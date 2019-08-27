Футбол
Радио ЗенитВиталий Мешков рассудит «Спартак» и «Зенит»
Инспектором матча назначен москвич Владимир Енютин. Отмечу, что ранее Мешков судил 19 матчей с участием сине-бело-голубых, в которых петербуржцы одержали 12 побед. Встреча со «Спартаком» состоится в Москве в воскресенье.
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На матче восьмого тура РПЛ «Спартак» — «Зенит» будет использоваться система VAR
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Коммерсантъ 05:04
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Экономика
Импортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ
Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».
REGNUM 01:13
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В Сочи массовый отъезд туристов спровоцировал многокилометровые пробки на федеральной трассе.
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Здоровье
В Пятигорске уволились все травматологи горбольницы
Первый замминистра здравоохранения края Юрий Литвинов заявил "КП", что средняя зарплата врачей в больнице за 7 месяцев составила 57 тысяч рублей, а заработок уволившихся сотрудников достигал 73 тысяч рублей.
Московский Комсомолец вчера в 14:43
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В ФСБ сообщили об увеличении потока украинцев в Крым
ТАСС вчера в 23:13
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Вести.Ru 04:55
Политика
ЦИК Абхазии назначила второй тур выборов президента
Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба набрал в первом туре выборов главы республики 24,83%.
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Происшествия
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РИА Новости вчера в 17:59
Политика
В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
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Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
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Общество
Владельца отказавшейся обслуживать геев пекарни оштрафовали в Кемерово
В Кемерово суд оштрафовал владельца пекарни Антона Ипатова, который отказался обслуживать геев.
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REGNUM вчера в 17:36
Авто
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Продажи нового компактного кроссовера Geely стартовали в Китае ещё осенью 2018 года, на домашнем рынке модель известна как Binyue.
Тарантас Ньюс 01:31
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Накануне свадьбы с Богомоловым у Собчак упали доходы
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Футбол
«Лион» минимально уступил «Монпелье» в матче чемпионата Франции
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Матч ТВ вчера в 15:12