Футбол

«Витесс» Слуцкого одержал первую победу в сезонеSoccer.ru 17:26

"Витесс" обыграл на выезде "Виллем II" в рамках 2-го тура чемпионата Нидерландов.
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«Витесс» Слуцкого обыграл «Виллем II» во 2-м туре чемпионата Голландии

Sport24.ru16:42

«Витесс» Слуцкого победил «Виллем II»

Матч ТВ16:38

Чемпионат Голландии. «Витесс» Слуцкого обыграл «Виллем II», «Аякс» разгромил «Эммен»

Sports.ru05:50

«Витесс» Слуцкого выиграл у «Виллема II» в гостевом матче Эредивизии

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«Сложная игра для нас». Слуцкий прокомментировал первую победу «Витесса» в чемпионате Голландии

Спорт-Экспресс17:46

«Витесс» на выезде обыграл «Виллем II»

Советский спорт16:35

Игроки «Витесса» хвалят Леонида Слуцкого

ИА Городские вести. Волгоградвчера в 10:37
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 20:57, Вашингтон
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«Порту» проиграл «Жил Висенте» в стартовом туре чемпионата Португалии

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Согласно неблагоприятному прогнозу, вода может превысить критический уровень на 50-100 см и достич отметок 650-700 см. Это приведет к затоплению четырех тысяч приусадебных участков и домов в 34 населенных пунктах Хабаровского края.
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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Витесс
Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
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