
Банк "Открытие" за первое полугодие выдал кредитов юрлицам на 307 миллиардов рублей, сообщил член правления, руководитель корпоративного и инвестиционного бизнеса банка "Открытие" Виктор Николаев на на V Чемпионате России "Лесоруб XXI века".
Обновлено в 08:20
Армия и оружие
Применение ракетного комплекса «Кинжал» показали на видео
Гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал» впервые показали широкой публике. Кадры применения вооружения публикует телеканал «Звезда».
Обновлено в 09:36