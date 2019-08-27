Инспектором матча назначен москвич Владимир Енютин. Отмечу, что ранее Мешков судил 19 матчей с участием сине-бело-голубых, в которых петербуржцы одержали 12 побед. Встреча со «Спартаком» состоится в Москве в воскресенье.

Спорт день за днем

Политика Джонсон объявил о приостановке работы парламента Великобритании Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента страны до 14 октября.

Политика Суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи 19 июля Подольский районный суд Киева отказался освободить Вышинского из-под ареста под личное поручительство и продлил арест до 19 сентября.

Происшествия Глава ФБК Жданов стал фигурантом уголовного дела Федеральная служба судебных приставов сообщила о возбуждениив отношении незарегистрированного кандидата в Мосгордуму и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова уголовного дела из-за неисполнения решения суда.

Авто Ателье Novitec модернизировало McLaren 720S Spider McLaren 720S Spider является одним из самых популярных суперкаров на сегодняшнем авторынке.

Армия и оружие Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57 Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».

Экономика Назван объем секретных расходов России Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.

Шоу-бизнес Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет Российский актер Эммануил Виторган в возрасте 79-лет в очередной раз стал отцом. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.

Происшествия Под завалами здания в Новосибирске нашли второго погибшего Второй погибший рабочий найден на месте обрушения реконструируемого здания в Новосибирске, сообщил «Интерфакс» со ссылкой МЧС РФ.

Экономика Количество новых выданных кредитных карт выросло на 11,5% В июле 2019 года выдано 1,07 млн кредитных карт, что на 11,5% больше, чем в июле 2018 года (0,96 млн).

Экономика Импортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».

Транспорт Массовый отъезд туристов из Сочи спровоцировал большие пробки В Сочи массовый отъезд туристов спровоцировал многокилометровые пробки на федеральной трассе.

Здоровье В Пятигорске уволились все травматологи горбольницы Первый замминистра здравоохранения края Юрий Литвинов заявил "КП", что средняя зарплата врачей в больнице за 7 месяцев составила 57 тысяч рублей, а заработок уволившихся сотрудников достигал 73 тысяч рублей.

Политика ЦИК Абхазии назначила второй тур выборов президента Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба набрал в первом туре выборов главы республики 24,83%.

Политика В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8 Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.

Политика Президент Грузии назвала условия диалога с Россией Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.

Общество Владельца отказавшейся обслуживать геев пекарни оштрафовали в Кемерово В Кемерово суд оштрафовал владельца пекарни Антона Ипатова, который отказался обслуживать геев.

Религия Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.

Авто Geely привезет в Россию новый бюджетный кроссовер SX11 Продажи нового компактного кроссовера Geely стартовали в Китае ещё осенью 2018 года, на домашнем рынке модель известна как Binyue.

Шоу-бизнес Накануне свадьбы с Богомоловым у Собчак упали доходы Накануне торжества в сети появились сообщения, что у Собчак резко упали доходы.