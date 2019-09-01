Футбол
Спорт-Экспресс«Витесс» Слуцкого обыграл АЗ и вышел на первое место
«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, в матче 5-го тура чемпионата Голландии на своем поле обыграл АЗ. Первый гол в составе хозяев забил Тим Матаваж. На 90+3-й минуте отличился Уссама Дарфалу, однако мяч отменили из-за офсайда.
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Отмечается, что ураган обрушился на Илбоу-Кей на островах Абако. По данным специалистов, скорость ветра возросла до 298 километров в час.
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В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
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В результате погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Наталью Куликову.
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Опубликованы свежие скриншоты нового Microsoft Flight Simulator
Компания Microsoft выпустила шесть свежих скриншотов из своего будущего Flight Simulator, которые демонстрируют визуальные красоты игры.
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Президент Эстонии заявила об окончании Второй мировой 25 лет назад
«Для Эстонии Вторая мировая война на самом деле закончилась всего 25 лет назад, когда нашу территорию покинули последние вагоны с техникой оккупационных войск», — цитирует Кальюлайд канцелярия президента.
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Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят (+1.29,657) занял седьмое место. "Газета.Ru" провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
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Рейс Ереван-Москва экстренно приземлился в Тбилиси
Самолет авиакомпании «Армения», летевший рейсом из Еревана в Москву, был вынужден совершить экстренную посадку в грузинской столице, сообщили в Комитете гражданской авиации в Армении.
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Моника Беллуччи и Венсан Кассель развелись в 2013 году после 14 лет брака.
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Капитан «Спартака» Георгий Джикия после поражения от «Зенита» (0:1) в матче 8-го тура чемпионата России отметил, что принимает решение судейской бригады отменить гол красно-белых после использования ВАР.
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«Валенсия» с Черышевым обыграла «Мальорку» в матче Примеры
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Скончался избитый брянским полицейским подросток
Скончался избитый брянским полицейским подросток Иван Вахрушин.
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Медведев поздравил работников нефтегазовой промышленности с праздником
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов нефтегазовой промышленности с профессиональным праздником и отметил, что от этой отрасли зависит улучшение жизни миллионов людей, соответствующая телеграмма опубликована в воскресенье на сайте кабмина.
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Известный юморист Сергей Светлаков на время вернется в состав шоу «Уральские пельмени» и сыграет в составе команды уже 3 сентября на «Вечере встреч выпускников».
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