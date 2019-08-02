Политика
Виталий Кличко сравнил себя с английской королевойВечерняя Москва 02:03
Мэр Киева и экс-боксер Виталий Кличко сравнил себя с английской королевой. Он отметил, что в настоящее время градоначальник столицы Украины фактически не имеет исполнительной власти в городе. Данное положение дел Кличко назвал абсурдом.
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с чего всё началось
«Какое это самоуправление, когда мэр города, которого выбирают киевляне, становится английской королевой, просто человеком, который может возлагать цветы, разрезать ленточки, но не имеет влияния на процессы, которые происходят в городе?» — сказал он в интервью «РБК-Украина».RT на русском01:40
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Политика
Медведев отреагировал на протест Японии из-за его визита на Курилы
МИД Японии выразил протест в связи с приездом Медведева на остров и заявил, что это «уязвляет чувства японских граждан и является чрезвычайно прискорбным».
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Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова
В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.
Обновлено в 06:35
Политика
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Общество
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Общество
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Заведующий отделом долгосрочных прогнозов годы Гидромтцентра Владимир Тищенко рассказал, что наступивший август в некоторых регионах России будет аномально холодным, сообщается на сайте РИА Новости.
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Политика
Кличко опроверг объединение с Ляшко против «зеленой чумы»
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Интернет
Apple приостановила прослушивание пользователей Siri
Apple подтвердила TechCrunch, что приостанавливает программу контроля качества Siri, в рамках которой подрядчики прослушивают некоторые запросы пользователей.
Обновлено в 08:17
Армия и оружие
«Туполев» создаст средний транспортный самолет на замену Ан-12
Тактико-техническое задание на перспективный средний военно-транспортный самолет Минобороны России утвердило в ноябре 2018 года.
Обновлено в 03:53
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Интернет
«Яндекс.Карты» стали показывать поэтажные схемы зданий
Пользователи могут сверяться с картами внутри этих зданий. Для этого нужно приблизить карту и выбрать нужный этаж.
Обновлено в 01:33
Политика
Трамп рассказал о переименовании СССР в Россию
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия раньше называлась Советским Союзом.
Обновлено в 07:26
Армия и оружие
Купленные Турцией С-400 не будут интегрированы в систему ПРО НАТО
НАТО не планирует интегрировать купленные Турцией у России С-400 в единую систему альянса.
Обновлено в 07:31
Спорт
Губанова: Загитова не заслужила золотую медаль
Обновлено вчера в 16:54
Армия и оружие
Новый бронеавтомобиль «Тайфун-ВДВ» поступит на вооружение в 2020 году
Новейший бронеавтомобиль "Тайфун" К4386, разработанный для Воздушно-десантных войск, по планам разработчика, начнет поступать на вооружение в 2020 году.
Обновлено в 08:30
Происшествия
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Обновлено в 01:10
Культура
Дженнифер Энистон попросила миллион за съемки в фильме «Брат-3»
Эпатажный продюсер и шоумен Стас Барецкий продолжает интриговать общественность новостями о съемках своего нового фильма – третьей части культовой картины «Брат».
Обновлено в 01:54
Музыка
Умерла певица Александра Стрельченко
Народная артистка РСФСР, певица Александра Стрельченко умерла на 82-м году жизни после продолжительной болезни.
Обновлено в 08:29
Политика
США ввели новые санкции против России из-за «дела Скрипалей»
США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, заявил РИА Новости высокопоставленный представитель американской администрации.
Обновлено в 08:59
Экономика
Продажи Tiffany и Dior в России в прошлом году установили рекорд
Российские «дочки» крупнейших люксовых модных брендов в 2018 г. показали рост выручки по сравнению с предыдущим годом.
Обновлено в 03:56
Политика
Зеленский обязал чиновника найти деньги на строительство дороги
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Обновлено в 08:09
Происшествия
В Москве девочка упала с козырька подъезда при попытке сделать селфи
Несовершеннолетняя девочка получила травму головы, упав с козырька подъезда при попытке сделать селфи.
Обновлено в 07:49