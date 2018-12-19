Алаев — знаковая фигура в РФС. По сути, всю текущую работу выполняет он. Так как в РПЛ перерыв, мне будет легче. Моя цель — достойно провести конференцию и решить ряд текущих вопросов. Это связанно с бюджетом, отчётностью и так далее.