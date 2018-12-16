Футбол

«Витесс» Слуцкого одержал первую декабрьскую победу
Sport24.ru
вчера в 16:44

Российский защитник «Витесса» Вячеслав Караваев отыграл весь матч. Для «Витесса» эта победа стала первой в декабре. В последних двух матчах команда Слуцкого набрала лишь одно очко.
Sport24.ruвчера в 16:44

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«Витесс» Слуцкого одержал первую победу в декабре

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Прогноз на матч «Витесс» - «ВВВ-Венло»: команда Слуцкого должна сделать выводы

Евро-футбол.ру14 декабря в 04:57
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено вчера в 23:56, Ашберн
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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