Экономика
Виски Макгрегора начнут продавать в РоссииТелеканал 360° вчера в 05:48
Виски, который производит компания бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, осенью начнут продавать в России. Напиток называется Proper No.Twelve. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на представителя бренда и компанию АСТ.
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с чего всё началось
Twelve с 2018 г. производит на одной из старейших ирландских вискикурен компания Eire Born Spirits, основной владелец которой – Конор Макгрегор, ирландский боец смешанных боевых искусств (MMA), экс-чемпион UFC в полулегком и легком весе, уступивший в прошлом году титул россиянину Хабибу Нурмагомедову.Ведомости25 июля в 19:12
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Бутылочка от селебрити. Виски от Макрегора обойдется россиянам дороже других на 10%
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