Витайоли: «Выделю Дзюбу, но не знал о его существовании до игры»Sport.ru 01:44

Рекордный разгром Перед матчем с Кипром, который пройдет в Нижнем Новгороде, наша команда провела отличную разминку в игре с Сан-Марино в Саранске. Дружина Черчесова не оставила ни единого шанса самой слабой сборной мирового рейтинга ФИФА.

с чего всё началось

Защитник национальной команды Сан-Марино Фабио Витайоли после матча со сборной России, завершившегося разгромной победой подопечных Черчесова, заявил, что не знал про Артёма Дзюбу.

Витайоли: «Выделю Дзюбу, но не знал о его существовании до игры»

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