Алаев — знаковая фигура в РФС. По сути, всю текущую работу выполняет он. Так как в РПЛ перерыв, мне будет легче. Моя цель — достойно провести конференцию и решить ряд текущих вопросов. Это связанно с бюджетом, отчётностью и так далее.

Виталий Мутко покидает пост президента Российского футбольного союза (РФС). Чиновник написал заявление об уходе по собственному желанию. Выборы нового главы российского футбола назначены на февраль 2019 года.

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Футбол Футбол Три защитника «Ротора» расторгли контракты с клубом Три футболиста волгоградского «Ротора» покинули команду. Защитники Роман Бугаев, Максим Карпов и Исмаил Эдиев расторгли контракты с клубом.

Происшествия Происшествия Футболист отправил судью в нокаут за красную карточку Футболист аргентинской команды «Спортинг» Луис Масиэль избил судью Габриэля Кортинеса за красную карточку во время матча против «Митры».