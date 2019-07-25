Единоборства
Виски Макгрегора начнут продавать в РоссииТелеканал 360° 05:48
Виски, который производит компания бойца смешанного стиля Конора Макгрегора, осенью начнут продавать в России. Напиток называется Proper No.Twelve. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на представителя бренда и компанию АСТ.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
Twelve с 2018 г. производит на одной из старейших ирландских вискикурен компания Eire Born Spirits, основной владелец которой – Конор Макгрегор, ирландский боец смешанных боевых искусств (MMA), экс-чемпион UFC в полулегком и легком весе, уступивший в прошлом году титул россиянину Хабибу Нурмагомедову.Ведомостивчера в 19:12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 07:43, Ашберн
Политика
Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по газу
Ранее сообщалось, что Украина продолжает искать замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ.
Обновлено в 05:31
Политика
Эрдоган прокомментировал позицию США по поставкам С-400 в Турцию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на здравомыслие США в вопросе поставок российских зенитных ракетных систем С-400 Анкаре.
Обновлено в 05:35
Происшествия
В Екатеринбурге загорелся банный комплекс
Пожар произошел на территории оздоровительного комплекса на улице МОПРа, 1 - по предварительным данным, его площадь составила 300 квадратных метров.
Обновлено в 07:05
Общество
Совфед одобрил закон о выплате детских пособий до трех лет
Совет Федерации одобрил закон, который позволит большему числу семей получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка.
Обновлено в 06:24
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено 24 июля в 09:30
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес с размахом отметила 50-летний юбилей
Певица Дженнифер Лопес устроила пышный праздник в честь собственного 50-летия.
Обновлено вчера в 08:36
Политика
Механик с российского танкера рассказал о действиях СБУ
Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), которые накануне задержали российский танкер в порту Измаил, вели себя с экипажем корректно и не применяли силу.
Обновлено в 05:05
Гаджеты
Изъята партия поддельных смартфонов Huawei
Как стало известно, в китайском городе Ханчжоу полицейские накрыли подпольный цех по производству смартфонов Huawei.
Обновлено в 04:00
Общество
Телеведущего Соловьева проверят на хулиганство
Главное управление МВД России по Свердловской области определит, есть ли в действиях телеведущего Владимира Соловьева, назвавшего Екатеринбург городом бесов, состав по статье 20.1 КоАП России («Мелкое хулиганство»).
Обновлено в 05:54
Происшествия
Задержан подозреваемый в жестоком убийстве женщины на детской площадке
В подмосковном Раменском на детской площадке была убита женщина.
Обновлено вчера в 16:03
Происшествия
СК возбудил два дела после избиения ребенка в лагере под Хабаровском
В Хабаровском крае Следственный комитет возбудил два уголовных дела после того, как в детском лагере во время драки серьезно пострадал ребенок.
Обновлено в 07:22
Музыка
Бузова получила травму во время выступления
Российская певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Об этом она рассказала в своем инстаграме.
Обновлено в 03:12
Политика
В КНР представили доклад, осуждающий США за расовую дискриминацию
Общество по изучению прав человека КНР в пятницу обнародовало доклад, в котором утверждается, что наличие расовой дискриминации в США говорит о тщетности политики американского правительства в сфере защиты прав человека.
Обновлено вчера в 23:28
Политика
Неизвестные подробности: Что не понравилось Западу в новом фильме про MH17
Международное сообщество продолжает обсуждать версии катастрофы малайзийского Boeing рейса MH17 в Донбассе 17 июля 2014 года.
Обновлено вчера в 14:35
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 7,25%
Совет директоров Банка России в пятницу, 26 июля, принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 7,5% до 7,25% годовых, что соответствует ожиданиям рынка.
Обновлено в 06:37
Футбол
Смолов получил благодарственное письмо за помощь детям-сиротам
Обновлено в 06:19
Спорт
«Новое величие» убрали из игры «Что? Где? Когда?»
Называться команда будет «по фамилии капитана, либо по названию, которое выберет команда при условии согласования нового названия с комиссией по рейтингу».
Обновлено в 07:25
Политика
Лукашенко: Минск ни за какие деньги не порвёт отношения с Москвой
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия ни за какие деньги не станет рвать отношения с братской Россией.
Обновлено в 05:48
Политика
Польша направит приглашение Путину на годовщину освобождения Освенцима
Польские власти намерены направить приглашение президенту России Владимиру Путину на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, сообщил пресс-секретарь президента республики Блажей Спыхальский.
Обновлено в 05:01
Политика
Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию
Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 05:14
Экономика
Россия и Китай уходят от доллара
Центральный банк России огласил статистику, согласно которой впервые в товарообороте государств объёмы использования доллара на экспорт снизились меньше 50%.
Обновлено в 03:00
Общество
Рособрнадзор установил минимальные баллы ЕГЭ для получения аттестата
Рособрнадзор установил минимальное количество баллов единого государственного экзамена в 2020 году для подтверждения освоения школьной программы.
Обновлено в 03:29
Футбол
Хаджибегич возглавил сборную Черногории
Фарук Хаджибегич назначен главным тренером сборной Черногории.
Обновлено в 00:06
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено вчера в 10:52
Политика
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Кличко, пытаясь произнести название организации, запнулся.
Обновлено вчера в 21:39
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Происшествия
В Челябинске возбудили дело после тарана маршруток автокраном
В Челябинске после ДТП с участием автокрана и трёх маршруток возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 07:03
Происшествия
Тамбовский хоккеист умер после драки в баре
Обновлено в 04:22