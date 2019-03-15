Виталий Мутко ответил на критику ФАС о тарифах ЖКХРоссийская газета вчера в 07:48

Разница в тарифах за услуги ЖКХ в регионах имеет объективные причины, при этом власти стремятся снизить имеющийся дисбаланс, сообщил журналистам вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко, комментируя недавнее заявление главы ФАС Игоря Артемьева.

с чего всё началось

Это такой сложный вопрос, чтобы вот так просто в публичном поле такие вещи заявлять… Это настолько поверхностно с обывательской точки зрения… Все намного глубже. Тариф ведь зависит от многих факторов.

Разница в тарифах за услуги ЖКХ в регионах зависит от многих факторов, пояснил журналистам вице-премьер России Виталий Мутко, комментируя заявление главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игоря Артемьева о переплате россиян за коммунальные услуги.

Виталий Мутко ответил на критику ФАС о тарифах ЖКХ

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