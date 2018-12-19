Футбол
Вместе с полями была запущена лучшая на тот момент Академия футбола им. Коноплева. Во второй свой заход на должность президента РФС Мутко открывал уже не поля, а целые стадионы – к чемпионату мира.
Чемпионатвчера в 08:00
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 02:35, Ашберн
Футбол
«Тоттенхэм» обыграл «Арсенал» и вышел в полуфинал Кубка лиги
"Тоттенхэм Хотспур" одержал победу над "Арсеналом" в матче финала Кубка английской лиги.
Обновлено вчера в 23:24
Футбол
Головин дисквалифицирован на четыре матча
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин дисквалифицирован на четыре матча, сообщается на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).
Обновлено вчера в 17:02
Футбол
«Милан» решит судьбу Гаттузо до конца года
Главный тренер итальянского футбольного клуба «Милан» Дженнаро Гаттузо может покинуть свой пост уже в январе.
Обновлено в 02:02
Футбол
Гарет Бэйл: «Действительно хочу выиграть еще один трофей»
Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл подвел итоги матча 1/2 финала клубного чемпионата мира против "Касимы" (3:1).
Обновлено вчера в 14:05
Футбол
Гол Рибери принес «Баварии» победу над «Лейпцигом»
Футболисты мюнхенской "Баварии" обыграли "Лейпциг" в домашнем матче 16-го тура чемпионата Германии.
Обновлено вчера в 16:36
Футбол
Президент «Атлетико»: «Не знаю о предложении „Баварии“ по Эрнандесу»
Обновлено вчера в 15:36
Футбол
Кокорин и Мамаев вспомнили о боге в СИЗО
Мамаев рассказал журналистам, что его крестили в 3 года, но именно в СИЗО у него наконец освободилось время для общения с Богом.
Обновлено вчера в 10:28
Футбол
«МЮ» выделит на зимние трансферы 55 млн евро
Владельцы клуба предоставят норвежскому тренеру Уле-Гуннару Сульшеру, возглавившему накануне манкунианцев, порядка 55 миллионов евро.
Обновлено в 01:01
Футбол
«Хоффенхайм» обратился в полицию из-за дрона на тренировке
Полиция расследует причины появления дрона на одной из последних тренировок «Хоффенхайма», сообщает BBC.
Обновлено в 02:07
Футбол
ФК «Краснодар» предложил 4,5 млн евро за хавбека АИКа Олссона
Обновлено вчера в 23:47
Футбол
«ПСЖ» договорился о новом контракте с Ареола
Обновлено в 01:12
Футбол
Балотелли не сыграет против «Страсбура», и может уйти из «Ниццы»
Главный тренер "Ниццы" Патрик Виейра объявил, что нападающий Марио Балотелли пропустит матч 19-го тура чемпионата Франции против "Страсбура".
Обновлено вчера в 21:13
Футбол
«Реал» сделал предложение Моуринью
"Галактикос" якобы предложили Моуринью 20 миллионов евро в год, значительную сумму на покупку игроков и свободу действий в трансферной политике.
Обновлено в 01:18
Происшествия
Фекир оказался замешан в мошенничестве
Капитан «Лиона» Набиль Фекир предстал в суде с дачей показаний по делу о вымогательстве и мошенничестве, сообщает Le Dauphiné Libéré.
Обновлено в 01:28
Футбол
«Зенит» определился с трансферными планами на зиму
Тренерский штаб питерского «Зенита» совместно с руководством клуба определился, какие позиции необходимо укрепить в команде.
Обновлено вчера в 04:05