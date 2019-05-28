Футбол
«Витесс» Слуцкого не пробился в Лигу ЕвропыRT на русском 16:45
«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, потерпел поражение от «Утрехта» в ответном матче финала плей-офф голландской Эредивизи за право выступления в Лиге Европы УЕФА. Встреча, прошедшая в Арнеме, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
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В этом году на конкурсе элегантности на Villa d`Este было показано огромное количество интересных автомобилей — от концептов до единичных экземпляров новейших гиперкаров.
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Меркель назвала ерундой сообщения СМИ о своем недовольстве преемницей
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Происшествия
В Финском заливе нашли останки погибшего серфингиста
Обновлено в 11:22
Политика
Генпрокурор Украины Луценко назвал Саакашвили предателем
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает бывшего президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, которому сегодня новый президент Украины Владимир Зеленский вернул украинское гражданство, предателем.
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