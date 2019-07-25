Twelve с 2018 г. производит на одной из старейших ирландских вискикурен компания Eire Born Spirits, основной владелец которой – Конор Макгрегор, ирландский боец смешанных боевых искусств (MMA), экс-чемпион UFC в полулегком и легком весе, уступивший в прошлом году титул россиянину Хабибу Нурмагомедову.

с чего всё началось

Виски, который производит компания бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, осенью начнут продавать в России. Напиток называется Proper No.Twelve. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на представителя бренда и компанию АСТ.

Происшествия Обнаружено тело мужчины с пришитой женской головой В США агенты ФБР обнаружили тело мужчины, к которому была пришита женская голова.

Политика РБК: к делу о московских протестах подключилась ФСБ Уголовное дело о воспрепятствовании работе московских избирательных комиссий, возбужденное Следственным комитетом, курирует Служба по защите конституционного строя ФСБ.

Политика «Газпром» может продлить контракт на транзит газа с Украиной «Газпром» намерен продлить на небольшой срок контракт на транзит газа с Украиной, чтобы выиграть время для завершения строительства обходных маршрутов поставок.

Спорт Ефимова завоевала золото ЧМ в заплыве на 200 м брассом Российская пловчиха Юлия Ефимова завоевала золото на дистанции 200 м брассом на чемпионате мира в Кванджу (Корея).

Политика Послы 50 стран выразили поддержку Китаю по Синьцзяну в ООН Послы 50 государств подписали письмо в поддержку позиции Китая по вопросу о правах человека в Синьцзян-Уйгурском автономном округе, сообщает пресс-служба китайского постоянного представительства при ООН.

Политика Владимир Путин удивлен зарплатами врачей Президент России Владимир Путин поднял на обсуждение сложившуюся ситуацию в первичном звене здравоохранения и выразил удивление зарплатами врачей.

Происшествия Друзья рассказали об убитой в Раменском девушке Друзья убитой в подмосковном Раменском Натальи Басовой никогда не слышали об Артеме Шустове, которого ранее задержали по подозрению в совершении преступления.

Политика Трамп призвал пересмотреть статус развивающихся стран в ВТО Американский президент Дональд Трамп дал распоряжение торговому представительству США пересмотреть статус некоторых развивающихся стран во Всемирной торговой организации (ВТО).

Политика Трамп не исключил введение налога на французское вино Американский лидер Дональд Трамп не исключил введение налога на французское вино.

Политика Трамп рассказал о кондиционировании в Белом доме Американский лидер Дональд Трамп рассказал о кондиционировании в Белом доме.

Политика Трамп не увидел причин враждовать с Россией Несмотря на утверждения об отсутствии причин для плохих отношений с Москвой Трамп регулярно повторяет, что никто до него не предпринимал таких жестких мер к России, включая многочисленные санкции и массовое выдворение дипломатов.

Общество Власти пообещали искать уклонистов на митинге 27 июля В Москве на несанкционированной акции 27 июля в Москве власти собираются искать молодых людей, уклоняющихся от военной службы.

Наука Акула неизвестного ранее вида выглядит как крошечный кашалот В 1979 году советское научно-промысловое судно «Ихтиандр» в юго-западной части Тихого океана выловило на глубине 330 метров неизвестную акулу.

Политика Трампу разрешили отобрать у Пентагона $2,5 млрд на стену с Мексикой Американский Верховный Суд разрешил главе Соединенных Штатов Дональду Трампу взять $2,5 млрд из средств, утвержденных конгрессом для Пентагона, для возведения стены на границе с Мексикой.

Политика Мадуро поблагодарил Россию, Китай, Индию и Турцию Благодарность российским, китайским, индийским и турецким специалистам за помощь в развитии экономики выразил президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе выступления перед согражданами.

Экономика Акции «Яндекс» упали на фоне нового законопроекта Характерно, что резкое падение акций зафиксировано после внесения в Государственную думу России законопроекта об ограничении иностранного капитала в значимых для развития информационной инфраструктуры России интернет-ресурсах.

Политика Кличко сравнил Зеленского с Януковичем Мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию Bild сравнил президента Украины Владимира Зеленского с экс-главой страны Виктором Януковичем.

Спорт Звезда «Терминатора» рассказала о работе с тренером Серены Уильямс Актриса Линда Хэмилтон, которая играет роль Сары Коннор в новом фильме из серии «Терминатор», рассказала, что в ходе подготовки к съемкам тренировалась с Маки Шилстоуном, личным тренером известной американской теннисистки Серены Уильямс.

Авто Bentley отказалась от планов создания второго внедорожника В интервью изданию Car Sales, опубликованном в четверг, генеральный директор Bentley Адриан Холлмарк заявил, что планов по созданию дополнительных внедорожников нет, но оставил дверь открытой для дальнейших размышлений.

Экономика Счетная палата заявила о недостижении цели отказа от индексации пенсий Аудитор отметила также, что применяемая с 2015 года формула расчета страховой пенсии, при которой ее размер зависит от индивидуального пенсионного балла, вообще не стимулирует граждан работать дольше.