Футбол

«Витесс» Леонида Слуцкого взял реванш у «Эксельсьора»Родной город 03:03

В 18-м туре голландского первенства «тигры» на своем поле принимали «Эксельсьор» из Роттердама. В первом круге этот коллектив обыграл подопечных Леонида Слуцкого со счетом 2:0, теперь же «желто-черным» удалось взять реванш.
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Леонид Викторович Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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