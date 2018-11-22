Футбол

Виталий Мутко планирует оставить пост президента РФС
Вечерняя Москва
09:49

Виталий Мутко собирается оставить пост главы Российского футбольного союза. О своем решении он может сообщить на ближайшем заседании исполнительного комитета РФС, сообщает Championat.com.
Вечерняя Москва09:49
с чего всё началось

Мутко 6 декабря должен объявить о своей отставке с поста президента РФС

Как стало известно «Чемпионату», Виталий Мутко с большой вероятностью в скором времени покинет пост президента Российского футбольного союза. О своём решении Мутко должен объявить на заседании исполнительного комитета РФС, которое состоится 6 декабря.
Чемпионат05:36

Подробнее о событии

СМИ: Мутко должен покинуть пост президента РФС 6 декабря

РИА Новости08:22

Мутко может уйти с поста президента РФС 6 декабря

Газета.Ru09:21

Виталий Мутко покинет пост президента РФС

РБК07:23

Лебедев: после ухода Мутко президентом РФС должен стать человек с деньгами

Чемпионат06:33

Мутко 6 декабря должен объявить о своей отставке с поста президента РФС

Sport.ru07:28

«Чемпионат»: Мутко уйдет из РФС 6 декабря. Его сменит Дюков или Сорокин

Sports.ru06:06

Исполком РФС пройдет 6 декабря

Спорт-Экспрессвчера в 12:29
Показать все источники
Автоматически обработано 7117 источников, обновлено в 14:13, Ашберн
Футбол

«СЭ»: Глушаков может уйти в аренду в «Крылья Советов» зимой

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков зимой может перейти на правах аренды в «Крылья Советов», сообщает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 13:05
Футбол

Златан Ибрагимович согласовал контракт с «Миланом»

Обновлено в 13:50
Футбол

В РПЛ зреет скандал. Теперь из-за матча «Енисей» – «Ахмат»

«Проведение матча в манеже не позволяет организовать трансляцию должного качества и реализовать рекламные обязательства партнеров Лиги в полном объеме и нанесет серьезный репутационный ущерб всему российскому футболу» РПЛ+«Ахмат» vs РФС+«Енисей» – очень неожиданное противостояние.
Обновлено в 13:30
Футбол

Марадона раскритиковал тренера сборной Аргентины

Легенда аргентинского футбола Диего Марадона поделился мнением об исполняющим обязанности сборной Аргентины Лионеле Скалони.
Обновлено в 13:43
Футбол

«Чемпионат»: Луис Адриано может перейти в «Айнтрахт» или «Нант»

Как сообщает «Чемпионат», основными претендентами на 31-летнего бразильца являются «Айнтрахт» и «Нант».
Обновлено в 13:56
Футбол

«Локомотив» обыграл «Урал» в матче молодёжного первенства

Под занавес встречи, на 88-й минуте, защитник «Локомотива» Николай Поярков удвоил преимущество своей команды, установив окончательный счёт – 2:0. «Урал» после 15 проведённых матчей занимает 10-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России с 18 очками в активе.
Обновлено в 11:49
Футбол

Буффон займет место в воротах ПСЖ в матче с «Ливерпулем»

Голкипер ПСЖ Джанлуиджи Буффон выйдет с первых минут в ключевом для парижан матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ливерпуля".
Обновлено в 13:17
Футбол

Эвра объяснил видео с индейкой: «Ласкать ножку было перебором»

Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра объяснил свое видео, опубликованное в инстаграме на этой неделе.
Обновлено в 13:47
Футбол

Головин вернулся в общую группу «Монако»

Обновлено в 09:11
Футбол

«Барселона» поставила Неймару три условия

Как сообщает Goal, несколько представителей каталонского клуба уже встречались с Неймаром и рассказали, при каких условиях готовы предложить ему контракт.
Обновлено в 10:46
Футбол

ФИФА допустила проведение части матчей ЧМ-2022 за пределами Катара

ФИФА не исключает, что некоторые из матчей ЧМ-2022 пройдут за пределами Катара.
Обновлено в 10:51
Футбол

Витоло: «Месси был бы лучшим даже без одной ноги»

Обновлено в 14:06
Футбол

Эмери назвал три главные цели «Арсенала» в этом сезоне

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери рассказал о целях команды в нынешней кампании.
Обновлено в 13:48
Футбол

Роналду поддержит кампанию по борьбе с насилием над женщинами

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду поддержит кампанию по борьбе с насилием над женщинами, передает "Советский спорт".
Обновлено в 13:44
Футбол

Грасия продлит контракт с «Уотфордом» на следующей неделе

Главный тренер "Уотфорда" Хави Грасия продлит контракт с клубом.
Обновлено в 11:16
ещё по теме
Виталий Мутко
Российский политик
Российский политик, заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам строительства и регионального развития с 18 мая 2018 года. Заместитель председателя Правительства Российской Федерации по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Российский футбольный союз
Общероссийская общественная организация, основными целями которой являются развитие и популяризация футбола в Российской Федерации. Занимается организацией и проведением спортивных мероприятий по футболу во всех его разновидностях на национальном уровне, формированием и подготовкой спортивных сборных команд страны, повышением роли футбола во всестороннем и гармоничном развитии личности, укреплении здоровья граждан, формировании здорового образа жизни.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное