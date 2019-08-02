с чего всё началось

Мэр Киева и экс-боксер Виталий Кличко сравнил себя с английской королевой. Он отметил, что в настоящее время градоначальник столицы Украины фактически не имеет исполнительной власти в городе. Данное положение дел Кличко назвал абсурдом.

Виталий Кличко сравнил себя с английской королевой

Авто Renault Duster получил новый мотор Выпуск двигателей наладили на заводе в румынском городе Питерши. Что касается России, то вряд ли новый мотор появится на нашем рынке.

Политика Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об отставке Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что глава его офиса Андрей Богдан действительно написал заявление об отставке, но речи об увольнении не идет.

Здоровье Минздрав области призывает соблюдать меры профилактики мышиной лихорадки Саратовская область является активным природным очагом геморрагической лихорадки с почечным синдромом.

Происшествия В Киеве обвалилась часть конструкций пешеходного моста В Киеве на парковом пешеходном мосту обвалилась часть железобетонных конструкций.

Политика Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию Президент США Дональд Трамп заявил, что Российская Федерация раньше называлась Советским Союзом.

Политика В администрации США сообщили о введении новых санкций против России Ранее издание Politico сообщало, что американский лидер Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом Скрипалей.

Происшествия ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть во Владимирской области Во Владимирской области задержаны участники террористической ячейки, которые готовили нападение на воинскую часть.

Экономика У компаний Курченко оказались залоги в российских банках Как следует из базы данных СПАРК, залоги по ним оказались в подсанкционном крымском Российском национальном коммерческом банке (РНКБ) и петербургском Энергомашбанке, недавно сменившем собственников.

Культура Умерла певица Александра Стрельченко Народная артистка РСФСР Александра Стрельченко умерла после продолжительной болезни, сообщается на сайте театра "Русская песня".

Происшествия По уголовному делу «27 июля» задержаны еще пять подозреваемых Источник агентства ТАСС сообщил, что в рамках уголовного дела о массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителей власти во время несанкционированной акции в Москве 27 июля задержаны еще пять человек.

Футбол Сегодня стартует Юношеская футбольная лига Сегодня, 2 августа, стартует Юношеская футбольная лига (ЮФЛ) — проект по реформированию системы юношеских соревнований в России, новое решение для системы подготовки резерва.

Политика Кондолиза Райс: Украина должна «повысить цену» для России, а США ей помогут "Украина и украинцы могут повысить цену для россиян за то, что они делают", — резюмировала бывший советник президента США, напомнив, что соответствующий нажим заставил СССР вывести войска из Афганистана.

Общество Росгидромет объяснил паводки и пожары в Сибири изменением климата Глава Росгидромета Максим Яковенко заявил, что одной из причин катастрофических паводков и природных пожаров в Сибири стало изменение климата.

Происшествия Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.

Общество В Гидрометцентре предупредили о холодном августе Заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Владимир Тищенко рассказал, что не стоит ждать теплого августа.

Гаджеты Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках «Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.

Политика МИД России опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД «2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года», — говорится в сообщении на официальном портале правовой информации.

Происшествия В Челябинске в контактном зоопарке растерзали животных Контактный зоопарк «Райский уголок», расположенный в городском саду имени Пушкина в Челябинске, подвергся нападению.

Шоу-бизнес В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.

Происшествия В Петербурге осудили родителей, которые хотели устроить сына в армию Пушкинский районный суд Петербурга в пятницу вынес приговор родителям, которые хотели пристроить своего сына по контракту в Вооруженные силы России.

Политика Путину рассказали о новых мерах соцподдержки в Астраханской области Глава государства в пятницу обсудил с врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным дополнительную социальную поддержку населения и доступность медицинской помощи в регионе.

Происшествия Кокорин и Мамаев подали прошения об условно-досрочном освобождении Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд прошения об условно-досрочном освобождении.