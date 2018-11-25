Футбол

«Витесс» Леонида Слуцкого обыграл в гостях «Виллем II»
Родной город
10:50

«Виллем II» сумел забить только в самой концовке встречи – гол на счету испанца Ортиса Соля. В итоге 3:1 – уверенная победа команды волгоградского специалиста. «Витесс» набрал 21 очко и расположился на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Нидерландов.
Родной город10:50

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«Витесс» Слуцкого победил «Виллем II» и вышел на четвертое место в чемпионате Голландии

Sport24.ru11:02

«Витесс» Слуцкого обыграл на выезде «Виллем II»

Советский спорт10:56

Слуцкий одержал с «Витессом» вторую победу подряд

Спорт-Экспресс11:25

«Витесс» Слуцкого на выезде победил «Виллем II»

Sportbox.RU10:20

«Витесс» Слуцкого на выезде победил «Виллем II»

Матч ТВ10:20

«Витесс» Слуцкого одержал вторую победу подряд, обыграв «Виллем II»

Чемпионат10:20

Чемпионат Голландии. «Витесс» Слуцкого победил «Виллем II» и вышел на 4-е место

Sports.ru06:04
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Леонид Слуцкий
Российский тренер
Российский футбольный тренер, футбольный комментатор. В молодости непродолжительное время был футболистом, играл на позиции вратаря. В 2009-2016 годах являлся главным тренером ЦСКА, в 2015-2016 годах был также главным тренером сборной России. Кандидат педагогических наук. Ныне главный тренер нидерландского клуба «Витесс».
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