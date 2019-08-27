Футбол

Радио ЗенитРадио ЗенитВиталий Мешков рассудит «Спартак» и «Зенит»

Инспектором матча назначен москвич Владимир Енютин. Отмечу, что ранее Мешков судил 19 матчей с участием сине-бело-голубых, в которых петербуржцы одержали 12 побед. Встреча со «Спартаком» состоится в Москве в воскресенье.
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