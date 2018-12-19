Футбол

Виталий Мутко покинул пост президента РФС
Чемпионат
вчера в 08:00

Вместе с полями была запущена лучшая на тот момент Академия футбола им. Коноплева. Во второй свой заход на должность президента РФС Мутко открывал уже не поля, а целые стадионы – к чемпионату мира.
Чемпионатвчера в 08:00

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Мутко и футбол. Лайк ит’с овер

Фонтанка.Рувчера в 10:50

Мутко повесил бутсы на гвоздь

Царьградвчера в 10:09

Виталий Мутко покинул пост президента РФС

Чемпионатвчера в 08:00

Виталий Мутко окончательно покинул РФС

Udm-Infoвчера в 10:18

Наследство Мутко: Будем разгребать или приумножать?

Свободная Прессавчера в 07:48
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Футбол

«Тоттенхэм» обыграл «Арсенал» и вышел в полуфинал Кубка лиги

"Тоттенхэм Хотспур" одержал победу над "Арсеналом" в матче финала Кубка английской лиги.
Обновлено вчера в 23:24
Футбол

Головин дисквалифицирован на четыре матча

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин дисквалифицирован на четыре матча, сообщается на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP).
Обновлено вчера в 17:02
Футбол

«Милан» решит судьбу Гаттузо до конца года

Главный тренер итальянского футбольного клуба «Милан» Дженнаро Гаттузо может покинуть свой пост уже в январе.
Обновлено в 02:02
Футбол

Гарет Бэйл: «Действительно хочу выиграть еще один трофей»

Полузащитник "Реала" Гарет Бэйл подвел итоги матча 1/2 финала клубного чемпионата мира против "Касимы" (3:1).
Обновлено вчера в 14:05
Футбол

Гол Рибери принес «Баварии» победу над «Лейпцигом»

Футболисты мюнхенской "Баварии" обыграли "Лейпциг" в домашнем матче 16-го тура чемпионата Германии.
Обновлено вчера в 16:36
Футбол

Президент «Атлетико»: «Не знаю о предложении „Баварии“ по Эрнандесу»

Обновлено вчера в 15:36
Футбол

Кокорин и Мамаев вспомнили о боге в СИЗО

Мамаев рассказал журналистам, что его крестили в 3 года, но именно в СИЗО у него наконец освободилось время для общения с Богом.
Обновлено вчера в 10:28
Футбол

«МЮ» выделит на зимние трансферы 55 млн евро

Владельцы клуба предоставят норвежскому тренеру Уле-Гуннару Сульшеру, возглавившему накануне манкунианцев, порядка 55 миллионов евро.
Обновлено в 01:01
Футбол

«Хоффенхайм» обратился в полицию из-за дрона на тренировке

Полиция расследует причины появления дрона на одной из последних тренировок «Хоффенхайма», сообщает BBC.
Обновлено в 02:07
Футбол

ФК «Краснодар» предложил 4,5 млн евро за хавбека АИКа Олссона

Обновлено вчера в 23:47
Футбол

«ПСЖ» договорился о новом контракте с Ареола

Обновлено в 01:12
Футбол

Балотелли не сыграет против «Страсбура», и может уйти из «Ниццы»

Главный тренер "Ниццы" Патрик Виейра объявил, что нападающий Марио Балотелли пропустит матч 19-го тура чемпионата Франции против "Страсбура".
Обновлено вчера в 21:13
Футбол

«Реал» сделал предложение Моуринью

"Галактикос" якобы предложили Моуринью 20 миллионов евро в год, значительную сумму на покупку игроков и свободу действий в трансферной политике.
Обновлено в 01:18
Происшествия

Фекир оказался замешан в мошенничестве

Капитан «Лиона» Набиль Фекир предстал в суде с дачей показаний по делу о вымогательстве и мошенничестве, сообщает Le Dauphiné Libéré.
Обновлено в 01:28
Футбол

«Зенит» определился с трансферными планами на зиму

Тренерский штаб питерского «Зенита» совместно с руководством клуба определился, какие позиции необходимо укрепить в команде.
Обновлено вчера в 04:05
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Итальянский футболист и тренер. Тренировал клубы «Милан», «Ювентус», «Реал Мадрид», «Рома». Второй иностранный тренер в истории английской национальной команды.
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Гус Хиддинк
Нидерландский футбольный тренер
Нидерландский футбольный тренер, ранее выступавший как футболист на позиции полузащитника. Известен как успешный наставник ряда сильнейших европейских клубов и нескольких сборных. Заслуженный тренер России.
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