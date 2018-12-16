Футбол

«Витесс» Слуцкого одержал первую декабрьскую победу
Sport24.ru
16:44

Российский защитник «Витесса» Вячеслав Караваев отыграл весь матч. Для «Витесса» эта победа стала первой в декабре. В последних двух матчах команда Слуцкого набрала лишь одно очко.
Sport24.ru16:44

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«Витесс» Слуцкого одержал первую победу в декабре

Газета.Ru17:01

Эдегору - гол на день рождения, Слуцкому - победу. «Витесс» в первой шестерке

Спорт-Экспресс18:00

«Витесс» Слуцкого переиграл «Венло» и вышел на шестое место в чемпионате Голландии

Советский спорт16:37

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Sportbox.RU16:36

«Витесс» Слуцкого догнал четверку лидеров чемпионата Нидерландов

Матч ТВ16:36

Прогноз на матч «Витесс» - «ВВВ-Венло»: команда Слуцкого должна сделать выводы

Евро-футбол.рувчера в 04:57
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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