Футбол

Виталий Шашков: Не планируем приглашать Глушакова в «Крылья Советов»Советский спорт вчера в 10:52

Напомним, что 19 июня Спартак объявил о расторжении контракта с Глушаковым. Полузащитник выступал за Спартак с 2013 года после перехода из Локомотива.
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Комбаров еще не заключил контракт с «Крыльями Советов»

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Шашков: Комбаров в расположении «Крыльев Советов», контракт не комментируем

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Гендиректор «Крыльев» прояснил ситуацию с приглашением Глушакова в команду

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Виталий Шашков: Не планируем приглашать Глушакова в «Крылья Советов»

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«Крылья Советов» не планируют приглашать Глушакова

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Контракт между ФК «Крылья Советов» и Комбаровым еще не подписан

ТАССвчера в 08:59

«Крылья Советов» не заинтересованы в переходе Глушакова

RT на русскомвчера в 09:57
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На молодежном форуме в Крыму показали шоу с целующимися девушками

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В индийском городе Пуна при обрушении стены погибли 16 человек.
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Трампа пригласили в Россию на 75-летие Победы

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Гендиректор компании «Аэрофлот» Виталий Савельев заявил о готовности авиаперевозчика заключить в текущем году контракт на покупку 100 самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100).
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Компания — оператор «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG решила отменить заявку на основной маршрут газопровода, проходящий в территориальных водах Дании к югу от острова Борнхольм.
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Иск Екатерины Климовой о расторжении брака с Гелой Месхи был удовлетворен. Супруги на заседании суда не присутствовали.
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Сборная Чили обыграла Колумбию по пенальти

Обновлено вчера в 21:36
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Стала известна роль третьего «отравителя» в деле Скрипалей

Позже расследовательская группа Bellingcat заявила, что Федотов — на самом деле выпускник Дипломатической академии МИД России и высокопоставленный сотрудник ГРУ Денис Вячеславович Сергеев.
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Дмитрий Комбаров
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Российский футболист, защитник и полузащитник московского «Спартака». Брат-близнец Кирилла Комбарова. Участник чемпионата мира 2014 года и чемпионатов Европы 2012 и 2016 годов.
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Виталий Валентинович Шашков
Футболист
Советский футболист. Ныне - генеральный директор ПФК «Крылья Советов». Заслуженный тренер России.
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