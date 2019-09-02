«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, в матче 5-го тура чемпионата Голландии на своем поле обыграл АЗ. Первый гол в составе хозяев забил Тим Матаваж. На 90+3-й минуте отличился Уссама Дарфалу, однако мяч отменили из-за офсайда.

«Витесс» Слуцкого обыграл АЗ и вышел на первое место

Экономика ЦБ предложил передать правительству функции в сфере техосмотра машин «Мерой, направленной на недопущение дестабилизации рынка техосмотра и, как следствие, рынка ОСАГО, является передача функций РСА в сфере техосмотра правительству», – уточнили в пресс-службе ЦБ.

Политика Жириновский назвал Польшу виновником Второй мировой войны Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что во всех учебниках истории необходимо указать, что Польша является главным виновником начала Второй мировой войны.

Происшествия Высланного из Минска фигуранта «дела 27 июля» задержали В Москве задержали Никиту Чирцова, участника прошедшей 27 июля несогласованной акции «За честные выборы», сообщает «ОВД-Инфо».

Политика Продавщица мороженого рассказала о встрече с Путиным и Эрдоганом Девушка, которая продала мороженое президентам России и Турции на авиасалоне МАКС, рассказала НТВ (программа "Центральное телевидение") о том, почему уже второй раз продает сладкое лакомство Владимиру Путину.

Хоккей Омский «Авангард» выиграл у ЦСКА Кубок Открытия Окончательный счёт в матче – 1:3 в пользу «Авангарда», который взял реванш за своё поражение в Кубке Гагарина сезона 2018-2019.

Политика Польша потребует от Германии репараций за Вторую мировую Президент Польши Анджей Дуда намерен потребовать репараций от Германии за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.

Общество Надвигающийся на Флориду ураган «Дориан» усилился до третьей категории Надвигающийся на Флориду ураган «Дориан» усилился до третьей категории - из пяти возможных.

Экономика Перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов Стоимость авиабилетов по итогам 2019 года вырастет по сравнению с прошлым годом на 9–10%.

Политика Посольство РФ рассказало о состоянии Бутиной в тюрьме США Дипломаты российского посольства в США посетили Марию Бутину, которая отбывает срок в американской тюрьме Таллахасси.

Политика Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад допустила множество ошибок в тексте, который опубликовала на своей странице в Facebook.

Происшествия СМИ узнали об увольнении стрелка из Техаса за несколько часов до атаки По данным издания, 36 летний мужчина работал в сфере грузовых перевозок, его уволили утром в субботу, 31 августа, за несколько часов до нападения.

Политика Зеленский заверил, что не пойдёт с протянутой рукой к Трампу Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с президентом США Дональдом Трампом рассчитывает договориться об американских инвестициях и обсудить вопрос прекращения войны в Донбассе.

Политика Пенс пообещал Зеленскому поддержку со стороны США Вице-президент США Майк Пенс заверил президента Украины Владимира Зеленского в дальнейшей поддержке со стороны США.

Экономика Банки сократили выдачу займов в нескольких регионах России Банки в июле сократили объем выдачи потребительских займов в нескольких финансово неблагополучных регионах.

Экономика Российские больницы удвоили траты на закупку лекарств для онкобольных По стоимостному объему среди онкологических препаратов лидируют «Гертикад» (на его закупки больницы потратили 2,2 млрд рублей), «Авегра» (1,9 млрд рублей) и «Китруда» (1,7 млрд рублей).

Происшествия Дома каменного века сгорели в Челябинской области Сгорело место притяжения туристов: историческая реконструкция жилищ каменного века, сообщает корреспондент сайта cheltv.ru.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области В результате погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Наталью Куликову.

Политика Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.

Происшествия В Австралии петух убил пожилую женщину Пожилая австралийка умерла от потери крови после того, как ее клюнул петух, сообщает The Sun. Инцидент случился на юге Австралии.

Экономика ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии Пенсионный фонд России (ПФР) предложил повысить сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер сможет получить всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.

Гаджеты Демонстрация возможностей камеры Redmi Note 8 Pro Снимки подтверждают, что как минимум при хорошем освещении Redmi Note 8 Pro выходит вперед за счет 64-мегапиксельного датчика изображения, который позволяет передать на фотографиях больше деталей.

Общество Перечислены изменения в жизни россиян с сентября Основные перечисляет газета «Известия». Так, 1 сентября завершится беззаявительный перерасчет пенсий для тех, кто живет в селах.

Политика СМИ узнали о домашнем аресте родственника Асада из-за денег для России Сирийский президент поместил своего двоюродного брата, бизнесмена Рами Маклуфа, под домашний арест, после того как Россия потребовала у Дамаска «миллиарды долларов», пишет Al Quds Al Arabi.