Футбол
«Витесс» Слуцкого одержал первую декабрьскую победу
«Витесс» Слуцкого одержал первую декабрьскую победуSport24.ruвчера в 16:44
Российский защитник «Витесса» Вячеслав Караваев отыграл весь матч. Для «Витесса» эта победа стала первой в декабре. В последних двух матчах команда Слуцкого набрала лишь одно очко.
Sport24.ruвчера в 16:44
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