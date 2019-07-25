Twelve с 2018 г. производит на одной из старейших ирландских вискикурен компания Eire Born Spirits, основной владелец которой – Конор Макгрегор, ирландский боец смешанных боевых искусств (MMA), экс-чемпион UFC в полулегком и легком весе, уступивший в прошлом году титул россиянину Хабибу Нурмагомедову.

с чего всё началось

Виски, который производит компания бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, осенью начнут продавать в России. Напиток называется Proper No.Twelve. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на представителя бренда и компанию АСТ.

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