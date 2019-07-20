Футбол
«Витесс» Слуцкого обыграл «Дармштадт» в контрольном матчеСпорт-Экспресс 10:52
"Витесс" переиграл "Дармштадт" в товарищеском матче - 1:0. Единственный гол встречи забил Тим Матавж. В минувшем сезоне подопечные Леонида Слуцкого заняли 5-е место в чемпионате Голландии.
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 12:07, Вашингтон
Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Шоу-бизнес
Дочь Василисы Володиной выросла ее копией
Поклонники отметили, что Виктория очень похожа на маму. В августе девушке исполнится 18 лет, она окончила школу с золотой медалью.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия
Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне
В Барселоне похитили 25-летнюю россиянку, когда она уснула на скамейке рядом с автовокзалом.
Обновлено в 09:02
Политика
В Москве прошел митинг за допуск оппозиционеров на выборы в Мосгордуму
На проспекте Сахарова в Москве завершился митинг за допуск оппозиционных кандидатов к выборам в Мосгордуму.
Обновлено в 09:15
Происшествия
В Петербурге пассажир устроил поножовщину в вагоне метро
В Петербурге в вагоне метро на красной ветке мужчина с ножом напал на двух глухонемых пассажиров.
Обновлено в 07:36
Футбол
ФК «Краснодар» вырвал гостевую победу у «Уфы»
Обновлено в 11:12
Происшествия
Девочка из России отравилась наркотиками на Ибице
Маленькая девочка из России отравилась наркотиками на Ибице. Ребенок находился на отдыхе вместе с семьей.
Обновлено вчера в 06:36
Происшествия
Появилась новая версия гибели группы Дятлова
Туристы группы Игоря Дятлова могли погибнуть из-за редкой болезни, которая известна северным народам под названиями «мерячка», «зов Полярной звезды» или «полярной истерии».
Обновлено в 10:55
Общество
Крупнейший в Европе теннисный клуб откроют в «Лужниках» в 2020 году
Крупнейший в Европе теннисный клуб откроют на территории спортивного комплекса "Лужники" в 2020 году, сообщается на сайте мэра Москвы.
Обновлено в 06:07
Футбол
«Ньюкасл» обыграл «Вест Хэм» на турнире в Китае
Футболисты «Ньюкасла» нанесли поражение «Вест Хэму» в контрольном матче, который прошел на турнире Asia Trophy by Premier League (1:0).
Обновлено в 07:05
Транспорт
В ГИБДД назвали основную причину гибели людей на российских дорогах
ГИБДД назвала выезд на встречную полосу движения одной из главных причин гибели людей на российских дорогах.
Обновлено вчера в 13:24
Общество
Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем
Онищенко заявил о беспринципности и провокационности такого предложения в свете обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по укреплению здоровья населения.
Обновлено в 08:40
Энергетика
Цена на бензин в Грузии достигла исторического максимума
Операторы автозаправочных станций Грузии с субботы подняли цену на бензин в среднем на 5 тетри ($0,02), которая тем самым достигла своего исторического максимума.
Обновлено в 08:05
Технологии
Разработчики решили продать приложение, «раздевающее» женщин
Создатели сервиса DeepNude, который виртуально раздевает женщин, решили продать свой проект.
Обновлено в 09:43
Политика
Пушков прокомментировал реплику Омеляна в адрес Зеленского
Реплика министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна в адрес президента страны Зеленского не осталась без внимания в России.
Обновлено в 11:34
Армия и оружие
Китайский эсминец прибудет в Санкт-Петербург с визитом
Эсминец военно-морского флота Китая «Си Ань» прибудет в Санкт-Петербург с неофициальным визитом, это произойдет 24 июля.
Обновлено в 09:42
Политика
Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским
Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.
Обновлено в 05:11
Происшествия
Горячие версии убийства Шеремета назвали на Украине
Луценко отметил, что в деле есть "горячие версии" убийства журналиста.
Обновлено в 09:11
Космос
Японские астрономы не нашли следов инопланетян на Земле
Астрономы из Японии, занимающиеся поисками внеземных цивилизаций, не обнаружили признаков, которые свидетельствуют о пребывании на Земле инопланетян.
Обновлено вчера в 08:17
Гаджеты
Apple готовит аналог разрабатываемой Huawei операционной системы
Компания Apple к 2020 году может выпустить новую операционную систему, получившую название SiriOS.
Обновлено в 11:58
Общество
Росстат подсчитал россиян с зарплатой более миллиона рублей
Зарплатой свыше 1 000 000 рублей в месяц могут похвастаться 11 287 человек — это менее 0,1% от общего населения страны.
Обновлено в 01:21
Шоу-бизнес
Алексей Панин показал видео малолетней дочери с сигаретой
Актер Алексей Панин опубликовал в Instagram видео со своей 11-летней дочерью Аней, держащей в руках сигарету, и подвергся критике со стороны подписчиков.
Обновлено в 07:22
Происшествия
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым
Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело пропавшего более недели назад в Польше пятилетнего мальчика из России, заявил в субботу журналистам представитель варшавской полиции Мариуш Мрожек.
Обновлено в 11:12
Гаджеты
Бренд Honor анонсировал российскую презентацию Honor 20 Pro
25 июля китайский бренд Honor официально выпустит на российский рынок топовый флагманский смартфон Honor 20 Pro.
Обновлено в 04:42
Футбол
Международный кубок чемпионов. «Манчестер Юнайтед» обыграл «Интер»
На стадионах США, Европы и Азии проходит седьмой в истории розыгрыш Международного кубка чемпионов.
Обновлено в 10:13
Политика
Партия Зеленского выбрала спикера Верховной Рады
Приоритетным кандидатом на пост спикера Верховной Рады нового созыва является глава партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
Обновлено в 10:12
Спорт
Рапирист Жеребченко вышел в полуфинал чемпионата мира
Российский фехтовальщик на рапирах Дмитрий Жеребченко вышел в полуфинал чемпионата мира, проходящего в Будапеште.
Обновлено в 11:12
Происшествия
SSJ-100 c треснувшим лобовым стеклом сел во Владивостоке
Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), вылетевший из Южной Кореи, благополучно приземлился во Владивостоке после того, как верхний слой лобового стекла лайнера треснул во время полета.
Обновлено в 10:15