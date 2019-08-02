с чего всё началось

Мэр Киева и экс-боксер Виталий Кличко сравнил себя с английской королевой. Он отметил, что в настоящее время градоначальник столицы Украины фактически не имеет исполнительной власти в городе. Данное положение дел Кличко назвал абсурдом.

Политика Трамп анонсировал начало «новой эры» контроля за вооружениями Президент США Дональд Трамп поручил принять меры для начала "новой эры" контроля за вооружениями, выходящей за рамки двусторонних соглашений прошлого.

Футбол Женская бригада арбитров впервые назначена на матч за Суперкубок УЕФА Матч за Суперкубок УЕФА впервые в истории обслужит женская бригада арбитров, передает ТАСС.

Политика Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.

Политика Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан действительно написал заявление об увольнении. Об этом заявила пресс-служба главы государства.

Общество Восстановление сгоревших в Сибири лесов займет больше ста лет Ученые Красноярского научного центра (КНЦ) Сибирского отделения Российской академии наук считают, что леса после действующих в Сибири пожаров смогут восстановиться не раньше, чем через 60 лет, а в некоторых районах - лишь через сто лет, сообщает пресс-служба КНЦ.

Политика Сеул введет ответные ограничения в отношении Японии Сеул намерен ввести ограничения в торговле с Токио в ответ на решение правительства Японии исключить Южную Корею из списка «белых» стран, в которые без ограничений и по упрощенным схемам поставляются японские наноматериалы и высокотехнологичные составляющие.

Наука Ученые доказали опасность похмелья для жизни «Например, наше исследование доказывает, что похмелье снижает способность заниматься сложными вещами, похмелье ухудшает способность управлять автомобилем, работать, учиться или выполнять другие действия», — отметила одна из исследовательниц Сара Бенсон.

Шоу-бизнес Елена Малышева впервые рассказала о том, как победила рак На днях 58-летняя звезда впервые заговорила о собственном здоровье и призналась, что три года назад у нее обнаружили онкологию.

Происшествия Число пострадавших в ДТП в Ставрополье возросло По имеющейся информации, погибли пять человек, в том числе водитель автобуса, 18 пострадали. Уточняется, что 14 из них госпитализированы.

Гаджеты Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.

Здоровье Скорую помощь дольше всего ждут в Томской области «Доля выездов бригад скорой медицинской помощи в %: более 60 минут – Томская область (10,34), Самарская область (10,13) Тверская область (9,44)», - цитирует РИА Новости сообщение Минздрава.

Шоу-бизнес В Сети появились слухи о свадьбе Собчак и Богомолова В Сети появилась информация, что телеведущая Ксения Собчак и режиссер Константин Богомолов решили узаконить свои отношения.

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Общество В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.

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Энергетика Доллар и евро подорожали на полрубля за час после твита Трампа Эксперты объяснили изменение цен на нефть решением президента США ввести дополнительные пошлины на товары из Китая зашедшей в тупик ситуацией с торговой войной между Вашингтоном и Пекином и понижением ключевой ставки ФРС США впервые с 2008 года.

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Армия и оружие НАТО не интегрирует купленные Турцией С-400 в свою систему ПРО Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не намерен интегрировать купленные Турцией у России системы С-400 в свою систему ПРО и ПВО.