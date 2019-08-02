с чего всё началось

Мэр Киева и экс-боксер Виталий Кличко сравнил себя с английской королевой. Он отметил, что в настоящее время градоначальник столицы Украины фактически не имеет исполнительной власти в городе. Данное положение дел Кличко назвал абсурдом.

Виталий Кличко сравнил себя с английской королевой

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