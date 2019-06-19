Футбол
«Витесс» Слуцкого арендовал защитника у ПСВМатч ТВ 15:59
Защитник ПСВ Армандо Обиспо проведет ближайший сезон в «Витессе», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий. 20-летний игрок будет выступать за клуб из Арнема на правах аренды.
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Культура
Ростовский аэропорт Платов станет площадкой фестиваля «Трансформация»
Итогами лаборатории станут шесть уникальных проектов в жанре «сайт-специфик», которые можно будет увидеть на разных площадках города до 23 июня.
Обновлено в 15:50
Армия и оружие
Минобороны изменит правила присвоения звания старшего лейтенанта
Минобороны приняло решение изменить практику присвоения звания старшего лейтенанта, чтобы уравнять выпускников гражданских и военных вузов, пишет газета «Известия» со ссылкой на ведомство.
Обновлено в 00:49
Общество
В новом аэропорту Саратова может базироваться авиакомпания «Победа»
Председатель Госдумы просил рассмотреть возможность базирования в нашем новом аэропорту "Гагарин" авиакомпании "Победа".
Обновлено в 12:18
Политика
Жириновский ушел с заседания Госдумы в знак протеста
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский ушел из зала заседаний в Госдуме после того, как депутаты отказались принимать законопроект об упрощении получения российского гражданства для иностранцев с русскими корнями.
Обновлено в 16:38
Происшествия
Предприниматель Василий Бойко-Великий задержан по обвинению в хищении
Одиозный российский предприниматель Василий Бойко-Великий был задержан правоохранительными органами по обвинению в хищении $500 тыс. Об этом сегодня, 19 июня, сообщил журналистам адвокат предпринимателя Алексей Аверьянов.
Обновлено в 17:00
Политика
Джонсон победил во втором туре выборов премьер-министра Великобритании
Экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон выиграл второй тур выборов главы партии консерваторов, который займёт пост премьер-министра, сообщает РБК со ссылкой на британские СМИ.
Обновлено в 03:32
Авто
В России реальные продажи машин в мае упали на 18%
Напомним, что АЕБ отчиталось о сокращении продаж на российском рынке в мае на 6,7% до 137 600 автомобилей.
Обновлено в 02:00
Наука
Употребление йогурта снижает риск развития рака кишечника у мужчин
Группа американских исследователей пришла к выводу, что включение в ежедневный рацион значительного количества йогурта самым благоприятным способом сказывается на снижении риска развития рака кишечника.
Обновлено в 13:34
Футбол
Большое интервью с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном о будущем клуба
Болельщик «Спартака» — В 2023-м исполняется 20 лет с тех пор, как я нахожусь в «Спартаке».
Обновлено в 10:00
Политика
Нидерланды начали уголовное преследование Стрелкова по делу MH17
Суд в Нидерландах, который будет рассматривать вопрос наказания виновных в гибели малайзийского самолета в небе над Донбассом, запланирован на 9 марта 2020 года, передает ФАН.
Обновлено в 14:40
Футбол
ЦСКА выкупил Влашича и заключил контракт на пять лет
19 июня московский ЦСКА объявил на своем официальном сайте о том, что заключил пятилетний контракт с молодым хорватским полузащитником Николой Влашичем, который последний год провел в красно-синей футболке на правах аренды.
Обновлено в 16:39
Финансы
Прибыль российских банков за пять месяцев выросла в 1,6 раза
Прибыль банков РФ за пять месяцев 2019 года выросла на 64% и достигла 867 млрд рублей, сообщается в материалах Банка России.
Обновлено в 11:01
Кино
Появился первый трейлер фильма «Серебряные коньки»
В Сети появился первый трейлер грядущего романтического фильма «Серебряные коньки».
Обновлено в 06:07
Происшествия
Задержан подозреваемый по делу о погибшем в авиакатастрофе футболисте
Старший детектив полиции Дорсета Саймон Хакстер заявил, что сотрудники британских правоохранительных органов задержали мужчину по обвинению в непредумышленном убийстве в рамках дела о гибели футболиста "Кардиффа" Эмилиано Салы, передает РИА "Новости".
Обновлено в 16:32
Общество
Два волгоградских выпускника сдали два ЕГЭ на 100 баллов
Обновлено в 08:08
Политика
На аукцион выставили картину с обнаженным Порошенко
Обновлено в 16:17
Политика
США ввели санкции против организации «Русское финансовое общество»
США вввели санкции против небанковской кредитной организации ООО "Русское финансовое общество", сообщили в американском Минфине.
Обновлено в 14:25
Кино
Хабенский снимется в фильме про любовный треугольник
Режиссер добавила, что два исполнителя главных ролей уже найдены - это Константин Хабенский и Виктория Исакова.
Обновлено в 04:33
Футбол
Комбаров вслед за Глушаковым покинул «Спартак»
Защитник московского "Спартака" Дмитрий Комбаров стал вторым игроком красно-белых, который покинул клуб в среду, 19 июня.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку
Обновлено в 12:03
Политика
Кучма поставил условия снятия экономической блокады Донбасса
Бывший президент Украины, представитель Киева в Контактной группе Леонид Кучма заявил, что экономическая блокада Донбасса будет снята только после того, как будут возвращены украинские активы.
Обновлено в 12:34
Происшествия
Из-за брошенного рюкзака оцепили территорию Белого дома
Как отмечается, неизвестный мужчина бросил рюкзак недалеко от Белого дома.
Обновлено в 16:56
Футбол
«ПСЖ» определился с суммой трансфера Неймара
"Пари Сен-Жермен" определился за трансфер бразильского нападающего Неймара, передает Le Parisien.
Обновлено в 15:29
Происшествия
У погибшего депутата Рады пропали ювелирные изделия
Полиция проверяет информацию о пропаже ювелирных изделий у погибшего депутата Рады Дмитрия Тымчука, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:56
Армия и оружие
Новейшие комплексы ПВО «Панцирь-СМ» и С-350 вскоре поступят в войска
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что создание новейшего зенитного ракетно-пушечного комплекса межвидового применения (ЗРПК) "Панцирь-СМ" планируется завершить в 2021 году.
Обновлено в 10:50
Политика
Зеленский приветствовал выводы доклада о виновных в крушении MH17
Владимир Зеленский приветствует выводы доклада о крушении самолета Malaysia Airlines рейса MH17 над Донбассом в 2014 году, говорится в Twitter администрации президента Украины.
Обновлено в 15:03
Шоу-бизнес
Кристина Асмус удивила поклонников новым образом
Известная актриса Кристина Асмус удивила поклонников непривычной фотографией в социальной сети. Фанаты не узнали артистку в новом образе.
Обновлено в 11:20