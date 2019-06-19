Футбол
«Витесс» Слуцкого арендовал защитника у ПСВМатч ТВ 15:59
Защитник ПСВ Армандо Обиспо проведет ближайший сезон в «Витессе», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий. 20-летний игрок будет выступать за клуб из Арнема на правах аренды.
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 18:53, Вашингтон
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