«Витесс» Слуцкого не пробился в Лигу ЕвропыRT на русском 16:45

«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, потерпел поражение от «Утрехта» в ответном матче финала плей-офф голландской Эредивизи за право выступления в Лиге Европы УЕФА. Встреча, прошедшая в Арнеме, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

«Витесс» Слуцкого не пробился в Лигу Европы

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