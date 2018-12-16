Футбол

«Витесс» Слуцкого одержал первую победу в декабре
Газета.Ru
17:01

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Слуцкого. В составе "Витесса" мячи забили Мартин Эдегор и Уссама Дарфалу. Эта победа стала для "Витесса" первой в декабрьских матчах.
Газета.Ru17:01

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«Витесс» Слуцкого одержал первую победу в декабре

Газета.Ru17:01

«Витесс» Слуцкого победил «Венло»

Спорт-Экспресс16:40

«Витесс» Слуцкого переиграл «Венло» и вышел на шестое место в чемпионате Голландии

Советский спорт16:37

«Витесс» Слуцкого одолел «ВВВ-Венло» в домашнем матче Эредивизии

Чемпионат16:38

«Витесс» Слуцкого догнал четверку лидеров чемпионата Нидерландов

Sportbox.RU16:36

«Витесс» Слуцкого догнал четверку лидеров чемпионата Нидерландов

Матч ТВ16:36

Прогноз на матч «Витесс» - «ВВВ-Венло»: команда Слуцкого должна сделать выводы

Евро-футбол.рувчера в 04:57
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Футбол

Роналду принес «Ювентусу» победу над «Торино»

Обновлено в 16:45
Футбол

Эйбар — Валенсия 1:1

"Эйбар" и "Валенсия" сыграли вничью в матче 16-го тура чемпионата Испании - 1:1. В составе "летучих мышей" забил Родриго, за хозяев поля - Шарлес, который реализовал пенальти.
Обновлено в 16:36
Футбол

Бундеслига. «Боруссия» Д выиграла у «Вердера»

Обновлено в 14:27
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Эвертон», Жезус оформил дубль

В матче 17-го тура АПЛ "Ман Сити" переиграл "Эвертон".
Обновлено в 09:23
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Лига 1. «Реймс» обыграл «Страсбур»

«Реймс» дома обыграл «Страсбур» в матче 18-го тура Лиги 1 со счетом 2:1. Хозяева набрали 25 очков и поднялись на восьмую строчку в таблице, «Страсбур» с 23 очками опустился строчкой ниже.
Обновлено в 15:52
Футбол

Модрич показал болельщикам «Реала» «Золотой мяч» перед матчем с «Райо»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич удостоился оваций от болельщиков мадридской команды перед матчем с «Райо Вальекано» Модрич перед игрой показал болельщикам «Золотой мяч».
Обновлено в 13:16
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Смоллинг продлил контракт с «Манчестер Юнайтед» до 2022 года

«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании нового контракта с защитником клуба Крисом Смоллингом.
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Отец капитана «Штутгарта» умер после матча команды

Трагедия произошла после матча 15-го тура чемпионата Германии "Штутгарт" - "Герта" (2:1). Сразу после игры остановилось сердце у Герберта Гентнера, отца капитана хозяев Кристиана Гентнера, находившегося на стадионе.
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Определились все полуфиналисты клубного чемпионата мира по футболу

Японский клуб «Кашима Антлерс» и «Аль-Айн» из Объединённых Арабских Эмиратов пробились в полуфинал клубного чемпионата мира по футболу, матчи которого проходят в Абу-Даби и Аль-Айне.
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Унаи Эмери: «„Арсенал“ хочет большего, чем пятое место в АПЛ»

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери перед матчем 17-го тура чемпионата Англии против "Саутгемптона" заявил, что его команда хочет подняться на более высокую позицию в турнирной таблице.
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Варан: «„Реал“ мог всё решить еще в первом тайме, но не сделал этого»

Защитник "Реала" Рафаэль Варан подвел итоги матча 16-го тура Примеры против "Райо Вальекано" (1:0). У нас была возможность убить интригу еще в первом тайме, но мы этого не сделали.
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В сезоне УПЛ Ракицкий провел за «Шахтер» 11 матчей, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.
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Организаторы чемпионата мира 2022 года в Катаре презентовали дизайн арены в Лусаиле, на которой состоится финал турнира.
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Экс-игрок сборной России по футболу выглядит «как бомж»

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Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли раскритиковал своих товарищей по команде.
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Нидерландский футбольный клуб
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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