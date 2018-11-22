Как стало известно «Чемпионату», Виталий Мутко с большой вероятностью в скором времени покинет пост президента Российского футбольного союза. О своём решении Мутко должен объявить на заседании исполнительного комитета РФС, которое состоится 6 декабря.

с чего всё началось

Виталий Мутко собирается оставить пост главы Российского футбольного союза. О своем решении он может сообщить на ближайшем заседании исполнительного комитета РФС, сообщает Championat.com.

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