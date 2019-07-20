"Витесс" переиграл "Дармштадт" в товарищеском матче - 1:0. Единственный гол встречи забил Тим Матавж. В минувшем сезоне подопечные Леонида Слуцкого заняли 5-е место в чемпионате Голландии.

Общество ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.

Шоу-бизнес Дочь Василисы Володиной выросла ее копией Поклонники отметили, что Виктория очень похожа на маму. В августе девушке исполнится 18 лет, она окончила школу с золотой медалью.

Происшествия Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне В Барселоне похитили 25-летнюю россиянку, когда она уснула на скамейке рядом с автовокзалом.

Политика В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму На проспекте Сахарова в Москве завершился митинг за допуск оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму.

Происшествия В Петербурге пассажир устроил поножовщину в вагоне метро В Петербурге в вагоне метро на красной ветке мужчина с ножом напал на двух глухонемых пассажиров.

Происшествия Девочка из России отравилась наркотиками на Ибице Маленькая девочка из России отравилась наркотиками на Ибице. Ребенок находился на отдыхе вместе с семьей.

Происшествия Появилась новая версия гибели группы Дятлова Туристы группы Игоря Дятлова могли погибнуть из-за редкой болезни, которая известна северным народам под названиями «мерячка», «зов Полярной звезды» или «полярной истерии».

Общество Крупнейший в Европе теннисный клуб откроют в «Лужниках» в 2020 году Крупнейший в Европе теннисный клуб откроют на территории спортивного комплекса "Лужники" в 2020 году, сообщается на сайте мэра Москвы.

Футбол «Ньюкасл» обыграл «Вест Хэм» на турнире в Китае Футболисты «Ньюкасла» нанесли поражение «Вест Хэму» в контрольном матче, который прошел на турнире Asia Trophy by Premier League (1:0).

Транспорт В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах ГИБДД назвала выезд на встречную полосу движения одной из главных причин гибели людей на российских дорогах.

Общество Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем Онищенко заявил о беспринципности и провокационности такого предложения в свете обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по укреплению здоровья населения.

Энергетика Цена на бензин в Грузии достигла исторического максимума Операторы автозаправочных станций Грузии с субботы подняли цену на бензин в среднем на 5 тетри ($0,02), которая тем самым достигла своего исторического максимума.

Технологии Разработчики решили продать приложение, «раздевающее» женщин Создатели сервиса DeepNude, который виртуально раздевает женщин, решили продать свой проект.

Политика Пушков прокомментировал реплику Омеляна в адрес Зеленского Реплика министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна в адрес президента страны Зеленского не осталась без внимания в России.

Армия и оружие Китайский эсминец прибудет в Санкт-Петербург с визитом Эсминец военно-морского флота Китая «Си Ань» прибудет в Санкт-Петербург с неофициальным визитом, это произойдет 24 июля.

Политика Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.

Космос Японские астрономы не нашли следов инопланетян на Земле Астрономы из Японии, занимающиеся поисками внеземных цивилизаций, не обнаружили признаков, которые свидетельствуют о пребывании на Земле инопланетян.

Гаджеты Apple готовит аналог разрабатываемой Huawei операционной системы Компания Apple к 2020 году может выпустить новую операционную систему, получившую название SiriOS.

Общество Росстат подсчитал россиян с зарплатой более миллиона рублей Зарплатой свыше 1 000 000 рублей в месяц могут похвастаться 11 287 человек — это менее 0,1% от общего населения страны.

Шоу-бизнес Алексей Панин показал видео малолетней дочери с сигаретой Актер Алексей Панин опубликовал в Instagram видео со своей 11-летней дочерью Аней, держащей в руках сигарету, и подвергся критике со стороны подписчиков.

Происшествия Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.

Гаджеты Бренд Honor анонсировал российскую презентацию Honor 20 Pro 25 июля китайский бренд Honor официально выпустит на российский рынок топовый флагманский смартфон Honor 20 Pro.

Футбол Международный кубок чемпионов. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Интер» На стадионах США, Европы и Азии проходит седьмой в истории розыгрыш Международного кубка чемпионов.

Политика Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.

Спорт Рапирист Жеребченко вышел в полуфинал чемпионата мира Российский фехтовальщик на рапирах Дмитрий Жеребченко вышел в полуфинал чемпионата мира, проходящего в Будапеште.