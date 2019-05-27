Стеклянный мост в Киеве треснул через сутки после открытияПолитика Сегодня вчера в 14:40

Пешеходный стеклянный мост в центре Киева дал трещину через сутки после открытия, рассказал мэр города Виталий Кличко. Накануне киевский градоначальник поучаствовал в церемонии открытия пешеходного моста, соединившего «Владимирскую горку» с аркой Дружбы народов.

Стеклянный мост в Киеве треснул через сутки после открытия

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