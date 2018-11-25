Футбол

«Витесс» Слуцкого обыграл «Виллем II» в матче чемпионата Нидерландов
Газета.Ru
10:38

"Витесс" под руководством российского тренера Леонида Слуцкого обыграл "Виллем II" в матче 13-го тура чемпионата Нидерландов, сообщает "Советский спорт". Встреча, прошедшая в Тилбурге, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей.
Газета.Ru10:38

Подробнее о событии

«Витесс» Слуцкого победил «Виллем II» и вышел на четвертое место в чемпионате Голландии

Sport24.ru11:02

«Витесс» Слуцкого обыграл на выезде «Виллем II»

Советский спорт10:56

«Витесс» Слуцкого на выезде победил «Виллем II»

Матч ТВ10:20

«Витесс» Слуцкого на выезде победил «Виллем II»

Sportbox.RU10:20

«Витесс» Слуцкого одержал вторую победу подряд, обыграв «Виллем II»

Чемпионат10:20

«Витесс» Слуцкого обыграл «Виллем II» и вышел на четвертое место в чемпионате

Спорт-Экспресс10:20

Чемпионат Голландии. «Витесс» Слуцкого победил «Виллем II» и вышел на 4-е место

Sports.ru06:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 11:21, Ашберн
Футбол

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» в первом матче при Кононове

Обновлено в 11:14
Футбол

«Краснодар» обыграл «Арсенал» в матче РПЛ

Обновлено в 10:54
Футбол

«Наполи» сыграл вничью с «Кьево» в матче Серии А

«Наполи» не смог одержать победу в матче 13-го тура итальянской Серии А с «Кьево».
Обновлено в 11:12
Футбол

Карпин: кубковая победа над «Зенитом» никак не помогает «Ростову»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отметил, что победа в матче Кубка России с «Зенитом» не имеет никакого значения в сегодняшней игре с клубом из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 11:09
Футбол

Тевес назвал позором ситуацию с переносом финала Кубка Либертадорес

Финальный матч главного клубного турнира Южной Америки Кубка Либертадорес перенесен из-за фанатских беспорядков.
Обновлено в 11:18
Футбол

Полузащитник «Барселоны» может пропустить остаток сезона из-за травмы

Обновлено в 10:18
Футбол

Мик Маккарти назначен главным тренером сборной Ирландии во второй раз

На официальном сайте Футбольной ассоциации Ирландии появилась новость о том, что Мик Маккарти назначен главным тренером сборной.
Обновлено в 11:03
Футбол

«Атлетик» и «Хетафе» сыграли вничью

Обновлено в 09:14
Футбол

Рыболовлев посетил тренировку «Монако»

Президент «Монако» Дмитрий Рыболовлев посетил тренировку футболистов. Об этом сообщает официальный Twitter клуба.
Обновлено в 11:08
Футбол

УЕФА объявил имена арбитров на матч ЦСКА – «Виктория» в Лиге чемпионов

Голландская бригада арбитров во главе с Данни Маккели рассудит московский ЦСКА и Викторию Пльзень в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Обновлено в 10:51
Футбол

«Анжи» расторг контракт с Тетрашвили

«Анжи» объявил о расторжении контракта с защитником Гурамом Тетрашвили.
Обновлено в 09:57
Футбол

Щенников назвал лучших игроков в современной истории ЦСКА

Защитник московского ЦСКА Георгий Щенников рассказал о кумире детства среди футболистов, а также назвал двух лучших игроков в современной истории красно-синих.
Обновлено в 09:52
Футбол

Защитник «Рубина» Калинин: жаль, что не выиграли в матче с «Анжи»

Защитник «Рубина» Игорь Калинин прокомментировал ничейный результат матча 15-го тура чемпионата России с «Анжи» (1:1), в котором он стал автором гола.
Обновлено в 10:08
Футбол

Маурицио Сарри: «Тоттенхэм» заслужил победу над «Челси»

Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри считает, что его команда по делу проиграла "Тоттенхэму" (1:3) в матче чемпионата Англии.
Обновлено в 07:29
Футбол

Бонуччи: «Подписав Роналду, „Ювентус“ получил лучшего футболиста мира»

Защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи прокомментировав победу в матче с командой СПАЛ в рамках 13-го тура Серии А (2:0). Авторами забитых мячей стали форварды Марио Манджукич и Криштиану Роналду.
Обновлено в 04:52
ещё по теме
Витесс
Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное