Футбол

«Витесс» Слуцкого не пробился в Лигу ЕвропыRT на русском вчера в 16:45

«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, потерпел поражение от «Утрехта» в ответном матче финала плей-офф голландской Эредивизи за право выступления в Лиге Европы УЕФА. Встреча, прошедшая в Арнеме, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
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Слуцкий подвел итоги сезона для «Витесса»

Советский спорт01:50

Голландия полюбила Слуцкого. Лига Европы – нет

Спорт-Экспресс02:15

Витесс-Утрехт 28.05.2019 прогноз П1

Sport-place27 мая в 03:34

Слуцкий: это был долгий сезон для «Витесса»

Чемпионатвчера в 22:31

Эредивизи. Витесс – Утрехт. Мнение экспертов: «Ожидается голевая феерия»

Букмекеры.рфвчера в 11:02

«Витесс» - «Утрехт»: кому достанется билет в Лигу Европы?

Все про Спорт ру27 мая в 15:14

Леонид Слуцкий: «„Витессу“ не хватило свежести. Мы провели 6 матчей за 16 дней»

Sports.ru02:30
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Здоровье

В Томске девушке удалили из желудка полкилограмма волос

Врачи больницы скорой помощи в Томске провели операцию и изъяли из желудка 16-летней девушки ком волос весом 500 граммов.
Обновлено в 06:04
Происшествия

В Петербурге полиция начала масштабные рейды среди мигрантов

В Петербурге полиция начала масштабные профилактические рейды в местах компактного проживания мигрантов.
Обновлено в 05:10
Футбол

«Арсенал» и «Челси» сыграют в Баку в финале Лиги Европы

Два лондонских клуба «Арсенал» и «Челси» сыграют в финале Лиги Европы. Матч пройдёт 29 мая в Баку на 70-тысячном стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 05:48
Общество

Мировые автоконцерны попросили ФСБ защитить их от кубанских судей

Несколько крупных мировых автоконцернов пожаловались в российские силовые и надзорные ведомства на районные суды Краснодара, которые якобы участвуют в мошеннической схеме, пишет РБК.
Обновлено вчера в 12:17
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от аномальной жары

Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте рекомендации, которым стоит следовать для защиты от аномальной жары.
Обновлено в 04:24
Футбол

Глушаков хочет получить €1,5 млн от «Спартака» за разрыв контракта

Обновлено в 05:10
Политика

Зеленский восстановил украинское гражданство Саакашвили

Обновлено вчера в 10:14
Экономика

«Алросе» потребуется до 10 лет на восстановление рудника «Мир»

Николаев говорит, что «Алроса» уже нашла техническое решение для восстановления рудника, в ближайшее время должна начаться работа по проектированию.
Обновлено вчера в 17:11
Происшествия

Житель Пятигорска призывал прохожих вступить в экстремистскую ячейку

По данным следователей, 23 декабря 2018 года мужчина выкрикивал лозунги, раздавал листовки и убеждал жителей города вступать в организацию, запрещенную на территории Российской Федерации.
Обновлено в 06:33
Общество

Во Львове протестующие ворвались в горсовет

Группа протестующих выломала дверь в здание городского совета Львова и ворвалась внутрь.
Обновлено в 06:12
Футбол

Фанаты «Динамо» выступили против возвращения Ташаева

Обновлено в 06:10
Шоу-бизнес

Няня сына Меган Маркл уволилась после двух недель работы

Няня принца Арчи, сына герцогини Сассекской Меган Маркл и принца Гарри, уволилась после двух недель работы.
Обновлено в 02:10
Кино

Роман Супер приступил к монтажу фильма о Децле

Обновлено в 03:34
Космос

Переход гоминид к прямохождению связали с взрывом сверхновой

Выброшенные взрывом потоки космических частиц и излучения могли проникать далеко в атмосферу Земли, вызывая ее ионизацию (ученые подсчитали, что сверхновая, вспыхнувшая на расстоянии 164 световых лет, может привести к 50-кратному скачку содержания ионов в воздухе).
Обновлено в 03:29
Политика

ЕК рекомендовала начать переговоры с Северной Македонией и Албанией о членстве в ЕС

Еврокомиссия (ЕК) рекомендует Совету ЕС начать переговоры с Северной Македонией и Албанией о вступлении этих стран в состав Евросоюза.
Обновлено в 06:19
Космос

РАН предложила перенести запуск миссии «Венера-Д» на 2029 год

Совет РАН по космосу, который возглавляет президент Академии Александр Сергеев, предлагает перенести запуск российско-американской миссии на Венеру на 2029 год и просит "Роскосмос" выделить деньги на разработку космического аппарата.
Обновлено в 03:57
Театры

Богомолов станет худруком Театра на Малой Бронной

Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес

Юлия Барановская, Екатерина Андреева, Андрей Малахов и другие на Public Talk «Лето с пользой»

Селебрити и блогеры поговорили о том, как провести лето не только с удовольствием, но и с пользой, как укрепить здоровье и улучшить фигуру, не отказывая себе в новых впечатлениях.
Обновлено в 06:49
Экономика

«Северсталь» начинает работать по-новому

«Северсталь» начала трансформацию производственных, торговых и маркетинговых подразделений, рассказал «Ведомостям» представитель «Северстали».
Обновлено в 06:00
Игры

В PS Store обнаружили рекламный баннер предзаказа Death Stranding

Сегодня Sony должна многое поведать о Death Stranding, включая, судя по всему, дату выхода: это почти очевидно, поскольку в PS Store появился рекламный баннер предварительного заказа игры.
Обновлено в 03:03
Гаджеты

ASRock просит за системную плату X570 Aqua около 1000 долларов

Что же касается параметров, плата располагает тремя слотами PCIe x16, тремя PCIe x1, может похвастаться адаптерами Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 6, а также поддерживает оперативную память DDR4-4666+ в режиме разгона.
Обновлено в 04:57
Происшествия

В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей

Обновлено вчера в 13:57
Происшествия

Ликсутов объяснил сбои движения в метро человеческим фактором

Причиной остановки трех поездов в тоннеле на Большой кольцевой линии 21 мая стал человеческий фактор, заявил глава дептранса Москвы Максим Ликсутов.
Обновлено в 05:43
Наука

В Минздраве оценили исследование о методах избавления от брюшного жира

Обновлено в 04:20
Гаджеты

Samsung создал сверхбыструю зарядку для смартфонов

Компания Samsung анонсировала включение в свои смартфоны возможности сверхбыстрой зарядки.
Обновлено вчера в 10:44
Происшествия

Чайка связал катастрофу SSJ100 с серьезными проблемами в авиаотрасли

Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.
Обновлено в 06:14
Армия и оружие

Зеленский обещал сделать все возможное для освобождения бойцов ВСУ, попавших в плен в ДНР

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать все возможное для освобождения восьмерых бойцов Вооруженных сил Украины, попавших в плен на территории Донецкой народной республике (ДНР) 23 мая.
Обновлено в 06:33
Авто

В большинстве регионов РФ отмечается рост рынка новых авто

В Подмосковье зафиксирован тоже прирост продаж — (+11,5%). В остальных регионах РФ наметился спад рынка за январь—апрель 2019 года.
Обновлено в 03:14
Энергетика

В «Транснефти» прокомментировали слова Силуанова о «косяках» компании

Ранее в среду глава Минфина Антон Силуанов высказал мнение, что государство не должно платить "за косяки" Транснефти.
Обновлено в 06:23
Футбол

«Спартак» договорился о переходе бывшего нападающего «ПСЖ» Кутателадзе

Нападающий юношеской сборной Грузии Николоз Кутателадзе, известный по выступлению за молодежную команду «ПСЖ», продолжит карьеру в «Спартаке».
Обновлено в 06:03
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