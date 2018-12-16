Футбол

«Витесс» Слуцкого одержал первую победу в декабре
Газета.Ru
17:01

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Слуцкого. В составе "Витесса" мячи забили Мартин Эдегор и Уссама Дарфалу. Эта победа стала для "Витесса" первой в декабрьских матчах.
Газета.Ru17:01

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«Витесс» Слуцкого одержал первую победу в декабре

Газета.Ru17:01

Эдегору - гол на день рождения, Слуцкому - победу. «Витесс» в первой шестерке

Спорт-Экспресс18:00

«Витесс» Слуцкого переиграл «Венло» и вышел на шестое место в чемпионате Голландии

Советский спорт16:37

«Витесс» Слуцкого одолел «ВВВ-Венло» в домашнем матче Эредивизии

Чемпионат16:38

«Витесс» Слуцкого догнал четверку лидеров чемпионата Нидерландов

Sportbox.RU16:36

«Витесс» Слуцкого догнал четверку лидеров чемпионата Нидерландов

Матч ТВ16:36

Прогноз на матч «Витесс» - «ВВВ-Венло»: команда Слуцкого должна сделать выводы

Евро-футбол.рувчера в 04:57
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Футбол

Роналду стал автором 5000-го гола «Ювентуса» в чемпионатах страны

Португальский нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду забил с пенальти единственный гол в матче 16-го тура чемпионата Италии по футболу с "Торино" и принес своей команде победу в дерби.
Обновлено в 20:42
Футбол

Эйбар — Валенсия 1:1

"Эйбар" и "Валенсия" сыграли вничью в матче 16-го тура чемпионата Испании - 1:1. В составе "летучих мышей" забил Родриго, за хозяев поля - Шарлес, который реализовал пенальти.
Обновлено в 16:36
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Эвертон» и вернулся на первое место в АПЛ

Обновлено в 09:24
Футбол

«Реймс» нанес поражение «Страсбуру»

Победу «Реймсу» принес точный удар 21-летнего Матье Кафаро, для которого этот гол стал третьим в нынешнем сезоне лиги 1. После этой победы команда из Реймса набрала 25 очков и поднялась на 8-е место в турнирной таблице, обойдя «Страсбур», у которого осталось 23 очка.
Обновлено в 15:58
Футбол

Смоллинг продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»

Обновлено в 14:06
Футбол

«Бешикташ» хочет арендовать у «Шахтера» Ракицкого с правом выкупа

Турецкий клуб намерен арендовать украинца до конца сезона с опцией выкупа летом, повторив тем самым схему с переходом Лориса Кариуса из «Ливерпуля».
Обновлено в 14:15
Футбол

Модрич показал болельщикам «Реала» «Золотой мяч» перед матчем с «Райо»

Полузащитник «Реала» Лука Модрич удостоился оваций от болельщиков мадридской команды перед матчем с «Райо Вальекано» Модрич перед игрой показал болельщикам «Золотой мяч».
Обновлено в 13:16
Футбол

«Аль-Айн» вышел в полуфинал клубного ЧМ, где сыграет с «Ривер Плейт»

Клуб «Аль-Айн» из ОАЭ обыграл команду «Эсперанс» из Туниса со счетом 3:0 в матче четвертьфинальной стадии клубного чемпионата мира.
Обновлено в 13:25
Футбол

«Порту» сохранил лидерство благодаря волевой победе над «Санта-Кларой»

В 13-м туре чемпионата Португалии "Санта-Клара" заставила понервничать болельщиков "Порту".
Обновлено в 17:53
Футбол

Отец капитана «Штутгарта» умер после матча команды

Трагедия произошла после матча 15-го тура чемпионата Германии "Штутгарт" - "Герта" (2:1). Сразу после игры остановилось сердце у Герберта Гентнера, отца капитана хозяев Кристиана Гентнера, находившегося на стадионе.
Обновлено в 16:01
Футбол

Унаи Эмери: «„Арсенал“ хочет большего, чем пятое место в АПЛ»

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери перед матчем 17-го тура чемпионата Англии против "Саутгемптона" заявил, что его команда хочет подняться на более высокую позицию в турнирной таблице.
Обновлено в 15:12
Футбол

«Ливерпуль» вернул Эджарию из «Рейнджерс»

"Ливерпуль" вернул из аренды в "Рейнджерс" полузащитника Овие Эджарию, сообщает пресс-служба "красных".
Обновлено в 18:17
Футбол

Защитник «Баварии» Алаба забил в 9-м сезоне Бундеслиги подряд

Как сообщает Gracenote Live, Алаба забил в девятом сезоне подряд и стал одним из восьми действующих футболистов, которые забили хотя бы один гол в каждом сезоне, начиная с сезона-2010/11.
Обновлено в 12:53
Футбол

В Сербии фанаты во время матча забросали судью снежками

Обновлено в 18:05
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Марко Ройс: «„Боруссия“ на полпути к чемпионству, но это ничего не значит»

Нападающий "Боруссии" Марко Ройс отметил, что лидерство команды в чемпионате Германии после первой части сезона ничего не значит.
Обновлено в 17:45
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Витесс
Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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