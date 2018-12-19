Футбол
Виталий Мутко покинул пост президента РФС
Виталий Мутко покинул пост президента РФСРБК05:25
Вице-премьер Виталий Мутко покинул пост президента РФС, сообщает официальный твиттер организации. Исполняющим обязанности главы организации был возглавляющий РПЛ Сергей Прядкин. Новый президент РФС будет избран 22 февраля 2019 года на конференции Союза.
РБК05:25
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Алаев — знаковая фигура в РФС. По сути, всю текущую работу выполняет он. Так как в РПЛ перерыв, мне будет легче. Моя цель — достойно провести конференцию и решить ряд текущих вопросов. Это связанно с бюджетом, отчётностью и так далее.
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