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Газета.Ru«Витесс» Слуцкого обыграл «АЗ» и вышел в лидеры чемпионата Нидерландов
Арнемский "Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, обыграл "АЗ Алкмар" в матче пятого тура чемпионата Нидерландов. Встреча, прошедшая в Арнеме, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Тим Матавж и Матуш Беро.
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