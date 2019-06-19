Футбол

«Витесс» Слуцкого арендовал защитника у ПСВМатч ТВ 15:59

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Защитник ПСВ Армандо Обиспо проведет ближайший сезон в «Витессе», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий. 20-летний игрок будет выступать за клуб из Арнема на правах аренды.
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«Витесс» Слуцкого взял в аренду защитника ПСВ

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«Витесс» Слуцкого арендовал защитника у ПСВ

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Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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