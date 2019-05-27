Футбол
«Витесс» Слуцкого не пробился в Лигу ЕвропыRT на русском 16:45
«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, потерпел поражение от «Утрехта» в ответном матче финала плей-офф голландской Эредивизи за право выступления в Лиге Европы УЕФА. Встреча, прошедшая в Арнеме, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.
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Культура
Ксения Собчак может стать ведущей телепрограммы на Первом канале
Ксения Собчак может в новом телесезоне стать ведущей проекта Первого канала.
Обновлено в 15:06
Энергетика
Источник: Приобское месторождение «Роснефти» получит инвестиционные стимулы
Ранее сообщалось, что "Роснефть" просила предоставить Приобскому месторождению инвестиционные стимулы в виде вычетов из налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), аналогичные инвестстимулам для Самотлорского месторождения.
Обновлено в 18:23
Общество
Колбаса убивает
Эксперты организации Cancer Research UK считают, что если бы Великобритания полностью отказалась от бекона, то раком бы заболевало на 8800 англичан меньше.
Обновлено в 01:00
Политика
Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина
Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено в 15:41
Общество
Гороскоп на 29 мая: Много романтики и немного прибыли
Гороскоп на 29 мая 2019 года предупреждает: сегодня вам нужно сделать окончательный выбор и остановиться на том человеке, с которым хотите построить длительные отношения.
Обновлено в 18:00
Политика
Президент Сербии сообщил о задержании россиянина в Косово
В Косово задержан россиянин Михаил Краснощеков, сотрудник миссии ООН, заявил президент Сербии Александр Вучич, передает телеканал РТРС.
Обновлено в 05:54
Авто
В честь 100-летнего юбилея Bentley представит новый концепт-кар
Британский автопроизводитель готовится представить новый концепт-кар в июле, когда состоится празднование 100-летнего юбилея марки.
Обновлено в 04:32
Политика
Самолет с президентом Мексики на борту сел только со второго раза
Пилоты мексиканской авиакомпании Volaris не смогли с первого раза посадить лайнер с президентом страны на борту.
Обновлено в 18:18
Шоу-бизнес
Алена Рапунцель показала фигуру после родов
Избавляться от лишнего веса звезда «ДОМа-2» начала сразу же после родов.
Обновлено в 18:00
Транспорт
ГИБДД предлагает увеличить штрафы за каждое повторное нарушение ПДД
Госавтоинспекция МВД России предлагает увеличить размер штрафов за каждое повторное нарушение правил дорожного движения (ПДД), зарегистрированное фотофиксацией, сообщил заместитель главы ГИБДД Александр Быков.
Обновлено в 06:42
Политика
Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины
Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.
Обновлено в 15:28
Происшествия
Не менее 130 человек пострадали в результате торнадо в США
Один человек погиб, еще не менее 130 человек пострадали в результате торнадо в американских штатах Огайо и Индиана, сообщает в среду агентство Associated Press.
Обновлено в 17:46
Политика
Минфин США обнародовал документы по поводу санкций против Дерипаски
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США обнародовало перечень документов, которые, по мнению американских властей, обосновывают введение санкций против российского бизнесмена Олега Дерипаски.
Обновлено в 18:55
Экономика
Экономисты предсказали падение реальных доходов россиян в 2019 году
В начале 2019 года реальные доходы резко ушли в минус — по итогам первого квартала показатель сократился на 2,3%, сообщил Росстат.
Обновлено в 17:01
Происшествия
В Башкирии ищут кассира, укравшую из банка 23 млн рублей
Обновлено в 12:15
Футбол
«Интер» согласовал личный контракт с Лукаку
Обновлено в 15:56
Экономика
Новые правила доплаты к пенсиям начали действовать в России
По старым правилам, после каждой новой индексации увеличивался размер пенсии и пропорционально уменьшался размер социальной доплаты до прожиточного минимума пенсионера.
Обновлено 26 мая в 13:09
Армия и оружие
Армия Хафтара отправила в Каир самого опасного египетского террориста
Террорист Хишам Ашмауи, которого СМИ называют «самым опасным» в Египте, выдан Ливийской национальной армией (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара Каиру.
Обновлено в 19:39
Шоу-бизнес
Лидия Федосеева-Шукшина передвигается в инвалидной коляске
Ранее супруг актрисы Бари Алибасов опроверг информацию, что у жены отказали ноги, но теперь поклонники по-настоящему взволнованы, так как увидели кумира в инвалидном кресле.
Обновлено в 13:00
Гаджеты
Xiaomi представила два новых смартфона из линейки Redmi
Обновлено в 08:53
Политика
Глава ДНР оценил действия Зеленского по прекращению огня в Донбассе
Как указал Пушилин, обеспечить прекращение огня в Донбассе способны лишь жесткие меры в отношении украинских радикалов, однако, по всей видимости, сейчас таких возможностей у Зеленского нет.
Обновлено в 19:00
Музыка
Егор Крид рассказал о разрыве с Тимати
Российский исполнитель Егор Крид в интервью журналисту Юрию Дудю рассказал о причинах прекращения сотрудничества с лейблом Black Star, основателем и владельцем которого является Тимати (Тимур Юнусов).
Обновлено в 19:03
Политика
Скандалом завершилось обсуждение Саакашвили в студии «России 1»
Обсуждение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» завершилось скандалом.
Обновлено в 18:14
Общество
Названы районы Москвы с самым высоким числом преступлений за год
Появился рейтинг самых криминальных районов российской столицы, его представило агенство городских новостей «Москва» во вторник, 28 мая.
Обновлено в 11:11
Политика
Папа Римский выступил против «великой стены» Трампа
Папа Римский Франциск выступил с резкой критикой планов президента США по строительству «великой стены» на границе с Мексикой, 28 мая передает агентство Reuters.
Обновлено в 15:10
Здоровье
Основатель системы ОМС оценил изменение правил страхования
Основатель системы ОМС Владимир Гришин прокомментировал в разговоре с RT изменение правил обязательного медицинского страхования (ОМС) в России.
Обновлено в 05:34
Политика
Макрон назвал условие созыва встречи в «нормандском формате»
Как рассказал РИА Новости пресс-секретарь Дмитрий Песков, Москва не против саммита в "нормандском формате", но не является сторонником встречи ради встречи.
Обновлено в 16:35
Общество
Почти половине российских семей денег хватило только на еду и одежду
Хватает только на еду Почти 15% российских семей сообщили, что им хватает денег только на еду, а покупка одежды и оплата услуг ЖКХ вызывают затруднения, следует из итогов обследования за октябрь — декабрь 2018 года.
Обновлено вчера в 23:00