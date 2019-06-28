Футбол
Виталий Шашков: Не планируем приглашать Глушакова в «Крылья Советов»Советский спорт вчера в 10:52
Напомним, что 19 июня Спартак объявил о расторжении контракта с Глушаковым. Полузащитник выступал за Спартак с 2013 года после перехода из Локомотива.
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Общество
На молодежном форуме в Крыму показали шоу с целующимися девушками
Обновлено вчера в 16:10
Транспорт
Паводок в Иркутской области затопил федеральную трассу «Сибирь»
Движение на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» с 18.00 (13.00 мск) 28 июня закрыто до особого распоряжения.
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия
«Краснодарский людоед» получил 12 лет колонии строгого режима
Обновлено вчера в 09:29
Наука
Витамин Е ускоряет развитие рака легких
Обновлено вчера в 03:10
Происшествия
В жилом доме во Владимирской области взорвался газ
Обновлено вчера в 23:59
Здоровье
Медики назвали диету, которая избавит от проблем с желудком
Обновлено вчера в 07:20
Происшествия
В Индии при обрушении стены погибли 16 человек
В индийском городе Пуна при обрушении стены погибли 16 человек.
Обновлено в 00:04
Политика
Трампа пригласили в Россию на 75-летие Победы
Обновлено вчера в 04:38
Происшествия
«Аэрофлот» намерен закупить еще 100 самолетов Sukhoi Superjet
Гендиректор компании «Аэрофлот» Виталий Савельев заявил о готовности авиаперевозчика заключить в текущем году контракт на покупку 100 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).
Обновлено вчера в 11:07
Политика
Оператор «Северного потока — 2» отменил заявку на один маршрут в Дании
Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
Обновлено вчера в 13:34
Происшествия
В Тольятти убили директора бойцовского клуба «Ахмат»
Обновлено вчера в 02:52
Шоу-бизнес
Екатерина Климова и Гела Месхи официально развелись
Иск Екатерины Климовой о расторжении брака с Гелой Месхи был удовлетворен. Супруги на заседании суда не присутствовали.
Обновлено вчера в 11:30
Футбол
Сборная Чили обыграла Колумбию по пенальти
Обновлено вчера в 21:36
Общество
Россияне рассказали о своих доходах на пенсии
Треть россиян считает, что для комфортной жизни на пенсии им хватит 30 тысяч рублей в месяц, такие результаты показал опрос НПФ «Сбербанка», имеющийся в распоряжении «Ленты.ру».
Обновлено вчера в 08:40
Шоу-бизнес
Ольга Серябкина рассказала о многолетнем романе с Еленой Темниковой
Экс-участница «Серебра» Ольга Серябкина рассказала о том, что у нее был роман с бывшей коллегой по группе Еленой Темниковой.
Обновлено вчера в 09:39
Наука
Затяжное счастье
В результате происходит классическое условное научение по Павлову: человек регулярно курит и регулярно испытывает удовольствие (выброс дофамина в итоге дает его через цепочку других веществ).
Обновлено 27 июня в 11:16
Политика
Грузинская диаспора попросила Путина восстановить авиасообщение
Представители грузинской диаспоры в России обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой восстановить авиасообщение между странами.
Обновлено вчера в 12:46
Политика
Элтон Джон обвинил Путина в лицемерии в вопросе ЛГБТ
Британский певец Элтон Джон заявил, что «глубоко расстроен» интервью президента России Владимира Путина газете The Financial Times, в котором тот высказался о людях с нетрадиционной сексуальной ориентацией.
Обновлено вчера в 19:21
Политика
Украина за 23 года нанесла Крыму ущерб на 2,5 триллиона рублей
Всего ущерб, понесенный различными сферами хозяйствования, составил порядка 1 миллиарда рублей, недополученных выгод - 1,5 миллиарда рублей.
Обновлено вчера в 09:48
Происшествия
Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей
Позже расследовательская группа Bellingcat заявила, что Федотов — на самом деле выпускник Дипломатической академии МИД России и высокопоставленный сотрудник ГРУ Денис Вячеславович Сергеев.
Обновлено вчера в 17:41
Шоу-бизнес
Игорь Николаев поделился видео с участием дочери Вероники
Игорь Николаев делится со своими поклонниками фото и видео с участием своей дочери Вероники.
Обновлено вчера в 05:10
Происшествия
СК возбудил уголовное дело в отношении основателя компании «Рольф»
Возбуждено уголовное дело в отношении основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова и ряда её руководителей, сообщается на официальном сайте Следственного комитета России.
Обновлено 27 июня в 09:21
Политика
Освобожденные из плена в Донбассе украинцы прибыли в Киев
Четверо освобожденных самопровозглашенными ЛНР и ДНР украинцев прибыли в Киев, сообщили их родственники.
Обновлено вчера в 10:13
Общество
Водолеи получат много денег, а Стрельцов ждёт новая любовь
Вечером вас ждут неожиданные встречи с человеком из давнего прошлого и новые знакомства.
Обновлено вчера в 08:27
Экономика
Сергей Когогин: «Май для компании был критичным месяцем»
Май для КАМАЗа был критичным месяцем - продажи снизились, в салонах у дилеров большие остатки грузовиков.
Обновлено вчера в 08:00
Политика
Владимир Путин о наказании для предателей, Трампе и российских олигархах – большое интервью The Financial Times
В четверг, 27 июня, всего за несколько часов до начала саммита G20 в Осаке, Владимир Путин дал большое интервью авторитетному международному изданию The Financial Times.
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия
В Узбекистане аттракцион развалился во время движения
Аттракцион "Летающая тарелка" в парке Джизака (областной центр Узбекистана) развалился во время работы, погибла девушка, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.
Обновлено вчера в 14:04
Экономика
Ростех продал свою долю в «Мегафоне»
Косвенная доля Ростеха в "Мегафоне" составляла 1,33%, госкорпорация получила ее в 2012 году.
Обновлено вчера в 10:01
Политика
Эрдоган заявил об отсутствии отсрочек по поставкам Турции С-400
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с российским лидером Владимиром Путиным заявил об отсутствии отсрочек по поставкам российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Обновлено вчера в 22:54
Политика
Си Цзиньпин рассказал, какие вопросы собирается обсудить с Трампом
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что собирается обсудить коренные вопросы двусторонних отношений.
Обновлено вчера в 23:54