Футбол

Газета.RuГазета.Ru«Витесс» Слуцкого обыграл «АЗ» и вышел в лидеры чемпионата Нидерландов

Арнемский "Витесс", главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий, обыграл "АЗ Алкмар" в матче пятого тура чемпионата Нидерландов. Встреча, прошедшая в Арнеме, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Тим Матавж и Матуш Беро.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Слуцкий: «Если бы чемпионат Голландии завершился сейчас, я был бы самым счастливым человеком в мире»

Sport24.ru15:37

Леонид Слуцкий — о лидерстве «Витесса»: «Если чемпионат завершится сейчас, я буду счастливее всех в мире!»

Sportbox.RU16:04

Леонид Слуцкий: «Есть опасения, что мы можем потерять кого-то из игроков до закрытия трансферного окна»

Sports.ru17:45

«Они в каменном веке продолжают жить». Слуцкий ответил Головину, почему Березуцкие не оставляют комментарии в Instagram

Спорт-Экспресс19:31

Леонид Слуцкий — о лидерстве «Витесса»: «Если чемпионат завершится сейчас, я буду счастливее всех в мире!»

Матч ТВ16:04

«Витесс» обыграл АЗ и вышел в лидеры чемпионата Голландии

Советский спорт13:40

Слуцкий: был бы самым счастливым в мире, если бы чемпионат завершился сейчас

Чемпионат16:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 19:47, Вашингтон
Космос

Угроза Земле из космоса становится всё более явной

News.ru 10:14
Футбол

«Рома» может арендовать у «Арсенала» Мхитаряна

Матч ТВ 19:03
Происшествия

Скончался избитый брянским полицейским подросток

Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин.
BFM.ru 09:10
Гаджеты

Характеристики iPhone 2019 раскрыли в Сети

Технические характеристики и параметры нового iPhone инсайдер из Китая за 10 дней до его официальной премьеры, сообщает портал ITZine.ru.
Народные новости 04:12
Шоу-бизнес

«Мисс Москва» впервые рассказала о разводе с экс-королем Малайзии

Победительница конкурса "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина впервые рассказала о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Об этом она сообщила в своем инстаграме.
Газета.Ru 15:05
Экономика

Пенсионный фонд предложил изменить механизм выплат накопительных пенсий

Пенсионный фонд предлагает изменить расчет пороговой величины, от которой зависит, будет гражданин получать накопительную пенсию ежемесячно или все накопления сразу: назначать накопительную пенсию лишь тем пенсионерам, у кого она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера.
РБК 17:00
Технологии

Цифровая экономика на экспорт

Создатели программы "Цифровая экономика" уже на ранних стадиях понимали, что существующего штата российских разработчиков не хватит для решения амбициозных задач.
ComNews.ru 19:30
Космос

Астрономическая осень придет на Сахалин 23 сентября

Осеннее равноденствие сравнивает продолжительность дня и ночи на всей Земле, а после перехода Солнца в южное полушарие небесной сферы ночь в северном полушарии Земли становится длиннее дня, наступает астрономическая осень, а в южном полушарии Земли короче, там наступает астрономическая весна.
АСТВ 19:08
Происшествия

Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет

Трагедии в Беслане — 15 лет: 1 сентября 2004 года террористы захватили школу и взяли в заложники более 1100 человек.
Вести.Ru 03:29
Игры

Энтузиаст показал скриншоты сцены из Half-Life 2 на Unity Engine

Игромания.ру 08:04
Общество

В Сети появилось видео урагана «Дориан»

Пользователи Twitter опубликовали видео урагана "Дориан", угрожающего американскому побережью.
РИА Новости 13:25
Политика

В России изменились правила призыва в армию

С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.
Ведомости 05:12
Происшествия

Борисов связал взрыв под Северодвинском с созданием новой техники

Риски возникновения происшествий при создании новейших образцов техники невозможно исключить, заявил вице-премьер Юрий Борисов газете «Ведомости», комментируя взрыв на военном полигоне под Северодвинском.
РБК 17:47
Экономика

Производители просят постепенно увеличивать норматив по утилизации

Производители просят постепенно увеличивать норматив по утилизации Производители потребительских товаров единым фронтом выступили против увеличения нормативов утилизации на все виды товаров и упаковки до 100%.
Коммерсантъ 19:12
Энергетика

Показатели отраслей, на которые приходилось более 70% всех капвложений в экономике РФ в первом полугодии 2019 года (млрд руб.)

Объем капвложений
Коммерсантъ 19:12
Кино

Триллер «Я иду искать» возглавил российский прокат в выходные

Лидер прошлой недели - американский анимационный фильм "Angry Birds 2 в кино" режиссеров Туропа Ван Ормана и Джона Райса - занял второе место, собрав за уикенд 59,4 миллиона рублей (общие сборы за три недели - 518,5 миллиона рублей).
РИА Новости 17:45
Космос

Обычные земные вещи астронавты не смогут сделать в космосе

Газированная вода в космосе может стать причиной летального исхода после отрыжки, письма вместо ручек люди пишут специальными карандашами, а также они не могут долго смотреть на горящую спичку или кипятить воду в чайнике.
OAnews 30 августа в 00:00
Политика

Зеленский рассказал о первом звонке Путину

Президент Украины Владимир Зеленский в первый раз позвонил Владимиру Путину по просьбе родственников моряков, находящихся под стражей в России.
Телеканал 360° вчера в 15:35
Происшествия

Полиция задержала сбившего детей в Москве водителя Porsche

Московская полиция задержала на юго-востоке столицы мужчину, который сбил детей за рулем автомобиля Porsche.
Известия 18:39
Экономика

Тендер от рака: больницы удвоили траты на лекарства для онкобольных

Российские больницы удвоили траты на закупку лекарств для онкобольных.
Известия 17:01
Гаджеты

Xiaomi скоро представит беспроводные наушники AirDots Pro 2

Экономика сегодня 14:18
Политика

Россия опередила Китай и США в покупке «Мотор Сич»

Как сообщает портал Ukraina.ru со ссылкой на политолога Ростислава Ищенко, Россия уже давно опередила США и Китай.
Политическая Экспертиза 14:09
Шоу-бизнес

Алена Водонаева отметила девятилетие сына в стиле Halloween

Веселый праздник прошел в столице. 23 августа сын Алены Водонаевой вновь стал изменником.
StarHit.ru 13:00
Происшествия

В Башкирии арестовали обвиняемую в убийстве годовалого ребёнка мать

Дюртюлинский районный суд Башкирии арестовал 28-летнюю женщину, которой предъявлено обвинение в убийстве годовалого сына.
RT на русском 05:54
Политика

На острове Ольхон на Байкале установили бюст Владимира Путина

Жители Ольхона с весны протестуют против расширения границ Байкальского национального парка за счет включения в него населенных пунктов.
Эхо Москвы 10:30
Энергетика

Медведев поздравил работников нефтегазовой промышленности с праздником

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов нефтегазовой промышленности с профессиональным праздником и отметил, что от этой отрасли зависит улучшение жизни миллионов людей, соответствующая телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина.
РИА Новости 04:08
Общество

Стало известно, в каких регионах России самая доступная электроэнергия

Первое место в рейтинге занимает Иркутская область, что обусловлено самой низкой в России ценой электроэнергии - чуть более рубля за киловатт в час, что вдвое меньше, чем в Республике Хакасия, которая занимает второе место по стоимости электроэнергии.
РИА Новости 17:15
Транспорт

В Петербурге запустили два новых маршрута трамвая «Чижик»

В торжественном открытии движения "Чижиков" в полном объеме принял участие врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, который поблагодарил строителей за проделанную работу и лично опробовал один из маршрутов.
Российская газета 08:42
Политика

В Берлине начнут подготовку саммита «нормандской четвёрки»

Встреча внешнеполитических советников лидеров стран "нормандской четвёрки" пройдёт 2 сентября в рамках подготовки к саммиту.
Life.ru 18:49
Происшествия

На Эльбрусе пропал российский альпинист

На Эльбрусе пропал альпинист из Череповца, сообщается на сайте МЧС России по Кабардино-Балкарии.
Lenta.ru 18:49
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Витесс
Нидерландский футбольный клуб
Нидерландский футбольный клуб из города Арнем. Был основан 14 мая 1892 года. Является одной из старейших футбольных команд Нидерландов. Домашние матчи команда проводит на стадионе «Гелредом», его вместимость - 25 тысяч зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное