Футбол

Виталий Мутко покидает пост президента РФС
Газета.Ru
07:39

Виталий Мутко покидает пост президента Российского футбольного союза (РФС). Чиновник написал заявление об уходе по собственному желанию. Выборы нового главы российского футбола назначены на февраль 2019 года.
Газета.Ru07:39
Виталий Мутко
Я удовлетворен результатами своей работы. А сейчас пришло время выбрать нового президента, наступил правильный период – конец года, сборная играет квалификацию. Я в свою очередь намерен посвятить свою деятельность государственной службе, национальной политике.
— Виталий Мутко, российский политикВести.Ru 07:42

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Виталий Мутко
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития с 18 мая 2018 года. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики.
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Сергей Геннадьевич Прядкин
Бывший сотрудник КГБ СССР, ФАПСИ,ФПС,ФСБ России, полковник запаса, вице-президент и член бюро исполкома Российского футбольного союза, президент Российской футбольной Премьер-Лиги, член Совета директоров Европейской ассоциации профессиональный футбольных лиг, член Стратегического совета по профессиональному футболу УЕФА, член комитета УЕФА по статусу игроков и агентской деятельности.
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