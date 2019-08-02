Политика
Виталий Кличко сравнил себя с английской королевойВечерняя Москва 02:03
Мэр Киева и экс-боксер Виталий Кличко сравнил себя с английской королевой. Он отметил, что в настоящее время градоначальник столицы Украины фактически не имеет исполнительной власти в городе. Данное положение дел Кличко назвал абсурдом.
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с чего всё началось
«Какое это самоуправление, когда мэр города, которого выбирают киевляне, становится английской королевой, просто человеком, который может возлагать цветы, разрезать ленточки, но не имеет влияния на процессы, которые происходят в городе?» — сказал он в интервью «РБК-Украина».RT на русском01:40
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Политика
Лукашенко поручил ускорить согласование интеграции с Россией
Обновлено в 08:53
Авто
Renault Duster получил новый мотор
Выпуск двигателей наладили на заводе в румынском городе Питерши. Что касается России, то вряд ли новый мотор появится на нашем рынке.
Обновлено в 01:23
Политика
Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об отставке
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что глава его офиса Андрей Богдан действительно написал заявление об отставке, но речи об увольнении не идет.
Обновлено в 07:29
Происшествия
В Петербурге в ДТП на КАД погибла семилетняя девочка
Обновлено в 09:02
Футбол
«Зенит» объявил о переходе футболиста «Барселоны» Малкома
Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» объявил о трансфере бразильского нападающего каталонской «Барселоны» Малкома.
Обновлено в 09:52
Здоровье
Минздрав области призывает соблюдать меры профилактики мышиной лихорадки
Саратовская область является активным природным очагом геморрагической лихорадки с почечным синдромом.
Обновлено в 09:48
Происшествия
В Киеве обвалилась часть конструкций пешеходного моста
В Киеве на парковом пешеходном мосту обвалилась часть железобетонных конструкций.
Обновлено в 10:25
Политика
Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию
Президент США Дональд Трамп заявил, что Российская Федерация раньше называлась Советским Союзом.
Обновлено в 07:57
Политика
В администрации США сообщили о введении новых санкций против России
Ранее издание Politico сообщало, что американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом Скрипалей.
Обновлено в 09:22
Происшествия
ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть во Владимирской области
Во Владимирской области задержаны участники террористической ячейки, которые готовили нападение на воинскую часть.
Обновлено в 06:11
Экономика
У компаний Курченко оказались залоги в российских банках
Как следует из базы данных СПАРК, залоги по ним оказались в подсанкционном крымском Российском национальном коммерческом банке (РНКБ) и петербургском Энергомашбанке, недавно сменившем собственников.
Обновлено в 08:01
Культура
Умерла певица Александра Стрельченко
Народная артистка РСФСР Александра Стрельченко умерла после продолжительной болезни, сообщается на сайте театра "Русская песня".
Обновлено в 08:42
Происшествия
По уголовному делу «27 июля» задержаны еще пять подозреваемых
Источник агентства ТАСС сообщил, что в рамках уголовного дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти во время несанкционированной акции в Москве 27 июля задержаны еще пять человек.
Обновлено в 08:03
Футбол
Сегодня стартует Юношеская футбольная лига
Сегодня, 2 августа, стартует Юношеская футбольная лига (ЮФЛ) — проект по реформированию системы юношеских соревнований в России, новое решение для системы подготовки резерва.
Обновлено в 07:06
Политика
Кондолиза Райс: Украина должна «повысить цену» для России, а США ей помогут
"Украина и украинцы могут повысить цену для россиян за то, что они делают", — резюмировала бывший советник президента США, напомнив, что соответствующий нажим заставил СССР вывести войска из Афганистана.
Обновлено в 04:29
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Общество
Росгидромет объяснил паводки и пожары в Сибири изменением климата
Глава Росгидромета Максим Яковенко заявил, что одной из причин катастрофических паводков и природных пожаров в Сибири стало изменение климата.
Обновлено в 08:18
Происшествия
Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье
По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Общество
В Гидрометцентре предупредили о холодном августе
Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко рассказал, что не стоит ждать теплого августа.
Обновлено вчера в 07:52
Гаджеты
Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках
«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.
Обновлено в 01:00
Политика
МИД России опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД
«2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года», — говорится в сообщении на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 04:47
Происшествия
В Челябинске в контактном зоопарке растерзали животных
Контактный зоопарк «Райский уголок», расположенный в городском саду имени Пушкина в Челябинске, подвергся нападению.
Обновлено в 09:04
Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова
В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
Обновлено в 06:35
Экономика
Пункт по страхованию жилья от ЧС появится в платежке ЖКХ в 14 регионах
В России 4 августа вступит в силу закон о страховании жилья от ЧС.
Обновлено в 07:48
Происшествия
В Петербурге осудили родителей, которые хотели устроить сына в армию
Пушкинский районный суд Петербурга в пятницу вынес приговор родителям, которые хотели пристроить своего сына по контракту в Вооруженные силы России.
Обновлено в 10:08
Политика
Путину рассказали о новых мерах соцподдержки в Астраханской области
Глава государства в пятницу обсудил с врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным дополнительную социальную поддержку населения и доступность медицинской помощи в регионе.
Обновлено в 10:09
Футбол
Дибала не хочет переходить в «МЮ»
Обновлено вчера в 03:20
Происшествия
Кокорин и Мамаев подали прошения об условно-досрочном освобождении
Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд прошения об условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 09:36
Шоу-бизнес
Три года назад Елену Малышеву спасли от рака
Оказалось, что три года назад врачи спасли ее от злокачественного новообразования.
Обновлено в 06:32