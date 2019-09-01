Футбол
Спорт-Экспресс«Витесс» Слуцкого обыграл АЗ и вышел на первое место
«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, в матче 5-го тура чемпионата Голландии на своем поле обыграл АЗ. Первый гол в составе хозяев забил Тим Матаваж. На 90+3-й минуте отличился Уссама Дарфалу, однако мяч отменили из-за офсайда.
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 13:36, Вашингтон
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