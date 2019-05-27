Происшествия
Стеклянный мост в Киеве треснул через сутки после открытияПолитика Сегодня вчера в 14:40
Пешеходный стеклянный мост в центре Киева дал трещину через сутки после открытия, рассказал мэр города Виталий Кличко. Накануне киевский градоначальник поучаствовал в церемонии открытия пешеходного моста, соединившего «Владимирскую горку» с аркой Дружбы народов.
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Политика
Киев захотел международного статуса для Керченского пролива
Украина планирует добиться международного статуса для Керченского пролива.
Обновлено в 19:59
Происшествия
На Сахалине эвакуировали аэропорт после звонка о «минировании»
Телефонное сообщение об угрозе "минирования" стало причиной эвакуации людей из здания аэровокзала в Южно-Сахалинске, сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта "Южно-Сахалинск" Марина Суетинова.
Обновлено в 21:51
Армия и оружие
Минобороны прокомментировало сообщения об изменении правил призыва
Министерство обороны прокомментировало сообщения об ужесточении правил воинского призыва.
Обновлено в 13:30
Экономика
IKEA начнет сдавать в России мебель в аренду
Компания IKEA в будущем начнет сдавать в России мебель в аренду, сообщил в интервью «РИА Новости» председатель совета директоров группы компаний Ingka в РФ (включает сеть IKEA) Патрик Энтони.
Обновлено в 21:59
Происшествия
Подпорная стена рухнула на автомобили во Владивостоке
Сообщается, что из-за обильных осадков подпорная стена у дома №11 по улице Ладыгина не выдержала давления и рухнула.
Обновлено в 19:53
Происшествия
Германия опубликовала отчет о крушении самолета совладельца S7 Филевой
Немецкое федеральное бюро расследований авиапроисшествий (BFU) опубликовало предварительный отчет о крушении частного самолета Epic-LT, в котором находилась совладелица S7 Наталия Филева.
Обновлено в 20:24
Происшествия
В Перми строительный кран упал на жилой дом
Сегодня вечером, в 19.00 по местному времени, в Перми на жилой дом по улице Решетникова, 17 упал строительный кран.
Обновлено в 11:07
Здоровье
Скворцова назвала популизмом идею объединения ПФР, ФОМС и ФСС
Минздрав выступает против идеи объединения ПФР, ФСС и ФОМС, рассказала «Известиям» министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено в 17:32
Музыка
12 финалистов шоу «Ты супер!» получили по собственной квартире
Друг шоу «Ты супер!» каждому из финалистов решил подарить по квартире в городах, где они живут.
Обновлено в 13:40
Общество
Гороскоп на неделю с 27 мая по 2 июня: начало будет удачным
Вы долго готовились к успеху, и вот на этой неделе вы сможете обрести нужные контакты и подберете правильные слова в нужном месте в верное время.
Обновлено 25 мая в 02:01
Хоккей
Хоккеист Кузнецов прокомментировал скандальное видео с белым порошком
В Сети появилось видео, на котором он запечатлен в гостиничном номере в Лас-Вегасе со спящей женщиной и неизвестным белым порошком, рассыпанным по столу.
Обновлено в 20:32
Происшествия
В Японии неизвестный с ножом напал на школьников
Неизвестный напал с ножом на людей в японском городе Кавасаки. Среди пострадавших есть школьники.
Обновлено в 19:44
Футбол
«Локомотив» покинул Игорь Денисов
Обновлено в 12:04
Общество
Треть россиян заявили о необходимости экономить на путешествиях
Почти треть россиян в течение последнего года сократили свои траты на путешествия, еда перестала быть главной статьей экономии, сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».
Обновлено в 21:14
Шоу-бизнес
Настя Каменских показала фото медового месяца с Потапом
Украинская певица Настя Каменских показала, как проводит медовый месяц со своим новоиспеченным супругом и коллегой по дуэту Алексеем Потапенко (Потап).
Обновлено в 11:20
Космос
Опубликовано видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б»
В Сети появилось видео удара молнии в ракету-носитель «Союз-2.1б» с навигационным спутником «Глонасс-М».
Обновлено в 10:53
Происшествия
В Хакасии глава района напал на журналиста «России 24»
Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24". Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 19:58
Шоу-бизнес
Киркоров вышел на улицы Петербурга с автоматом
Обновлено в 13:21
Политика
На Украине возбудили четвертое уголовное дело против Порошенко
На Украине возбудили еще одно уголовное дело против Петра Порошенко, сообщил бывший замглавы администрации экс-президента Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 09:34
Кино
Стартовали съемки 4-го сезона сериала «Женский доктор»
Обновлено в 20:01
Политика
России не стоит участвовать в новой лунной гонке, считает Рогозин
России не стоит участвовать в лунной гонке с США как во время холодной войны, заявил в интервью РИА Новости генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 20:06
Экономика
Кудрин дал прогноз по росту ВВП России в 2019 году
Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны по итогам текущего года, вероятно, не превысит 1%.
Обновлено в 08:09
Общество
Стал известен новый способ кражи денег у подростков в интернете
Мошенники стали использовать новую схему кражи денег у подростков через социальные сети. Об этом сообщает газета «Известия».
Обновлено в 19:12
Армия и оружие
Украина разработала замену ракете «Зенит»
Обновлено в 18:59
Футбол
Стал известен состав сборной Англии на финальный этап Лиги наций
Тренерский штаб сборной Англии объявил список футболистов, которые примут участие в финальном этапе Лиги наций.
Обновлено в 16:01
Общество
Тимати показал Шойгу созданную совместно с Минобороны коллекцию одежды
На показе присутствовал российский министр обороны Сергей Шойгу, которому Тимати подарил фирменную армейскую куртку, сшитую по индивидуальному дизайну, сообщает «Звезда».
Обновлено в 16:51